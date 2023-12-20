Сі Цзіньпін попередив Байдена, що збирається "возз'єднати Китай із Тайванем" – NBC

Лідер КНР сказав американському президенту про свій намір "захопити Тайвань мирним шляхом".

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Сі Цзіньпін попередив Байдена, що збирається "возз'єднати Китай із Тайванем"/ колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Глава Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін прямо сказав президенту Сполучених Штатів Америки Джо Байдену, що буде прагнути "возз'єднати Тайвань із материковим Китаєм".

Про це повідомляє NBC. У матеріалі зазначається, що Сі Цзіньпін сказав про свій намір "захопити Тайвань мирним шляхом".

"Сі сказав Байдену на груповій зустрічі (на саміті в Сан-Франциско – ред.), на якій були присутні близько 12 американських і китайських чиновників, що Китай воліє захопити Тайвань мирним шляхом, а не силою", – йдеться у матеріалі. відео дня

Крім цього, лідер Китаю відреагував на прогнози військових лідерів США, які казали, що Сі Цзіньпін планує захопити Тайвань у 2025 чи 2027 році. Він під час розмови з Байденом спростував такі прогнози і сказав, що не встановлював часових рамок.

Також в NBC зазначають, що китайські чиновники перед самітом попросили Байдена, щоб він після зустрічі зробив публічну заяву про те, що США підтримують мету КНР щодо мирного об'єднання з Тайванем і не підтримують незалежність Тайваню. Але Білий дім відхилив такий запит.

У той же час в NBC звернули увагу, що деякі експерти вважають сумнівним ризик того, що Китай може напасти на Тайвань. Сі Цзіньпін поставив за мету подвоїти розмір китайської економіки до 2035 року, а напад на Тайвань може перешкодити втілити в життя план з посилення економіки.

Нагадаємо, раніше секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що до "вісі зла ("Китай-Росія-Іран") можуть приєднатися деякі країни Європи, якщо Захід не змінить свого ставлення до країни-агресора РФ.

Також раніше дипломат, колишній міністр закордонних справ України, керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко зазначав, що Китай хоче замороження війни в Україні, а Росію не "топитиме". Україні вигідне покращення стосунків між США і Китаєм. КНР може змусити РФ закінчити війну. Але Пекіну вигідно, щоб Росія лишалася ядерним пугалом для Заходу.

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