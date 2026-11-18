Політолог Максим Розумний назвав паралелі з конференцією 1945 року симулякром, який просуває російська пропаганда.

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Зустріч Трампа, Путіна і Сі Цзіньпіна у Китаї / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

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Порівняння з Ялтою - симулякр російської пропаганди

Обставини 1945 року й нинішні кардинально відрізняються

Нової карти світу в Шеньчжені ніхто не малюватиме

Порівняння зустрічі Трампа, Сі Цзіньпіна та Путіна з Ялтинською конференцією 1945 року - це симулякр російської пропаганди, а не відображення реальності. Жодного союзництва між трьома державами немає, а переможців світової війни за столом не буде. Про це в інтерв'ю Главреду заявив політичний експерт, професор кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Гринченка Максим Розумний.

У Росії тристоронню зустріч фактично подають як "нову Ялту". За словами Розумного, такий образ вписується в картину світу, яку російська пропаганда вибудовує вже давно.

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"Звісно, росіяни хочуть саме так це подавати, але ця версія - це симулякр російської пропаганди, який чітко вписується в конструювання реальності, розпочате нею вже давно", - сказав експерт.

У цій реальності, пояснив він, Україна нібито є "нацистським режимом", існують "підступний Захід" і "світова змова", а Росія постає "останнім оплотом православ'я". Тож картинка, де Путін сидить поруч із двома визначними лідерами, має викликати відповідну асоціацію - передусім у російського глядача, але не лише в нього.

Позиція Китаю щодо війни / Інфографіка: Главред

Розумний наголосив, що вплив таких образів не варто недооцінювати, адже російська пропаганда поширює цю асоціацію на значну частину світу.

"Значення цього асоціативного зв'язку не слід применшувати. Люди часто йдуть за певними асоціаціями, позиціонують себе в символічному світі й реагують на такі образи", - зазначив політолог.

Розумний зазначив, що обставини 1945 року та нинішня ситуація не мають між собою нічого спільного.

"Але якщо порівняти обставини Ялтинської конференції 1945 року та нинішню ситуацію, вони кардинально відрізняються. Ніхто нікого не переміг у світовій війні, жодного союзництва між цими трьома силами немає", - наголосив фахівець.

Говорячи про можливі наслідки зустрічі, політолог підкреслив, що жоден з її учасників не має ресурсу, щоб перекроювати світовий порядок.

"Ніхто не малюватиме нову карту, оскільки немає ані сили, ані волі, ані потенціалу нав'язувати щось іншим народам. Це буде просто картинка", - пояснив Розумний.

Водночас експерт пригадав оцінку глави МЗС України Андрія Сибіги.

"Як влучно зауважив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, тут немає переможців світової війни, тож їм, у принципі, немає чого вирішувати", - підсумував експерт.

Зустріч Трампа, Сі та Путіна - новини за темою

Як повідомляв Главред, напередодні зустрічі в Шеньчжені Сі Цзіньпін і Трамп прийшли на вечерю саміту АТЕС разом, без Путіна. Главу Кремля посадили за окремий стіл, а цей момент потрапив на відео. У Кремлі заявили, що окремих переговорів Путіна і Трампа 19 листопада не буде.

Окрему увагу привернув супровід російського диктатора в Китаї. Путіна в Шеньчжені супроводжує військовий з ядерною валізкою, відомою як "Чегет".

Ще до початку саміту аналітики оцінювали, чого чекати від нього Україні. Трамп хоче обговорити на зустрічі з Путіним і Сі тристоронню ядерну угоду. Договір СНО-3 між США і Росією завершився в лютому 2026 року.

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