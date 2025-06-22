Удар по Ірану: відомо, скільки бомб та ракет США скинули на ядерні об’єкти

Відомо, що перед атакою США зв’язувалися з Іраном.

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Подробиці удару США / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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На ядерний об’єкт у Фордо США скинули шість проникаючих бомб

30 ракет Tomahawk було скинуто по Натанзі та Ісфахані

Ніякого ядерного витоку не очікується

США скинули шість проникаючих бомб на ядерний об’єкт у Фордо та 30 ракет Tomahawk по ядерних об’єктах у Натанзі та Ісфахані. Про це повідомляє Fox News.

Зазначається, що перед атакою США зв’язувалися з Іраном, щоб донести, що планують лише удари і не мають на меті змінити владу в Тегерані.

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Влада іранської провінції Кум підтвердила атаку ВПС США по ядерному об’єкту Фордо. Але вони не уточнили масштаби руйнування. Однак наголосили, що ніякого ядерного витоку не очікується. Запаси збагаченого урану були евакуйовані до атак.

Видання також додає, що під час ефіру, ведучий іранського державного телебачення заявив: "Пане Трампе, ви це почали — а ми це завершимо".

Ракета Tomahawk / Інфографіка: Главред

Також у прямому ефірі транслювали велику інфографіку з американськими базами на Близькому Сході під заголовком: "У межах вогневого ураження Ірану".

Крім того, пролунала заява, що Сполучені Штати не мають жодних законних підстав бути присутніми в регіоні.

Фордо / Інфографіка: Главред

Удари по Ірану - що відомо

Як повідомляв Главред, 22 червня Дональд Трамп заявив, що військові США завдали ударів по трьох ядерних об’єктах Ірану — Фордо, Натанз та Ісфахан.

Раніше повідомлялось, що високопоставлені представники США готуються до можливого завдання удару по Ірану найближчими днями, що є ознакою того, що Вашингтон готує інфраструктуру для прямого вступу в конфлікт із Тегераном.

Крім того, з 13 червня 2025 року Ізраїль здійснює масштабні атаки на ключові об'єкти Ірану, з головним акцентом на ті, що пов'язані з ядерною програмою. ЦАХАЛ підозрює Тегеран у намірі розробити ядерну зброю, хоча іранська влада заперечує такі наміри.

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Що таке Fox News? Fox News Channel — американський консервативний інформаційний канал, який вперше вийшов в ефір 7 жовтня 1996 року. Він є основним інформаційним каналом США. Про це повідомляє Вікіпедія. Канал рекламує себе як той, що нейтрально висвітлює події. Однак, канал дотримується консервативної орієнтації, близький до Республіканської партії США.

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