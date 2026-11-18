Автомобільний рух мостом перервано, а уламки конструкції перекрили фарватер Керченської протоки, заявили у відомстві.

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Кримський міст після атаки / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Головне із заяви Міноборони:

Автомобільний рух Кримським мостом перервано

Уламки конструкції перекрили фарватер

Хмара пообіцяв відповідати на удари вдвічі, втричі сильніше

Після обвалу Кримського мосту переправа більше не працює як транспортна артерія країни-агресорки РФ. Автомобільний рух мостом перервано, а уламки конструкції перекрили фарватер Керченської протоки. Про це повідомило Міністерство оборони України в Telegram.

У відомстві наголосили, що менше маршрутів означає більше навантаження на логістику російських окупаційних військ на запорізькому та херсонському напрямках.

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Міністр оборони Євгеній Хмара також заявив, що Україна й надалі відповідатиме на російські атаки.

"На кожен удар по нашій території ми відповідатимемо вдвічі, втричі сильніше. Це наше право на захист", - заявив Хмара.

Атаки на Кримський міст / Інфографіка: Главред

Чи зможе РФ відновити Кримський міст

Військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю Главреду зазначив, що після обвалу мосту півострів фактично відрізаний від основного сухопутного сполучення з РФ.

"З військової точки зору Крим опинився в оперативному оточенні", - наголосив фахівець.

Говорячи про ситуацію на фронті, експерт звернув увагу, що наслідки удару окупанти відчують далеко за межами півострова.

"А фронт дуже добре відчує руйнування мосту, причому відчує аж до Оріхова", - пояснив Жданов.

Водночас на швидке відновлення переправи росіянам, за його словами, розраховувати не варто.

"Це затягнеться на багато років. Автомобільного мосту більше не існує", - підсумував експерт.

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Як повідомляв Главред, після обвалу прольоту російські Z-блогери визнали наслідки удару для логістики Криму. Вони порівняли півострів із валізою без ручки. Рух важких вантажівок мостом окупанти заборонили ще з 1 листопада.

Проблеми можуть виникнути й із судноплавством у Керченській протоці. Аналітики ISW оцінили наслідки обвалу мосту для проходу великих суден. За їхньою оцінкою, РФ доведеться більше покладатися на траси М-14 та М-18.

Удар по переправі привернув увагу й західних партнерів. У НАТО відреагували на атаку на Кримський міст словами "Здається, вони досягли успіху". Попередня атака на міст відбулася 16 листопада.

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