Економіст радить множити нинішню ціну на заправці на 0,8, щоб дізнатися, скільки коштуватиме літр.

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Коли ціни на пальне можуть знизитися / колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне із заяви експерта:

Пальне в Україні може подешевшати на 20% за два тижні

Здешевлення стосуватиметься і бензину, і дизеля

Літр може стати дешевшим щонайменше на 15 грн

Ціни на бензин і дизельне пальне в Україні вже протягом найближчих двох тижнів можуть знизитися приблизно на 20% від нинішнього рівня. Про це заявив економіст Олег Устенко в ефірі Новини LIVE.

За його словами, здешевлення має стосуватися обох основних видів пального.

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"Будь-яку ціну, яку ви бачите зараз на АЗС, і це стосується і дизеля, і бензину, сміливо можна перемножувати на 0,8, щоб зрозуміти, якою буде ціна на нафтопродукт", - зазначив Устенко.

Під час ефіру ведуча запитала, чи означає такий розрахунок, що літр коштуватиме близько 70 грн. водночас економіст назвав мінімальну суму здешевлення, від якої варто відштовхуватися.

"Якщо ми відштовхуємося від ціни 90 з копійками, яка є зараз, то, відповідно, ми маємо побачити з вами хоча б на 15 гривень менше. Хоча б", - наголосив він.

Чи можливий дефіцит пального в Україні

Експерт паливного ринку Леонід Косянчук говорив, що Україні зараз загрожує не масштабна нестача пального, а серйозні логістичні збої та проблеми з ціноутворенням: бензин і дизель у Європі є, проте доставити їх в Україну дедалі складніше.

За його словами, ситуацію ускладнюють напруження навколо Ормузької протоки, мобілізація водіїв бензовозів та російські удари по нафтобазах.

"Масштабного дефіциту я наразі не бачу. Справа не в тому, що пального немає. Його просто стало значно складніше переміщувати з однієї країни до іншої", - підкреслив він.

Як змінювалися ціни на бензин / Інфографіка: Главред

Ціни на пальне - останні новини

Як повідомляв Главред, директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн говорив, що не виключено, що вже в листопаді дизель знову продаватимуть за ціною менше 100 гривень за літр.

Експерт паливного ринку Леонід Косянчук попереджав, що відключення електроенергії взимку можуть збільшити споживання бензину та дизельного палива в Україні через активне використання генераторів. Однак цей фактор навряд чи стане визначальним для паливного ринку.

Крім того, з 1 січня 2027 року в Україні заплановане чергове підвищення акцизів на пальне, яке неминуче позначиться на цінах на АЗС.

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