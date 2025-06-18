Під час атаки в Ізраїлі загинула 7-річна Настя з рідними: вона лікувалась від раку

Ракети, які влучили в житловий район, забрали життя Анастасії, її бабусі, а також двох її двоюрідних братів.

https://glavred.net/ukraine/vo-vremya-ataki-v-izraile-pogibla-7-letnyaya-nastya-s-rodnymi-ona-lechilas-ot-raka-10674476.html Посилання скопійоване

Іранські ракети забрали життя сім'ї з Одеси / Колаж: Главред, фото: facebook.com/Анастасія Бурик, скріншот з відео

Що відомо:

14 червня через атаку Ірану загинула сім’я з Одеси — троє дітей, їхня мати та бабуся

Вони приїхали до Ізраїлю на лікування 7-річної Анастасії Бурик

Дівчинка боролася з лейкемією і чекала на пересадку кісткового мозку

Внаслідок іранських ракетних ударів по Ізраїлю 14 червня загинула сім’я з Одеси — троє дітей, їхня мати та бабуся. Родина приїхала до країни на лікування 7-річної Насті Бурик. Про це повідомило видання Ynet.

Анастасія Бурик боролася з тяжкою онкологічною хворобою — лейкемією, яку їй діагностували у п’ятирічному віці. Окрім цього, у дівчинки був остеопороз — системне захворювання кісток, що ускладнювало процес лікування.

відео дня

У вересні 2024 року у неї стався рецидив основної хвороби, що суттєво погіршило її стан, розповідала раніше мати Анатасії. Лікарі визначили, що єдиним шансом на порятунок є пересадка кісткового мозку, яка могла бути проведена в Ізраїлі. Саме туди родина вирушила на лікування в грудні 2022 року.

Трагічна подія сталася 14 червня, коли ракети влучили в житловий район Бат-Яма, де проживала родина. Загинули сама Настя, її бабуся, а також двоє її двоюрідних братів — 9-річний Костянтин та 13-річний Ілля, які навчалися в місцевій школі. Молодший хлопчик був учнем третього класу, старший — сьомого. Батько дівчинки Костянтин Бурик залишився в Україні і захищає країну від російських окупантів.

Наразі тривають пошуки тіла матері Анастасії. Жінка також вважається загиблою внаслідок обстрілу, але офіційного підтвердження поки немає.

Смерть дівчинки та її близьких також підтвердив благодійний фонд "Країна добрих справ", який допомагав збирати кошти на лікування Анастасії. У фонді висловили глибоке співчуття і згадали слова матері дівчинки.

"Місяць тому мама Настусі написала: "Якщо ти зараз це читаєш – обійми тих, хто поряд. Скажи їм, що любиш. Просто побудь з ними. Подивися в очі. Відклади телефон. Затримайся в цьому моменті. Не відкладай на "потім". Тому що потім може не бути". Ці слова вразили нас до глибини душі. Та найбільшого сенсу набули саме вчора. Наші дорогі, сильні дівчатка і відважні героїні, ми ніколи не забудемо Настусю та її маму, їхню історію. Про біль, про втрату, про силу і надію, яка виявилася сильнішою від всіх обставин", - поділилися в фонді.

Війна Ізраїлю з Іраном - новини за темою

Нагадаємо, Іран у ніч на 14 червня здійснив масовану ракетну атаку на Ізраїль, випустивши близько 150 балістичних ракет. Вибухи лунали у Тель-Авіві, Єрусалимі та інших містах.

Частину ракет перехопила система ППО, але кілька влучили по важливих об’єктах, зокрема по комплексу Кірія — штаб-квартирі ізраїльських Збройних сил. Одна ракета вразила 50-поверховий будинок у центрі Тель-Авіва.

Як повідомляв Главред, під час цієї ракетної атаки Ірану в місті Бат-Ям загинули п’ятеро громадян України, серед яких троє дітей, повідомило МЗС України. Посольство України в Ізраїлі висловило співчуття родинам загиблих.

Історик Шимон Бріман із посиланням на посольство України в Ізраїлі підтвердив, що в Ізраїлі загинула родина з Одеси — п’ять українців, які приїхали на лікування.

Читайте також:

Що відомо про Ynet? Ynet — це провідний ізраїльський новинний онлайн-портал, який належить медіахолдингу Yedioth Ahronoth Group. Запущений у 2000 році, Ynet висвітлює широкий спектр тем: політику, економіку, культуру, спорт, технології та міжнародні події. Це один із найпопулярніших і найавторитетніших джерел новин в Ізраїлі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред