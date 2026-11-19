Окупаційна влада визнала атаку безпілотників, а місцеві канали пишуть про кілька влучань у залізничну частину переправи.

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На Кримському мосту вночі пролунали вибухи / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Exilenova+

Що сталося:

Вночі в районі Кримського мосту пролунали вибухи

Рух поїздів залізничною частиною мосту зупинено

Окупанти заявили, що постраждалих немає

Рух поїздів залізничною частиною Кримського мосту тимчасово зупинили після нічної атаки 19 листопада. Окупаційна влада визнала удар безпілотників по переправі, автомобільна частина якої вже не працює після того, як 16-17 листопада обвалилася її центральна арка.

Міністерство транспорту країни-агресорки РФ у Telegram повідомило, що через нічну атаку БпЛА рух поїздів залізничною складовою мосту тимчасово припинено, постраждалих немає. Фахівці оцінюватимуть завдані збитки.

відео дня

Першим про атаку ще вночі написав окупаційний "голова" Криму Сергій Аксьонов у Telegram. Він повідомив, що рух мостом перекрито, а відповідальні служби оцінюють наслідки.

"Внаслідок чергової атаки на Кримський міст рух тимчасово перекрито. Усі відповідальні служби перебувають на робочих місцях. Проводиться оцінка завданої шкоди", - написав Аксьонов.

Скільки влучань було в Кримський міст

Про вибухи біля Керченської протоки близько опівночі почали писати місцеві канали. Зокрема, моніторинговий канал Кримський вітер опублікував відео, на якому, за його даними, чути проліт ракет і вибухи в районі мосту.

Згодом канал написав про два влучання в залізничний міст. Пізніше в моніторингових каналах з'явилася інформація вже про чотири влучання, проте офіційного підтвердження цьому немає.

Водночас у Кримському вітрі попередили, що в Мережі поширюють відео нібито пожежі на Керченському мосту, яке створене за допомогою штучного інтелекту.

Вранці монітори повідомили, що "арка залізничного мосту через Керченську протоку на місці, пошкоджень не видно".

Сили оборони України на момент публікації нічну атаку офіційно не коментували.

Атаки на Кримський міст / Інфографіка: Главред

Чи можуть ЗСУ вивести з ладу залізничну частину Кримського мосту

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов в інтерв'ю Главреду зазначив, що окупанти й до того боялися навантажувати залізничну гілку мосту на повну потужність. За його словами, у Тамані постійно накопичувалося до півтори тисячі вагонів, а ешелони з 54 вагонів росіяни мостом пускати не наважувалися.

Експерт переконаний, що саме залізничні переправи тепер стають головними цілями для українських ударів.

"Тепер наше головне завдання - знищити залізничний міст через Керченську протоку, а також зруйнувати залізничний міст через Кальміус (це частина нової гілки на Мелітополь, яку побудували росіяни минулого року)", - наголосив фахівець.

Говорячи про наслідки для окупованого півострова, Жданов спрогнозував серйозні проблеми з постачанням.

"Якщо ми зруйнуємо залізничний міст, то до весни в Криму почнуться голодні бунти", - пояснив експерт.

Кримський міст - новини

Як повідомляв Главред, ще 16 листопада ЗСУ атакували міст дронами. Після цього на фото помітили деформацію однієї з арок і пошкодження дорожнього покриття. Аксьонов тоді обіцяв обмежити рух до середини дня, а в Керчі розгорнули оперативний штаб.

У ніч на 17 листопада незаконно збудований країною-агресоркою РФ Кримський міст в окупованій Керчі знову опинився під масованою атакою дронів і ракет. Арка автомобільної частини переправи впала у воду, а один із прольотів обвалився.

Після удару 17 листопада в мережі з'явилося відео ракети за секунду до влучання. Колишній заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко стверджує, що це крилата ракета FP-5 "Фламінго". На повідомлення про обвал арки відреагував співзасновник Fire Point Денис Штілерман.

Обвал арки викликав паніку серед російських пропагандистів. Z-блогери назвали подію найсерйознішим пошкодженням мосту з початку повномасштабного вторгнення. Постачання Криму, за їхніми словами, тепер ляже на трасу "Новоросія", яку атакують дрони.

Президент Зеленський розкрив деталі атаки на Кримський міст. За його словами, ЗСУ готувалися кілька тижнів.

У Міноборони України пояснили, що означає вихід мосту з ладу для окупантів. Там наголосили, що після обвалу Кримського мосту переправа більше не працює як транспортна артерія країни-агресорки. Менше маршрутів означає більше навантаження на логістику російських військ на запорізькому та херсонському напрямках.

Західні аналітики звернули увагу на час проведення атаки. Експертка британського аналітичного центру RUSI Емілі Ферріс вважає, що Україна могла вдарити по Кримському мосту ще кілька місяців тому. За її словами, атаку свідомо відклали до політично вигідного моменту.

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