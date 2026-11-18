Для частини пільговиків право на знижку залежить від доходу сім'ї - у 2026 році поріг становить 4660 гривень на особу.

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Квитанції за комунальні послуги / Колаж: Главред, фото: Pixabay, УНІАН

Коротко:

Знижку 50% мають сім'ї загиблих Захисників і військовослужбовців

Для частини пільговиків перевіряють дохід - до 4660 грн на особу

Пільга діє лише в межах соціальних норм

Знижку 50% на оплату житла та комунальних послуг в Україні мають, зокрема, члени сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України, сім'ї загиблих ветеранів війни, а також сім'ї військовослужбовців, які загинули, померли чи зникли безвісти під час служби. Розмір пільги на комуналку для них однаковий, проте умови різні. Про це повідомляють Головне управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області та Головне управління ПФУ в Івано-Франківській області.

У фонді звертають увагу, що посвідчення зі схожими назвами, де йдеться про дітей загиблих, не варто ототожнювати.

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"Однаковий розмір пільги не означає однакові умови її надання", - наголошують у Пенсійному фонді.

Хто має право на знижку 50% без урахування доходу

Без перевірки доходу 50-відсоткову знижку отримують сім'ї загиблих (померлих) захисників і захисниць України. Підстава - статті 10-1 та 15 Закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (№ 3551-XII). До цієї категорії належать, зокрема, діти загиблих.

Для них пільга поширюється на плату за користування житлом і комунальні послуги в межах установлених норм. Окремо передбачена знижка на вартість твердого палива для тих, хто живе в будинках без центрального, газового чи електричного опалення. Підставою є посвідчення члена сім'ї загиблого (померлого) захисника чи захисниці України.

У переліку ПФУ Івано-Франківщини серед категорій, яким знижку 50% надають без урахування доходів, названо також сім'ї загиблих (померлих) ветеранів війни. Для порівняння: особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій Другої світової віком від 85 років надають 100% знижки, учасникам бойових дій і постраждалим учасникам Революції Гідності - 75%.

Коли для пільги 50% на комуналку перевіряють дохід сім'ї

Інша категорія - члени сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або зникли безвісти під час проходження служби. Їхні гарантії визначає стаття 14 Закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (№ 2011-XII): ця ж знижка 50% на житло, комунальні послуги та витрати на управління багатоквартирним будинком у межах норм.

Право підтверджує посвідчення члена сім'ї військовослужбовця, порядок видачі якого затвердив Кабмін постановою № 379. Однак тут пільгу надають лише тоді, коли середньомісячний сукупний дохід сім'ї на одну особу за попередні шість місяців не перевищує граничного рівня для податкової соціальної пільги.

У 2026 році цей поріг становить 4660 гривень на особу (у 2025 році - 4240 грн), підтверджує Міністерство соціальної політики. Якщо дохід вищий, пільгу за цією підставою не призначать, але можна звернутися по житлову субсидію.

Сім'ї загиблих захисників (Закон № 3551-XII) - 50% у межах норм, дохід не враховують

- 50% у межах норм, дохід не враховують Сім'ї загиблих військовослужбовців (Закон № 2011-XII) - 50% у межах норм, дохід враховують

Як рахують знижку 50% на комунальні послуги

У Пенсійному фонді застерігають, що пільга не зменшує всю платіжку вдвічі.

"50-відсоткова знижка не означає, що половина всієї суми у платіжці автоматично не підлягає оплаті", - пояснюють у ПФУ.

Знижку застосовують до соціальних нормативів, встановлених постановою Кабміну № 409. За користування житлом базова норма - 21 квадратний метр на кожну особу, яка має право на пільгу, плюс 10,5 квадратного метра на сім'ю. Для комунальних послуг діють норми споживання, а для опалення - нормативна опалювальна площа. Тож фактична сума пільги залежить від складу сім'ї, площі житла, переліку послуг і обсягів споживання.

Як оформити пільгу на комунальні послуги

Пільги на оплату ЖКП призначає Пенсійний фонд. Щоб отримати знижку, людина має бути внесена до Реєстру осіб, які мають право на пільги, і подати заяву. Зробити це можна:

у сервісному центрі ПФУ, ЦНАП або через уповноважених посадовців громади

поштою на адресу органу Пенсійного фонду

онлайн - на вебпорталі електронних послуг ПФУ, у застосунку "Пенсійний фонд" або в "Дії"

Якщо змінився склад сім'ї, категорія пільговика, перелік послуг, управитель чи виконавець послуг, протягом 30 календарних днів потрібно подати нову заяву. У ПФУ також радять перевіряти, чи правильно пільга відображена в платіжці, і стежити, щоб її призначили саме за тією категорією, яка зазначена в посвідченні.

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Житлові субсидії - новини за темою

Як повідомляв Главред, з 2026 року правила надання житлових субсидій в Україні стали суворішими. Згідно з ними, субсидію на комуналку отримують лише домогосподарства, у яких платежі за ЖКП перевищують п'яту частину сукупного доходу. Відмову можуть дати, зокрема, якщо хтось із членів сім'ї купував товари, послуги чи валюту на суму понад 50 тисяч гривень.

У травні Пенсійний фонд почав визначати право на житлову субсидію на сезон 2026-2027 років. Для більшості отримувачів перерахунок субсидії провели автоматично. Деяким категоріям громадян потрібно було подати заяву самостійно.

Держава надає знижки на комунальні послуги у розмірі 25%, 50%, 75% або 100% залежно від статусу людини. Найбільше право на такі знижки на комуналку мають ті, хто захищав країну. Оформити пільгу можна особисто, поштою або онлайн.

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