Американський президент анонсував тристоронню зустріч із Путіним і Сі, де хоче обговорити припинення війни.

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Трамп хоче залучити Китай до завершення війни в Україні / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, facebook.com/WhiteHouse

Головне із заяви Трампа:

США розраховують на допомогу Китаю у завершенні війни

Трамп анонсував тристоронню зустріч із Путіним і Сі

Вашингтон і Пекін відновлюють баланс у торгівлі

Президент США Дональд Трамп, який у Шеньчжені на полях саміту АТЕС провів переговори з лідером Китаю Сі Цзіньпіном і заявив, що розраховує на допомогу Пекіна у завершенні війни Росії проти України. Він також анонсував тристоронню зустріч США, Китаю та Росії. Про це повідомило агентство Reuters.

Трамп назвав китайського лідера "другом" і заявив про особливі відносини між країнами.

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"Ніхто ніде не може зробити те, що можемо зробити ми", - сказав Трамп.

За його словами, США та Китай налагодили справедливі відносини щодо мит і відновлюють баланс у торгівлі. Жодних конкретних цифр щодо тарифів чи обсягів торгівлі американський президент не навів.

Також президент США наголосив, що Вашингтон і Пекін прагнуть допомогти врегулювати війну, яку Росія розв'язала проти України.

"Я розраховую на допомогу Китаю щодо війни між Росією та Україною. Я хотів би, щоб вона закінчилася. Думаю, у цьому я цілком можу говорити від імені обох нас", - сказав лідер США.

Коли відбудеться тристороння зустріч США, Китаю та Росії

За словами Трампа, зустріч із Путіним заклала основу для подальшої успішної тристоронньої зустрічі Росії, США та Китаю. Саме на ній американський президент планує обговорити припинення війни в Україні. Дати цієї зустрічі він не назвав.

Reuters зазначає, що існували сумніви, чи потрапить українське питання до порядку денного тристоронньої зустрічі. Втім, за повідомленнями, саме цього прагнув Путін.

Заяви Трампа щодо завешення війни / Інфографіка: Главред

Чи можуть США, Китай і Росія домовитися про завершення війни

Політичний експерт, професор кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Гринченка Максим Розумний в інтерв'ю Главреду зазначив, що Пекін послідовно уникає предметної розмови про війну.

"Китай дуже послідовно дистанціюється від предметного обговорення. Він постійно декларує, що є прихильником миру, що потрібно йти шляхом деескалації. При цьому робить певний реверанс у бік Росії, говорячи про передумови нинішньої кризової ситуації, які також нібито потрібно враховувати", - наголосив фахівець.

На думку експерта, за миротворчими деклараціями Пекіна немає готовності брати на себе відповідальність за врегулювання.

"Але це порожня риторика. Китай прекрасно розуміє: втручатися в цю історію, брати на себе відповідальність і щось від когось вимагати - хибна для нього стратегія. Він не хоче в це вплутуватися", - пояснив Розумний.

Зустріч Трампа і Сі Цзіньпіна - новини за темою

Як повідомляв Главред, перед розмовою із Сі Трамп провів у Шеньчжені окрему зустріч із Путіним. Американський президент назвав російського диктатора своїм другом і висловив сподівання на продуктивні переговори. Спільних заяв для ЗМІ після зустрічі лідери не робили.

Саміт АТЕС не обійшовся без показових протокольних моментів. Під час вечері лідерів Путіна посадили окремо від Трампа і Сі Цзіньпіна. Цей момент потрапив на відео.

Увагу журналістів привернув і супровід російського диктатора. У Шеньчжені поруч із Путіним помітили військового з ядерною валізкою. Кейс із системою управління ядерними силами РФ супроводжує очільника Кремля в закордонних поїздках.

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