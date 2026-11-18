Поки уряд утримує ціни на газ і електроенергію, вартість централізованого водопостачання та водовідведення за рік зросла приблизно вдвічі.

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Як змінилися тарифи на комунальні послуги в Україні / колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

Річна інфляція в Україні у жовтні прискорилася до 11%

Тарифи на воду та водовідведення за рік зросли приблизно вдвічі

Вивезення сміття подорожчало на 19,5%, оренда житла - на 15,8%

У жовтні в Україні прискорилося зростання цін та товари та послуги, а річний рівень інфляції сягнув 11%. Серед іншого змінилася й вартість деяких комунальних послуг. Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Як змінилися тарифи на комунальні послуги

Згідно зі статистичними даними, з жовтня 2025 року до жовтня 2026 року тарифи на житлово-комунальні послуги загалом зросли на 7,4%, але вартість окремих тарифів змінилася значно суттєвіше.

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Найбільше за рік збільшилася вартість централізованого водопостачання та відведення - на 106,5% та 99,3% відповідно.

Тарифи на інші послуги змінилися наступним чином:

вивезення сміття - на 19,5%;

оренда житла - на 15,8%;

утримання та ремонт житла - на 7,7%;

послуги з управління багатоквартирними будинками - на 7,1%;

гаряча вода й опалення - на 0,1%.

Водночас незмінною залишилася вартість електроенергії та природного газу для побутових споживачів.

Які послуги подорожчали за місяць

Загальне зростання тарифів на комунальні послуги із серпня по вересень 2026 року склало 1,3%. В лідерах залишилося водопостачання з приростом вартості 10,1%, а також водовідведення - 8,8%.

Інші послуги дорожчали повільніше:

оренда житла - на 2,5%;

вивезення сміття - на 1,6%;

утримання та ремонт житла - на 1%;

послуги з управління багатоквартирними будинками - на 0,2%;

гаряча вода й опалення - на 0,1%.

Як зменшити плату за комунальні послуги / Інфографіка: Главред

Що буде з тарифами на комуналку після завершення війни

Енергетичний експерт, директор спеціальних проєктів НТЦ "Психея'" Геннадій Рябцев говорив, що ризик перегляду комунальних тарифів в Україні після завершення дії воєнних обмежень справді існує, однак говорити про неминучий різкий стрибок поки передчасно.

За його словами, чинне законодавство забороняє підвищувати тарифи на розподіл газу, теплову енергію та гарячу воду для населення під час воєнного стану і ще протягом шести місяців після його завершення.

"Я очікую не стільки тарифного вибуху, скільки перегляду всієї моделі фінансування комунальної та енергетичної інфраструктури", - підкреслив він.

Комунальні тарифи в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, уряд зберіг чинні пільгові ціни на газ для населення та виробників тепла до 31 березня 2027 року, тобто фактично до кінця опалювального сезону.

Мешканці Закарпаття, які проживають у квартирах і будинках з електроопаленням, мають право платити за світло втричі менше – 1,32 замість 4,32 грн/кВт*год. Пільговий тариф діятиме з 1 жовтня і аж до 30 квітня 2027 року, але лише на перші спожиті 2000 кВт*год.

Київська міська рада підтримала підвищення тарифу на водопостачання та водовідведення до 63,79 гривні за кубометр. Підвищення у Києві пояснюють подорожчанням ресурсів, необхідних для роботи водоканалу.

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