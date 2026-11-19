Співак пояснив, чому не намагається обмежувати дружину у різких публікаціях.

https://glavred.net/stars/ya-chashche-idu-akselrod-otkrovenno-rasskazal-o-konfliktah-s-mozgovoy-10813400.html Посилання скопійоване

Олена Мозгова - чоловік Девід Аксельрод / колаж: Главред, фото: instagram.com, Девід Аксельрод; скріншот із відео

Ви дізнаєтеся:

Чому Девід Аксельрод підтримує різкі висловлювання дружини

Хто з подружжя першим йде на примирення

Відомий український співак Девід Аксельрод відверто розповів про стосунки зі своєю дружиною, музичним продюсером Оленою Мозговою. В інтерв’ю проєкту "Наодинці з гламуром" артист зізнався, що повністю підтримує дружину в її праві на різкі публічні висловлювання і не вважає за потрібне стримувати її емоції в соціальних мережах.

На думку виконавця, звичка замовчувати проблеми не призводить ні до чого доброго, а лише сприяє накопиченню внутрішньої напруги. Саме тому Аксельрод поділяє відкриту позицію коханої і не намагається коригувати її поведінку на публіці.

відео дня

Як зараз виглядає Девід Аксельрод / скрін з відео

"Я вважаю, що стримувати людину взагалі не потрібно. Я вважаю, що треба, навпаки, висловлюватися. У людей є така звичка - замовчувати. І це, як показує мій досвід, призводить до серйозних наслідків. Краще говорити", - пояснив Девід.

Співак не приховує, що обоє з подружжя мають яскравий темперамент і бувають дуже емоційними, проте за роки спільного життя вони навчилися чути одне одного. Відповідаючи на запитання про те, хто першим робить крок назустріч після сімейних суперечок, Аксельрод із посмішкою зазначив, що зазвичай ініціативу проявляє саме він, хоча головним секретом гармонії вважає зрілий діалог.

Олена Мозгова та Девід Аксельрод із донькою / instagram.com/david__axelrod

"Мені здається, що я частіше йду, але, в принципі, ми дорослі люди, ми розуміємо, що треба спілкуватися", - зізнався співак.

Нагадаємо, Девід Аксельрод та Олена Мозгова офіційно одружилися у 2015 році. Подружжя виховує спільну доньку Соломію.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що принц Вільям і Кейт Міддлтон викликали фурор на зеленій доріжці премії Earthshot Prize в Мумбаї, обравши образи з відсиланнями до естетики Боллівуду. Модні оглядачі вже назвали вбрання подружжя Уельських "справжнім вшануванням Індії".

Також остання обраниця Степана Гігі Світлана Дуда вшанувала його пам'ять у день, коли артисту могло б виповнитися 67 років. Вона опублікувала знімок із коханим і супроводила його ніжним зізнанням. Світлана розповіла, якою люблячою людиною був для неї співак.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред