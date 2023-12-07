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Відмова США від допомоги Україні стане "різдвяним подарунком" Путіну і Сі Цзіньпіну - Кемерон

Руслана Заклінська
7 грудня 2023, 22:24
Якщо США не підтримають допомогу Україні, посміхатимуться лише Путін і Сі Цзіньпін.
Відмова США від допомоги Україні стане 'різдвяним подарунком' Путіну і Сі Цзіньпіну - Кемерон
Кемерон закликав продовжити допомогу Україні від США / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, armenpress.am

Позиція відмови американського Конгресу в наданні допомоги Україні порадує лише російського диктатора Володимира Путіна та китайського лідера Сі Цзіньпіна. Про це сказав міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон виступив на конференції з безпеки Aspen у Вашингтоні, де висловив обурення відносно відмови Конгресу США підтримати нове фінансування допомоги Україні.

"Ми повинні передати ці гроші українцям, ми повинні підтримати їх і зробити так, щоб програв Путін, бо якщо ці гроші не пройдуть голосування, то посміхатимуться лише дві людини. Одна з них - Володимир Путін у Москві. Інша - Сі Цзіньпін у Пекіні. І не знаю, як ви, а я не хочу робити різдвяний подарунок жодному з цих людей", - зазначив міністр.

Кемерон підкреслив, що в разі відмови у фінансуванні, користь отримають саме ті авторитарні лідери, яким потрібна слабкість та розбрат у демократичних країнах. Він закцентував увагу на тому, що відсутність фінансової підтримки для України підірве зусилля з підтримки демократії і безпеки у Європі та світі.

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"Я бачу велике випробування для нашого покоління, великий виклик для нашого покоління. Чи збираємося ми захищати цю демократію", - наголосив Кемерон.

Допомога Україні від США

Нагадаємо, на секретному брифінгу у Сенаті США, запланованому для обговорення допомоги Україні та Ізраїлю, представники Демократичної та Республіканської партій зіткнулися у суперечці. Замість обговорення війни Росії проти України, доповідач від республіканців відверто критикував кордон та голосно виступив проти одного з генералів.

Також Білий дім повідомив про підписання заяви про спільне виробництво та обмін технічними даними між США та Україною. Це спрямовано на задоволення оперативних потреб українських Збройних сил через зміцнення співпраці у сфері оборонно-промислових баз.

Крім цього, адміністрація Байдена попередила, що відмова від підтримки України може мати серйозні наслідки. Американці повинні бути готові вступити в війну у разі нападу Росії на будь-яку країну-члена НАТО, якщо підтримка України буде скасована.

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