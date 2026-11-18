Після ударів по Кримському мосту росіяни зіткнулися з проблемами, а дефіцит води лише погіршує ситуацію.

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Що чекає на півострів після нових ударів по мосту / колаж: Главред, фото: скріншот з відео, deepstatemap

Коротко:

Автомобільний рух Кримським мостом фактично зупинений

Масового виїзду росіян із Криму поки немає

В окупованому Криму також поглиблюється криза з прісною водою

Удари по Кримському мосту фактично зупинили автомобільний рух між окупованим Кримом і країною-агресором Росією. Виїхати з півострова через переправу місцеві жителі практично не можуть. Водночас Крим накриває водна та комунальна криза, бо Москва скорочує фінансування півострова.

Главред вирішив з'ясувати, що відбувається в Криму після ударів по Кримському мосту та чи залишатимуть росіяни півострів.

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Що відбувається з Кримським мостом після ударів ЗСУ

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров в ефірі програми "Що далі?" на Еспресо сказав, що після двох нічних атак сполучення окупованого півострова з РФ суттєво ускладнилося.

За його даними, авто переправою фактично не їздять. Чи працює залізнична частина, теж незрозуміло: росіяни нібито випробовували рух невеликих електропоїздів.

Також, за словами Чубарова, припинилося судноплавство Керченською протокою.

Він наголосив, що за 12 років окупації на півострові накопичилися сотні тисяч приїжджих із РФ і великі військові сили. Тепер, коли ця маса людей втрачає надійний зв'язок із материком, становище окупантів помітно змінюється.

"Крим перетворюється на острів, в якому зібралася велика кількість громадян Росії, які незаконно там перебувають, і велика кількість військових", - зазначив Чубаров.

Він також пояснив, що альтернативні маршрути не вирішують проблему. Поромні переправи під загрозою ударів, а сухопутний коридор через окуповані території України перебуває під вогневим контролем українських Сил оборони.

Кримський міст / Інфографіка: Главред

Чи тікають росіяни з Криму після удару по мосту

Голова Меджлісу вважає, що останні атаки стали ще одним сигналом для росіян, які переїхали в Крим після 2014 року. За експертними оцінками, на які він посилається, таких переселенців може бути щонайменше мільйон. Через гіршу безпекову ситуацію та проблеми з логістикою частина з них уже думає про від'їзд.

Втім, Чубаров застеріг від поспішних висновків про масовий відтік приїжджих. На його думку, поки що йдеться лише про роздуми окремих людей, а не про хвилю переїздів.

"Такого, щоб вони сьогодні всі кинулися, такого немає", - сказав Чубаров.

Окремо він розповів, що проукраїнські кримчани, які чекають на деокупацію, після ударів відчули нову надію.

Чи можна зараз виїхати з Криму через Кримський міст

OSINT-аналітики проєкту Exilenova+ повідомили, що після українських ударів жителі окупованого Криму не можуть покинути півострів через міст. За їхніми даними, проїзд заблокований, а люди розраховують на роз'яснення щодо подальших дій.

Аналітики оприлюднили відео, де місцева жителька описує ситуацію біля переправи. Жінка скаржиться, що виїхати з півострова неможливо.

"Словом, така ситуація. Кримський міст закритий, зібралась купа машин. І ми всі стоїмо, чекаємо", - розповіла жінка на відео.

Атаки на Кримський міст / Інфографіка: Главред

Що може спричинити "голодні бунти" в Криму

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов в інтерв'ю Главреду сказав, що вирішальною буде доля залізничного полотна. Саме ним Росія возить основні вантажі на півострів, тому його знищення, на думку експерта, швидко позначиться на продовольчій ситуації.

Жданов не виключає, що Кремль використає погіршення становища цивільних як привід для силових дій під гуманітарною вивіскою.

"Якщо ми зруйнуємо залізничний міст, то до весни в Криму почнуться голодні бунти. Не здивуюся, якщо хтось у Кремлі запропонує провести в Криму гуманітарну операцію, як в Олешках, нібито для порятунку цивільних, але насправді – для підтримки військ", - заявив Жданов.

Водночас експерт звернув увагу на ще один канал постачання, який залишається в руках окупантів. За його словами, без нього повністю відрізати півострів від Росії не вдасться.

"Втім, ми пропустили ще один нюанс. Росіяни налагодили між материком і Кримом поромну переправу. Тож нам ще доведеться зупинити пором. Ось тоді точно буде ізоляція Криму з усіх боків. Він дійсно стане островом, і для росіян це буде пастка", - наголосив він.

Чи хоче Росія витіснити кримчан із півострова

Транспортна блокада – не єдина причина, через яку місцевим стає важче жити в Криму. Журналіст Микола Осиченко в ефірі 24 Каналу заявив, що економічні труднощі, перебої зі світлом і занепад комунальних служб можуть поступово змушувати кримчан покидати свої домівки.

Водночас, за його словами, Росія отримує змогу заселяти півострів вихідцями з власних регіонів.

"Товариш Сталін для того, щоб виселити кримчан із Криму, використовував потяги, товарні вагони, депортації. Путін зробив простіше. Йде війна, ми, зокрема, б'ємо по енергетиці, а Путін її просто не ремонтує. Ніби каже: чудово, самі виїдуть", - припустив Осиченко.

Журналіст не навів доказів, що Кремль ухвалив окреме рішення не відновлювати інфраструктуру, щоб витіснити людей. Проте, на його думку, російська влада може бути зацікавлена в наслідках цього процесу.

Які проблеми вже фіксуються в Криму

Про погіршення побутових умов на півострові свідчать і дані української розвідки. В ГУР повідомили, що криза з прісною водою в Криму загострюється через корупцію окупаційних адміністрацій та урізання видатків Кремлем.

За даними, Росія спрямовує основні ресурси на війну проти України й економить на утриманні захоплених територій.

Станом на кінець жовтня 2026 року витрати за окупаційною програмою "Соціально-економічний розвиток Республіки Крим та м. Севастополя" становили 88,0 млрд рублів (близько 48,2 млрд грн). Це на 3,7% менше від запланованих 91,4 млрд рублів і на 22% менше, ніж торік, коли витратили 112,9 млрд рублів. У 2027–2029 роках Москва планує й далі скорочувати цю програму.

Крім того, окупанти раніше обіцяли збудувати дві штучні наливні водойми гірського типу для Південного узбережжя Криму, зокрема для Ялти та Алушти. Йдеться про Сонячногірське водосховище на річці Улу-Узень корисним об'ємом 8,6 млн кубометрів і Мартовське водосховище на річці Марта об'ємом 6,5 млн кубометрів.

"Однак обидва проєкти зіштовхнулись зі значним дефіцитом бюджету через скорочення фінансування так званих "федеральних програм" - Москва скоротила видатки на окупований Крим. У таких умовах окупаційна адміністрація вже визнала, що не зможе реалізувати та ввести в експлуатацію водосховища у визначені терміни", - повідомили в ГУР.

Крім браку грошей, розвідка називає ще одну причину зупинки робіт: масштабні розкрадання коштів окупаційною адміністрацією.

"Фактично проєкти Мартовського та Сонячногірського водосховищ – заморожені. Залишається незавершеним спорудження тракту подачі води з Ніжинського (с. Ніжинське, Нижньогірський район), Новогригорівського (Нижньогірський район) та Просторненського (м. Джанкой) підземних водозаборів до міст Феодосія та Керч", - підкреслили в розвідці.

Не маючи змоги розв'язати проблему, окупанти масово й безсистемно викачують воду з підземних свердловин. За даними ГУР, через це вода мінералізується, а екологія півострова зазнає шкоди. Канали, насосні станції та водосховища частково зруйновані й перебувають у критичному стані.

ГУР МО / Інфографіка: Главред

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