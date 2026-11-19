Головною темою 40-хвилинної зустрічі в Шеньчжені стала Україна, але важливих оголошень сторони так і не зробили.

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Трамп і Путін поговорили про Україну / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, facebook.com/WhiteHouse

Головне із заяви Ушакова:

Путін і Трамп говорили в Шеньчжені 35-40 хвилин

Головною темою переговорів стала Україна

Важливих заяв перед тристоронньою зустріччю не було

Розмова президента США Дональда Трампа і кремлівського диктатора Володимира Путіна під час зустрічі в Шеньчжені тривала 35-40 хвилин, а головною темою стала війна в Україні. Після переговорів Путін перебував у "просто чудовому" настрої, проте жодних важливих оголошень сторони не зробили. Про це пише Sky News, посилаючись на слова помічника очільника країни-агресорки Юрія Ушакова.

Ушаков назвав переговори "підготовчою зустріччю перед тристоронніми зустрічами" з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Трамп у Шеньчжені також провів окремі двосторонні переговори із Сі.

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За словами кремлівського посадовця, зустріч "пройшла добре", а настрій Путіна після неї був "просто чудовим". Водночас він визнав, що сенсацій перед тристоронньою зустріччю чекати не варто.

"Особливо важливих оголошень не було", - заявив Ушаков.

Російські держмедіа також стверджують, що, за словами Трампа, зустріч "заклала основу для подальшої успішної" дискусії як із Сі, так і з Путіним.

Спецпосланець Путіна Кирило Дмитрієв в ефірі російського пропагандистського телеканалу "Вести" заявив, що обидва лідери нібито "віддані мирному врегулюванню" в Україні.

На початку зустрічі Трамп назвав Путіна своїм другом і висловив сподівання, що вона принесе "багато чудового".

Заяви Трампа щодо завешення війни / Інфографіка: Главред

Чи стане зустріч Трампа, Сі і Путіна новою Ялтою

Політолог, професор кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Гринченка Максим Розумний в інтерв'ю Главреду зазначив, що порівняння зустрічі з Ялтинською конференцією 1945 року - це образ, який давно вибудовує російська пропаганда.

"Звісно, росіяни хочуть саме так це подавати, але ця версія - це симулякр російської пропаганди, який чітко вписується в конструювання реальності, розпочате нею вже давно", - сказав експерт.

Говорячи про можливі наслідки переговорів, політолог підкреслив, що жоден з учасників не має ресурсу, щоб перекроювати світовий порядок.

"Ніхто не малюватиме нову карту, оскільки немає ані сили, ані волі, ані потенціалу нав'язувати щось іншим народам. Це буде просто картинка", - пояснив Розумний.

Зустріч Трампа і Путіна - новини за темою

Як повідомляв Главред, у Шеньчжені на полях саміту АТЕС лідери США, Китаю та Росії провели серію переговорів. Зокрема, Трамп після зустрічі із Сі Цзіньпіном заявив, що розраховує на допомогу Китаю у завершенні війни. Тристоронню зустріч лідерів трьох країн Білий дім підтвердив заздалегідь.

Напередодні саміту свою позицію озвучив український президент. Володимир Зеленський назвав умову, за якої Трамп і Сі можуть зупинити війну за одну зустріч. Йдеться про погрози Росії санкціями та припинення торгівлі з нею.

Кремль раніше пропонував відновити контакти зі США та Україною в листопаді. Політолог Петро Олещук вважав, що Путін таким чином зробив Трампу "подарунок". На його думку, нова зустріч не означатиме реального просування до завершення війни.

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