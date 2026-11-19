Спроба зрадниці викликати фурор обернулася хвилею глузувань.

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Ані Лорак з'явилася у вбранні із зайвими руками / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ані Лорак, скрін з відео

Ви дізнаєтеся:

Яке дивне концертне вбрання обрала Ані Лорак

Як українці потролили зрадницю в соцмережах

Спроба співачки-зрадниці Ані Лорак вразити російську публіку "оригінальним" концертним образом обернулася гучним конфузом. У Threads артистку охрестили сестричкою Філіпа Кіркорова, який нещодавно зганьбився появою на сцені в неадекватному стані.

Артистка вийшла на сцену в блискучій фіолетовій сукні, до спини якої було прикріплено пару штучних рук, що рухалися прямо під час її виступу. Очевидно, таким епатажним прийомом зрадниця розраховувала викликати у глядачів захват, однак замість ефекту "вау" отримала шквал неприємних коментарів. Безглузде вбрання виконавиці одразу нагадало користувачам вигадливий і позбавлений смаку стиль відомого путініста Філіпа Кіркорова.

відео дня

Концерт Ані Лорак - костюм співачки став предметом глузувань / скріншот із відео

"О, учениця Кіркорова під’їхала. Він синій, вона - фіолетова, все за феншуєм".

"Спецефекти рівня сільського ДК".

"Постановка від Буланової та Кіркорова?"

Справа не обмежилася лише порівняннями з діснеївськими лиходійками та російськими естрадними артистами. Українські користувачі з властивим їм гумором швидко знайшли "практичне" застосування додатковим кінцівкам Лорак, пожартувавши, що тепер вона зможе набагато ефективніше допомагати українській армії.

Ані Лорак порівняли з Настею Каменських / скрін з відео

"Молодець! Вже чотирма руками донатить на ЗСУ"

"А третьою парою рук вона ночами збирає дрони для ЗСУ"

"А ви хіба не знали, чия це ідея? Це ідея української режисерки, яка означає: "дві руки - на Росію, а дві інші - донатять в Україну"

Крім того, деякі коментатори саркастично провели паралель між руками Ані Лорак, що раптово "виросли", та скандальною заявою Насті Каменських, яка раніше поскаржилася, що після переходу на українську мову у неї нібито утворилася "кіста". У мережі задалися питанням, яке українське слово використала артистка для такого ефекту.

Відео з провального виступу Ані Лорак дивіться тут.

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