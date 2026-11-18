Монітори фіксують підвезення балістики та гіперзвукових ракет.

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РФ проводить підготовку до удару по Україні / колаж: Главред, фото: скріншот з відео, ua.depositphotos.com

Коротко:

Росія споряджає установки "Іскандер" біля кордону

Попереджень про пуски поки немає

Монітори не виключають атаки найближчим часом

Країна-агресор Росія може готувати масований удар по Україні. Окупанти вже зосередили ракетне озброєння одразу в трьох прикордонних регіонах: Брянській, Воронезькій та Курській областях. Про це повідомив моніторинговий канал єРадар.

Найпомітнішу активність зафіксовано на напрямку, що межує з Чернігівщиною та Сумщиною. Там окупанти не лише поповнюють запаси, а й готують пускові комплекси до роботи.

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"Противник здійснив підвіз балістичних ракет та спорядження установок "Іскандер" на Брянщині, орієнтовно до 10 балістичних ракет", - йдеться в повідомленні.

Окрім цього, монітори фіксують появу у Воронезькій області партії балістичних ракет "KN-23" північнокорейського виробництва. Водночас в Курську область доставлено ракети "Циркон".

Точних повідомлень про те, коли саме окупанти задіють накопичений арсенал, поки немає.

"Наразі, попередження щодо можливого застосування - відсутні. Проте на фоні спорядження установок, атака може відбутись будь-коли. Особливо з урахування істерики через Кримський міст", - наголосили монітори.

"Циркон" / Інфографіка: Главред

Який новий реактивний дрон випробовує РФ

Народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що Росія проводить дослідні випробування реактивного дрона "Герань-6", який зможе розганятися до 1000 км/год і нести досить велику бойову частину.

За його словами, реактивні "Шахеди" та інші реактивні безпілотники літають зі швидкістю від 500 до 1000 км/год - як крилаті ракети. Якщо апарат летить зі швидкістю близько 800 км/год, перехоплювач повинен рухатися щонайменше так само швидко, тому ефективне кінетичне знищення таких цілей надзвичайно складне.

"Ми маємо бути до цього готові", - наголосив він.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, вдень у середу, 18 листопада, країна-агресор Росія атакувала Київ дроними. У Печерському районі зафіксовано влучання уламків БпЛА в 28-поверховий житловий будинок на рівні 11 поверху.

Російські окупаційні війська 18 листопада атакували "Шахедами" центр Одеси. Повторні удари припали на час, коли на місце вже прибули рятувальники і поліцейські. Під атаку потрапив житловий сектор. На жаль, є загиблі.

Зранку 18 листопада російська армія завдала удару по ринку в Златополі на Харківщині. Поранено 12 осіб, серед них 11-річний хлопчик.

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