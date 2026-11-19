Коротко:
- Жителі Альметьєвська чули щонайменше 16 вибухів
- Ймовірна ціль - нафтоперекачувальна станція Калейкино
- В аеропортах Казані, Нижньокамська й Бугульми - обмеження
Безпілотники атакували Альметьєвськ у Татарстані країни-агресорки РФ - місцеві жителі повідомляють про роботу ППО, спалахи в небі та щонайменше 16 потужних вибухів. Ймовірною ціллю може бути нафтоперекачувальна станція Калейкино, яка вже потрапляла під удар у лютому. Про це повідомило видання ASTRA.
Зазанчається, що з 03:00 у Татарстані діє режим "Безпілотна небезпека".
Повітряна тривога звучить безпосередньо в Альметьєвську. Загрозу атаки БПЛА також оголосили в Лєніногорську, Бугульмі, Єлабузі, Нижньокамську та Заїнську, а в аеропортах Казані, Нижньокамська й Бугульми запровадили тимчасові обмеження.
Офіційних заяв влади Татарстану чи компанії Транснефть щодо наслідків атаки на момент публікації не було.
Що відомо про НПС Калейкино?
Нафтоперекачувальна станція Калейкино належить АТ Транснефть - Прикам'я. Вона приймає нафту з Татарстану, Башкортостану, Удмуртії та Західного Сибіру, а далі перекачує її магістральними нафтопроводами в напрямку Самари, Нижнього Новгорода та Нижньокамського НПЗ ТАНЕКО.
Станцію вважають одним із ключових вузлів нафтопровідної системи Росії. За даними LIGA.net з посиланням на джерело в спецслужбі, об'єкт також є ключовим вузлом подачі сировини в нафтопровід "Дружба".
Калейкино вже атакували в ніч на 23 лютого. Тоді, за інформацією джерела в СБУ, на території станції горіли резервуари з нафтою.
А 15 листопада в Татарстані атакували "Нижньокамськнафтохім" - один із найбільших нафтохімічних комплексів у Європі. Завод входить до холдингу СІБУР, переробляє сировину від ТАІФ-НК і ТАНЕКО та виробляє каучуки, пластики й етилен.
Навіщо Україна б'є по нафтовій галузі Росії?
Президент Центру глобалістики Стратегія ХХІ, експерт з енергетичної безпеки Михайло Гончар в інтерв'ю Главреду пояснив, що удари по тилу ворога - це спосіб послабити державу, яку не вдається подолати лише на фронті.
"Якщо не можеш подолати противника на фронті, намагаєшся завдати йому критичних уражень у тилу - по підприємствах, транспортних комунікаціях, центрах зв'язку та інших об'єктах, які забезпечують функціонування держави й управління збройними силами", - наголосив фахівець.
Гончар підкреслив, що йдеться не про разові атаки, а про тривалу кампанію проти російської економіки.
"Наприклад, удари України по російській нафтовій і нафтопереробній галузях, орієнтованих на експорт, - це результат не лише останніх місяців. Фактично йдеться про системну роботу Сил оборони України протягом приблизно 15 місяців, тобто понад рік", - пояснив Гончар.
З ним погоджується енергетичний експерт Олександр Харченко, який в інтерв'ю УНІАН закликав не зменшувати тиск на російську нафтопереробку.
"Тому головне, що ми маємо робити зараз - підтримувати темп ударів по НПЗ, а, за можливості, й інтенсифікувати їх", - зазначив Харченко.
Удари вглиб Росії - новини
Як писав Главред, Сили оборони в ніч на 17 листопада завдали удару по нафтопереробному заводу "Газпром нафтохім Салават" у Башкортостані. Він розташований приблизно за півтори тисячі кілометрів від українського кордону. Після влучання на території підприємства пролунали вибухи та спалахнула пожежа.
У ніч на 16 листопада українські військові завдали удару по Ільському нафтопереробному заводу в Краснодарському краї Росії. Під удар потрапили установки первинної переробки нафти та комплекс з виробництва автомобільних бензинів.
У ніч на 13 листопада безпілотники масово атакували Волгоград та область країни-агресора Росії - на Волгоградському нафтопереробному заводі спалахнула пожежа. Після атаки місцеві жителі почали скаржитися на черги на автозаправках. Завод входить до числа найбільших НПЗ Росії.
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