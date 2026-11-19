ЛІдери США, КНР і РФ розпочали тристоронні переговори в китайському Шеньчжені.

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Трамп, Сі Цзіньпін і Путін розпочали зустріч / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

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Трамп, Сі Цзіньпін і Путін розпочали тристоронні переговори

Одна з головних тем зустрічі - скорочення ядерних арсеналів

Лідери обговорюватимуть війну в Україні

Президент США Дональд Трамп, голова КНР Сі Цзіньпін і російський диктатор Володимир Путін провели тристоронню зустріч у китайському Шеньчжені. Переговори пройшли на полях саміту АТЕС і стали першою зустріччю лідерів трьох країн у такому форматі.

Як повідомляє Sky News, офіційно серед головних тем переговорів називали скорочення ядерних озброєнь. Водночас Трамп заявив, що сторони також обговорюватимуть війну в Україні, яку він уже порушував під час окремих зустрічей із Сі та Путіним.

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На порядку денному можуть бути й інші міжнародні питання, зокрема війна в Ірані та відновлення руху палива через Ормузьку протоку.

Що заявили Сі Цзіньпін і Путін

Сі Цзіньпін відкрив зустріч промовою про співпрацю Китаю, США та Росії у відповідь на глобальні виклики. За його словами, три держави мають підтримувати мир і стабільність у світі та робити більший внесок у розвиток людства.

Володимир Путін, зі свого боку, заявив про спільну відповідальність трьох країн за міжнародний мир і безпеку. Він назвав США, Китай і Росію переможцями Другої світової війни та закликав зберігати й зміцнювати систему міжнародного права.

Що сказав Трамп про переговори та війну в Україні

Дональд Трамп назвав тристоронню зустріч історичною. Він заявив, що лідерам трьох найбільших країн світу є багато про що поговорити.

"Ми справді творимо історію, сидячи разом сьогодні", - сказав президент США.

Трамп також наголосив, що три держави несуть особливу відповідальність за підтримання відкритого та продуктивного діалогу з питань, які впливають не лише на їхніх громадян, а й на весь світ.

Президент США додав, що раніше лідери уникали розмов із країнами, з якими мали розбіжності, однак, на його думку, такий підхід не допомагав розв'язувати проблеми.

Трамп підтвердив, що питання України буде серед тем зустрічі, і зазначив, що вже обговорював його з Путіним.

Що сказали про завершення війни в Україні

Говорячи про перспективи припинення війни, Трамп заявив, що помічає певні зміни. Він висловив сподівання, що і Путін, і Україна зацікавлені в завершенні бойових дій.

"Я думаю, що відбуваються певні зміни. Я думаю, що Путін, і я сподіваюся, що й інша сторона, хотіли б побачити завершення війни в Україні", - сказав американський президент.

Трамп також назвав честю можливість перебувати поруч із Путіним під час тристоронньої зустрічі.

Заяви Трампа про завершення війни / Інфографіка: Главред

Російський диктатор стверджує, що вже порушував українське питання на двосторонніх зустрічах із Сі та Трампом. Путін заявив про "численні спільні інтереси" у врегулюванні регіональних конфліктів, зокрема війни в Україні. За його словами, три країни можуть зробити значний внесок у зміцнення миру та стабільності.

Скорочення ядерних арсеналів

Американський лідер також наголосив на важливості скорочення ядерних арсеналів. Він заявив, що США, Росія та Китай як три найбільші ядерні держави мають унікальну можливість обговорити це питання.

Трамп заявив, що лідери трьох країн обрали інший курс, який може відкрити нові можливості для розв'язання важливих міжнародних проблем.

"Три найбільші ядерні держави світу - Сполучені Штати, Росія та Китай - мають унікальні можливості для обговорення питань скорочення кількості ядерної зброї на Землі", - сказав президент США.

Водночас Трамп визнав, що відмовитися від ядерної зброї буде дуже складно.

Сі Цзіньпін подякував Трампу за його слова. Після цього журналістів попросили залишити залу, щоб лідери могли перейти до переговорів у закритому форматі.

Скільки тривала зустріч

Тристоронні переговори президента США Дональда Трампа, голови КНР Сі Цзіньпіна та російського диктатора Володимира Путіна в китайському Шеньчжені завершилися. Зустріч тривала близько 90 хвилин.

Як повідомляють китайські державні ЗМІ, переговори закінчилися приблизно о 17:50 за місцевим часом. Уже за сім хвилин, о 17:57, кортеж Трампа вирушив у напрямку аеропорту.

Російські ЗМІ також повідомили, що тристороння зустріч тривала близько півтори години.

Чи можуть США, Китай і Росія домовитися про завершення війни

Політичний експерт, професор кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Гринченка Максим Розумний в інтерв'ю Главреду зазначив, що Пекін послідовно уникає предметної розмови про війну.

"Китай дуже послідовно дистанціюється від предметного обговорення. Він постійно декларує, що є прихильником миру, що потрібно йти шляхом деескалації. При цьому робить певний реверанс у бік Росії, говорячи про передумови нинішньої кризової ситуації, які також нібито потрібно враховувати", - наголосив фахівець.

На думку експерта, за миротворчими деклараціями Пекіна немає готовності брати на себе відповідальність за врегулювання.

"Але це порожня риторика. Китай прекрасно розуміє: втручатися в цю історію, брати на себе відповідальність і щось від когось вимагати - хибна для нього стратегія. Він не хоче в це вплутуватися", - пояснив Розумний.

Саміт АТЕС у Китаї - новини за темою

Як повідомляв Главред, перед переговорами із Сі Цзіньпіном Дональд Трамп провів окрему зустріч із Володимиром Путіним у Шеньчжені. Американський президент назвав російського диктатора своїм другом і висловив сподівання на продуктивну розмову. Водночас після переговорів лідери не стали робити спільних заяв для ЗМІ.

Саміт АТЕС супроводжувався і показовими протокольними моментами. Під час вечері лідерів Путіна посадили подалі від Трампа та Сі Цзіньпіна. Відповідне відео з'явилося в мережі.

Крім того, журналісти звернули увагу на незвичний супровід російського диктатора. У Шеньчжені поруч із Путіним помітили військового з ядерною валізкою. Цей кейс містить систему управління ядерними силами РФ і супроводжує очільника Кремля під час закордонних поїздок.

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