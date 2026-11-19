Унаслідок російських атак пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки та об’єкти інфраструктури.

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Росія вдарила по житлових будинках у кількох областях / Колаж: Главред, фото: ОВА, ДСНС

Що відомо:

У Запоріжжі внаслідок атаки РФ загинула людина, ще шестеро поранені за добу

На Дніпропетровщині внаслідок обстрілів постраждав 50-річний чоловік

У Чугуєві четверо людей дістали поранення, ще п’ятьох врятували з будинку

Російські війська продовжують обстрілювати українські регіони. Унаслідок атак пошкоджені житлові будинки, автомобілі та підприємства, виникли пожежі. Є загиблий і постраждалі серед мирного населення.

Увечері 18 листопада російська армія завдала удару по Запоріжжю. Внаслідок атаки загорілися три приватні будинки та автомобіль. Поранення отримали чоловік і жінка. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Михайло Семікін.

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Водночас голова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров повідомив, що протягом доби внаслідок російських ударів по регіону загинула одна людина, ще 6 дістали поранення. Загалом надійшло 104 повідомлення про пошкодження об’єктів інфраструктури, житлових будинків та автомобілів.

Удар РФ по Запоріжжю / Фото: ОВА

Під російським вогнем опинилася і Дніпропетровська область. За словами голови обласної військової адміністрації Олександра Ганжі, від вечора противник понад 10 разів атакував два райони безпілотниками. Внаслідок обстрілів поранення дістав один чоловік.

На Нікопольщині російські війська били по райцентру, Марганецькій, Покровській та Червоногригорівській громадах. Пошкоджені приватні будинки. Постраждав 50-річний чоловік, він лікуватиметься амбулаторно.

Також під ударом опинилися Миколаївська та Українська громади Синельниківського району. Там пошкоджені господарські споруди, автомобіль та агропідприємство. Виникли пожежі.

Крім того, російський обстріл спричинив пожежу на території приватного підприємства у Полтавській області. Як повідомили в ДСНС, інформація про загиблих і поранених не надходила.

Також російські окупанти атакували Чугуїв Харківської області безпілотниками. За уточненою інформацією голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, два влучання зафіксували у дев’ятиповерховому житловому будинку.

Перший удар припав на технічний поверх, унаслідок чого виникла пожежа на горищі. Другий дрон влучив у сходову клітину одного з під’їздів між шостим і сьомим поверхами.

Загалом у Чугуєві постраждали четверо людей. Ще п’ятьох мешканців рятувальники евакуювали з верхніх поверхів будинку.

Атака РФ на Чугуїв / Фото: ДСНС

По яких містах РФ може посилити удари

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус говорив, що з настанням морозів країна-агресор РФ може посилити повітряні атаки на Київ, Одесу та інші великі міста України.

За його словами, Кремль може навмисно намагатися спровокувати гуманітарні катастрофи, щоб зламати опір українського народу.

"Росія, ймовірно, знову використовуватиме зиму як зброю. Як тільки температура опуститься нижче нуля, вона ще більше посилить повітряні атаки, щоб завдати максимальної шкоди", - наголосив він.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, Росія може готувати масований удар по Україні. Окупанти вже зосередили ракетне озброєння одразу в трьох прикордонних регіонах: Брянській, Воронезькій та Курській областях. Про це 18 листопада повідомив моніторинговий канал єРадар.

Нагадаємо, вдень у середу, 18 листопада, країна-агресор Росія атакувала Київ дроними. У Печерському районі зафіксовано влучання уламків БпЛА в 28-поверховий житловий будинок на рівні 11 поверху.

Крім того, російські окупаційні війська 18 листопада атакували "Шахедами" центр Одеси. Повторні удари припали на час, коли на місце вже прибули рятувальники і поліцейські. Під атаку потрапив житловий сектор. На жаль, є загиблі.

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