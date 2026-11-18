У Кремлі визнали, що повноцінних переговорів Путіна з Трампом 19 листопада не буде, а поки лідери лише привіталися.

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Трамп і Сі разом прийшли на вечерю АТЕС / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

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Сі й Трамп прийшли на вечерю АТЕС разом, без Путіна

Главу Кремля посадили за окремий стіл

Пєсков: переговорів Путіна і Трампа 19 листопада не буде

Голова КНР Сі Цзіньпін і президент США Дональд Трамп прийшли на урочисту вечерю саміту АТЕС у Шеньчжені разом. Водночас очільника країни-агресорки РФ Володимира Путіна посадили за окремий стіл. Про це повідомило видання NEXTA в Telegram.

Поки лідери США та Китаю йшли поруч, Путін, схоже, залишався в першому ряду серед гостей. За спиною одного з присутніх із лисиною чітко видно табличку з написом "Russia".

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Відкриваючи вечір, Сі Цзіньпін виступив із нейтральною промовою про відкритість економік, інновації та практичну співпрацю, яку сторони планують обговорити наступного дня.

Трамп і Сі разом прийшли на вечерю АТЕС / Фото: скріншот

Відео із тим, як Трамп і Сі разом прийшли на вечерю АТЕС, а Путін опинився за іншим столом можна переглянути за посиланням.

Що сказав Пєсков про переговори Путіна і Трампа

За словами речника Путіна Дмитра Пєскова, повноформатних переговорів Путіна і Трампа на 19 листопада не планують. Предметно поговорити на саміті лідерам також поки не вдалося.

"Ні, вони просто привіталися і все", - сказав Пєсков.

Тим часом помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що Путін і Трамп проведуть двосторонню зустріч після пленарного засідання саміту АТЕС.

Тристоронню зустріч Трампа, Сі та Путіна на полях АТЕС Білий дім і Кремль анонсували ще 14 листопада. За даними AP, жодних угод за її підсумками не очікують.

Як Путіна принизили на спільному фото саміту АТЕС

Перед цим, як писав Главред, на загальному протокольному фото саміту Сі Цзіньпін позував поруч із Трампом і не дозволив Путіну стати поряд із ними. Після рукостискань голова КНР вказав главі Кремля, де йому стати, а між Сі та Путіним опинилася дружина китайського лідера.

Різницю в протоколі було помітно й раніше. Сі особисто зустрів Трампа в аеропорту Шеньчженя, а до трапа літака Путіна відправив голову канцелярії ЦК Компартії Китаю Цай Ці. На прийомі оркестр зіграв для Трампа гімн США, а Путіна супроводжувала мелодія "Трепак" із балету "Лускунчик" Чайковського.

Чи справді зустріч Трампа, Сі і Путіна стане новою Ялтою

Політичний експерт, професор Київського університету імені Бориса Гринченка Максим Розумний в інтерв'ю Главреду зазначив, що Кремль намагається подати зустріч лідерів як нову Ялту, але це лише пропагандистський образ.

"Звісно, росіяни хочуть саме так це подавати, але ця версія - це симулякр російської пропаганди, який чітко вписується в конструювання реальності, розпочате нею вже давно", - наголосив фахівець.

Водночас експерт нагадав, що торг між Москвою і Вашингтоном триває від самого повернення Трампа до Білого дому.

"Путін із Трампом торгуються від самого приходу Трампа до влади. Кульмінацією був Анкоридж: там ніби сторгувалися, але виявилося, що не зовсім", - пояснив Розумний.

Саміт АТЕС у Китаї - новини за темою

Як повідомляв Главред, напередодні тристоронньої зустрічі Путін провів переговори із Сі Цзіньпіном. Серед тем розмови лідерів РФ і КНР були Україна та Корейський півострів. Тристоронню зустріч із Трампом призначено на 19 листопада.

У Європі тим часом скептично оцінюють дипломатичні маневри Кремля. Там вважають, що Путін грається з Трампом і не хоче ні миру, ні перемир'я. ЄС бере участь у процесі здебільшого для того, щоб не розлютити американського президента.

Ще до початку саміту аналітики оцінювали, чого чекати від нього Україні. Трамп хоче обговорити на зустрічі з Путіним і Сі тристоронню ядерну угоду. Договір СНО-3 між США і Росією завершився в лютому 2026 року.

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