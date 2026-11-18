Герцог Сассекський також натякнув, що адміністрація Трампа розходиться з американцями в питанні підтримки України.

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Принц Гаррі / Коллаж: Главред, фото: facebook.com, Максим Козицький

Головне із заяви:

Гаррі готовий повернутися до війська, якщо буде потреба

Британія, за його словами, фактично у стані війни з РФ

Принц натякнув на розбіжності адміністрації США з американцями

Британський принц Гаррі, герцог Сассекський, заявив, що готовий знову вступити до лав Збройних сил Великої Британії, якщо країна цього потребуватиме, щоб протистояти загрозі з боку країни-агресорки Росії. Про це принц Гаррі розповів в інтерв'ю подкасту Ukraine: The Latest видання The Telegraph.

Відповідаючи на запитання про нинішню геополітичну ситуацію, герцог наголосив, що спокійно почуватися зараз не варто нікому.

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"Думаю, ми всі маємо нервувати, безумовно. І думаю, ми маємо бути готовими, а ті з нас, хто служив, мають бути готові служити знову", - сказав Гаррі.

Принц уточнив, що відгукнеться на заклик держави без вагань.

"Якщо мене попросять знову записатися до війська і в цьому буде потреба, я на 100% буду там, щоб служити своїй країні разом із побратимами-ветеранами та військовослужбовцями", - заявив він.

Герцог Сассекський провів в армії десять років і двічі був у відрядженні в Афганістані як пілот ударного гелікоптера Apache. Військову кар'єру він завершив у 2015 році.

Чи перебуває Британія у стані війни з Росією

На думку принца, Велика Британія протягом останнього десятиліття фактично перебуває в стані війни з Росією, хоча бойових дій на її території немає.

"Те, що над нами не літають дрони, кулі та ракети, не означає, що ми не у стані війни", - наголосив герцог.

Він вважає, що Європа "прокинулася" і усвідомила російську загрозу. Водночас його "найбільше занепокоєння" полягає в тому, що континент може "обернутися проти самого себе".

Лідери НАТО дедалі більше стурбовані можливим конфліктом, а керівники британської розвідки у вересні припустили, що Росія може готуватися до нападу "за місяці, а не роки". Уряд Великої Британії закликав домогосподарства запастися консервами й водою на випадок надзвичайної ситуації. Стратегічний резерв британської армії налічує 95 тисяч колишніх кадрових військових і резервістів, частину з яких наступного року залучать до масштабних навчань Міноборони.

Принц Гаррі / Інфографіка: Главред

Що принц Гаррі сказав про позицію США

Не називаючи імені президента США Дональда Трампа, Гаррі завуалювано розкритикував підхід Вашингтона до війни в Україні.

"Я думаю, існує великий розрив між тим, що відчуває американське суспільство щодо підтримки України, а вона, на мою думку, неймовірно висока і завжди такою була, і певною групою - або в цьому випадку адміністрацією, яка, можливо, думала про це інакше", - сказав він.

Говорячи про листопадові проміжні вибори у США, після яких демократи отримають контроль над Палатою представників і Сенатом, принц висловив сподівання на зміни.

"З січня все зміниться, тож, думаю, нам усім варто на це чекати", - зазначив Гаррі.

Окремо він наголосив на єдності європейських країн у підтримці України.

"Європа має єдиний фронт, і було б чудово мати для нього більше підтримки й від Америки", - додав герцог.

Як принц Гаррі оцінює перебіг війни в Україні

Спираючись на чотири поїздки в Україну та регулярні брифінги від політиків і військових, Гаррі вважає, що Україна перемагає у війні. Водночас він застеріг від самозаспокоєння: за його словами, зараз саме час "подвоїти підтримку", а не відступати.

"Для Росії має бути якась стратегія виходу", - зазначив принц.

Він також переконаний, що досвід українців корисний для всіх.

"Ми можемо багато чого навчитися в України. Я думаю, що весь світ може багато чого навчитися в України", - сказав Гаррі.

У новому році герцог очолить глобальний проєкт, який допомагатиме ветеранам знаходити роботу. За задумом, до військових після служби мають ставитися не з "жалем і співчуттям", а як до "чистого таланту".

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Як повідомляв Главред, принц Гаррі вчетверте з 2022 року приїхав в Україну. Під час поїздки до Львова він заявив українським ветеранам, що вони виграють війну. Про візит повідомили вже після від'їзду принца з міркувань безпеки.

Раніше герцог Сассекський пояснював, чому змінив місце проживання. Він розкрив справжню причину повернення до Великої Британії разом із Меган Маркл та дітьми. Рішення родина ухвалила після кількох років життя у США.

Навесні принц Гаррі також відвідував українську столицю. У квітні він таємно приїхав до Києва з неофіційним візитом. Про поїздку тоді повідомив британський журналіст Кріс Шип.

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