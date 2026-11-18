Лубінець назвав три пріоритетні категорії українців для звільнення з полону. Росія підтвердила, що наступний обмін охопить щонайменше 1000 осіб.

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Обмін полоненими на 1000+ людей: Лубінець назвав українців, яких Росія має відпустити першими / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Ключові тези:

Першими мають повернути важкопоранених, жінок і захисників Маріуполя

Наступний обмін може охопити щонайменше 1000 українців

Україна домагається окремого механізму повернення цивільних

Першими під час наступного обміну полоненими з Росією Україна вимагає повернути важкопоранених і важкохворих військових та цивільних, українських жінок, а також захисників Маріуполя, які перебувають у неволі з 2022 року. Очікується, що загальна кількість звільнених українців становитиме щонайменше 1000 осіб. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі 24 каналу.

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Українська сторона також наполягає на поверненні цивільних громадян. За словами омбудсмена, російська сторона підтвердила готовність до такого кроку, а переговори зараз тривають щодо остаточних цифр і категорій людей.

Лубінець наголосив, що Україна вимагає прозорих правил формування списків і визначення черговості звільнення.

"Пріоритет номер один для нас – це категорія важко поранених, важко хворих громадян України. Це як військово-полонені, так і цивільні. Друга категорія в пріоритеті – це українські героїні, українські жінки, які до сих пір в російських в'язницях", - заявив Лубінець.

Окремо українська сторона домагається повернення військових, які найдовше перебувають у російській неволі. Особливу увагу приділяють оборонцям Маріуполя, частину яких Росія незаконно засудила.

"Третій принцип, я його називаю принцип людяності – це хто найдовше в полоні, то і раніше повинен повернутися. У нас є окрема категорія оборонців Маріуполя, які в полоні з 2022 року, тобто більше ніж 4,5 роки. Багато хто саме з цієї категорії незаконно був засуджений Російською Федерацією", - наголосив омбудсмен.

Переговори щодо цієї категорії українців проходять особливо складно. Лубінець запевнив, що особисто наполягатиме на дотриманні визначених критеріїв.

Скільки українців можуть повернути під час обміну

Остаточної кількості звільнених поки немає. Водночас російська сторона підтвердила, що вона не може бути меншою за тисячу осіб.

Сторони працюють над збільшенням цієї цифри. Серед можливих варіантів Лубінець назвав обмін 1200 на 1200, 1500 на 1500 або навіть більшу кількість людей.

"Щодо кількості, остаточної цифри у нас немає, але у нас є розуміння, і це підтверджено російською стороною, що точна цифра не може бути меншою, ніж тисяча. І зараз дві сторони працюють над тим, щоб цифра була максимально великою", - повідомив уповноважений.

Україна працює над окремим каналом повернення цивільних

Повернення цивільних громадян має окремі юридичні складнощі. За словами Лубінця, міжнародне гуманітарне право не передбачає для них такої самої процедури обміну, як для військовополонених. Тому Україна використовує механізм возз'єднання сімей.

Омбудсмен зазначив, що Росія неодноразово погоджувалася повертати цивільних лише в межах домовленостей, які передбачали зустрічні зобов'язання української сторони.

Для зміни цієї ситуації Україна намагається залучити американських представників, зокрема першу леді США Меланію Трамп. Лубінець уже обговорював із нею можливість перевірки списків незаконно утримуваних цивільних.

"У нас зараз є бачення, як за посередництвом американської сторони, в тому числі за посередництвом Меланії Трамп, може відбутися відкриття цього окремого каналу повернення цивільних", - розповів Лубінець.

За його словами, Меланія Трамп погодилася долучитися до ініціативи. Наразі українська сторона підтримує щоденну комунікацію з її радником Марком Бекманом, який раніше допомагав домовлятися про гуманітарну місію щодо повернення громадян з Олешок.

Олешки / Інфографіка: Главред

Скільки цивільних українців перебувають у російській неволі

За попередніми оцінками української сторони, кількість незаконно утримуваних цивільних може перевищувати 2000 осіб. Йдеться не лише про людей, яким висунули обвинувачення, а й про тих, кого роками тримають без пояснення юридичних підстав затримання.

Водночас через Міжнародний комітет Червоного Хреста Україні вдалося юридично підтвердити лише 840 таких випадків. Інші відомості надходять від українських розвідувальних органів, Міністерства оборони та звільнених із російських в'язниць громадян.

Лубінець сподівається, що залучення США допоможе створити окремий формат переговорів щодо цивільних і збільшити кількість людей, яких вдасться повернути.

Чому Росія саботує обміни полоненими - коментар експерта

Переговори України та Росії протягом найближчого часу не принесуть суттєвого прогресу. Міжнародний діалог триватиме весь рік, але єдиним практичним результатом залишатимуться обміни військовополоненими. Про це повідомив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в інтерв'ю Главреду.

Москва не зацікавлена в прямих домовленостях, які можуть розкрити реальні масштаби перебування її військових у полоні в Україні. Експерт звернув увагу на причини такої позиції російської влади.

"Будь-які двосторонні зустрічі та прямі контакти з метою обміну Росія саботує, тому що російська влада не хоче демонструвати, що в України багато російських полонених, яких ми можемо обмінювати у співвідношенні один до одного", - сказав він.

Окремою проблемою залишається російська пропаганда, яка використовує тему військових втрат для маніпуляцій. За оцінкою Коваленка, фактична практика повернення полонених суперечить твердженням Москви про нібито величезну перевагу України за кількістю загиблих.

"Коли справа доходить до обміну полоненими, виникає найцікавіший момент, який руйнує сприйняття реальності у росіян: обмін відбувається один до одного. І росіяни не розуміють, як це можливо. Якби співвідношення втрат було 1:20 або 1:30, як стверджує російська пропаганда, Україна б уже давно закінчилася", - пояснив експерт.

Водночас тристоронній формат переговорів за участю США дає більше можливостей для досягнення домовленостей. У таких умовах російська сторона має менше можливостей уникнути виконання зобов'язань.

"Росії обміни полоненими невигідні, тому на двосторонньому рівні вони їх саботують. Але коли зустрічі проходять у тристоронньому форматі (наприклад, за участю США), росіяни не можуть відмовитися і демонструють пафос благодійності та гуманізму", - сказав Коваленко.

Обмін полоненими - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 14 листопада уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець озвучив ключові вимоги України щодо пріоритетів і категорій громадян у межах підготовки наступного масштабного обміну полоненими. Омбудсмен повідомив, що йдеться про повернення щонайменше 1000 українців, причому Київ принципово наполягає на одночасному звільненні як військовополонених, так і незаконно утримуваних цивільних заручників. За його даними, наразі в російському полоні залишаються 486 українок, а для повернення цивільних, яких Росія утримує всупереч Женевським конвенціям, Україна застосовує юридичний механізм "возз'єднання сімей".

До цього Білий дім офіційно підтвердив, що за дорученням американської адміністрації спецпосланці Стів Віткофф і Джаред Кушнер розпочали практичну підготовку цього обміну полоненими між Україною та РФ. Представники адміністрації США також наголосили, що до подальшого переговорного процесу активно долучають європейських партнерів, спираючись на домовленості, досягнуті під час тристоронніх переговорів делегацій в Абу-Дабі, які завершилися 11 листопада.

Раніше спецпредставник президента США Джаред Кушнер публічно поінформував про роботу Вашингтона над підготовкою наймасштабнішого обміну полоненими за весь час повномасштабної війни та подальше розширення формату перемовин за участі Європи. Очікується, що майбутня операція може перевершити попередній рекорд, встановлений у травні 2025 року, коли сторонам вдалося реалізувати обмін за формулою "1000 на 1000".

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