Президент дав інтерв’ю NBC напередодні зустрічі Трампа, Путіна та Сі Цзіньпіна і назвав помилкою вирішувати долю України без Києва.

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Трамп і Сі можуть покласти край війні за одну зустріч: що Зеленський сказав NBC про Путіна та Крим / Колаж: Главред, фото: скріншот, Білий дім, Кремль

Про що Зеленський сказав в інтерв’ю:

США та Китай можуть зупинити війну за одну зустріч

Вирішувати долю України без Києва - помилка

Удар по Кримському мосту він назвав законною відповіддю на атаки РФ

Тезу Кремля про "рятування російськомовних" президент жорстко висміяв

Президент України Володимир Зеленський дав ексклюзивне інтерв’ю NBC News, у якому заявив, що Дональд Трамп і Сі Цзіньпін здатні зупинити війну Росії проти України за одну зустріч із главою Кремля Володимиром Путіним, якщо справді цього захочуть. Інтерв’ю було записано напередодні тристоронньої зустрічі лідерів США, Китаю та РФ на полях саміту АТЕС у Шеньчжені, куди Київ не запросили.

Главред зібрав усі заяви Зеленського про війну та зустріч Трампа, Сі та Путіна.

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Детальніше про саміт читайте в матеріалі: Переговори Трампа, Путіна та Сі в Китаї: що вирішуватимуть і чого чекати Україні.

Як Трамп і Сі Цзіньпін можуть закінчити війну в Україні

Розмова з журналістом NBC News Річардом Енгелем відбувалася в президентському офісі в Києві, Зеленський відповідав англійською мовою. Глава держави переконаний, що у Вашингтона та Пекіна є достатньо економічних важелів, щоб змусити Кремль припинити агресію.

Ключову роль тут відіграє Китай: він залишається найбільшим покупцем російської нафти, а Сі Цзіньпін протягом усіх років повномасштабного вторгнення зберігав тісні політичні та торговельні зв’язки з Путіним.

"Якщо вони хочуть по-справжньому закінчити війну, без жодних ігор, - вони можуть", - сказав Зеленський.

За словами президента, Пекіну та Вашингтону навіть не обов’язково одразу запроваджувати обмеження: достатньо пригрозити Москві розривом торговельних зв’язків.

"Якщо Китай і США введуть санкції або скажуть, що введуть санкції, зупинять експортно-імпортну торгівлю між Росією та цими країнами, - це кінець війни", - заявив глава держави.

Зеленський проти рішень щодо долі України без Києва

Однак реальні кроки з боку Вашингтона та Пекіна поки що не очевидні, а сам Київ на переговорах у Шеньчжені представлений не буде. Як пише NBC, Трамп дав зрозуміти, що має намір порушити тему війни у розмові з Сі та Путіним, і в Україні зростають побоювання, що три лідери домовляться про майбутнє країни за її спиною. Володимир Зеленський вважає такий підхід помилковим і нагадує, що голос невеликих держав теж має враховуватися.

"Великі країни завжди думають, що можуть ухвалювати рішення щодо майбутнього всього світу. Це їхнє право - говорити про що завгодно. Але якщо вони захочуть вирішити щось щодо України, це буде просто риторика. Досвід цієї війни між нами показав це кілька разів", - зазначив президент.

Зеленський також підкреслив, що одних декларацій від провідних держав замало. На його думку, глобальний порядок безпосередньо залежить від впливу таких гравців, тому їхня бездіяльність красномовніша за будь-які слова.

"Цього недостатньо. Стабільність у світі залежить від таких великих гравців. Якщо ви не зупиняєте Путіна - значить, ви в цьому не зацікавлені", - додав він.

Зеленський вважає, що Трампу та Сі бракує волі тиснути на Путіна

Цю думку кореспондент NBC News Річард Енгель розвинув у прямому ефірі телеканалу вже після запису інтерв’ю. Журналіст розповів, що запитав президента України, чи не боїться він розчленування країни та остаточної зміни її кордонів за підсумками зустрічі трьох лідерів. Відповідь Зеленського, за словами Енгеля, виявилася несподівано прямолінійною.

"Він сказав, що так, це викликає занепокоєння, але якщо Трамп і Сі захочуть натиснути на Володимира Путіна, у них вистачить важелів, щоб змусити його закінчити війну хоч сьогодні. Я запитав, чи означає те, що вони цього не роблять, відсутність волі до тиску на Путіна. І він відповів: так, саме це й означає", - розповів Енгель.

​Позиція Китаю щодо війни в Україні / Інфографіка: Главред ​

Чого насправді домагається Путін у війні проти України

Скепсис Зеленського стосується не лише Вашингтона та Пекіна, а й намірів Кремля. Президент України Володимир Зеленський не поділяє оцінку американських переговорників: вони вважають, що Москва стала поступливішою за столом переговорів. На переконання глави держави, кінцевої мети російського диктатора Володимира Путіна не змінилося - це захоплення всієї країни.

"Його мета - повністю окупувати нас", - заявив Зеленський.

Свою позицію президент підкріпив фактами. Росія все частіше б'є по мирному населенню, і ці удари забирають все більше життів. Крім того, вона застосовує так звані подвійні удари: повторно б'є за місцем першого влучення, коли там уже працюють рятувальники.

"Ці атаки не свідчать про те, що в нього (у Путіна, - ред.) є політична воля завершити цю війну", - додав він.

Що Зеленський сказав про удар по Кримському мосту

Окрім дипломатії, розмова торкнулася й бойових дій: це було перше інтерв’ю Зеленського після того, як українські удари пошкодили Керченський міст, що з’єднує Росію з окупованим Кримом. Президент назвав цю атаку цілком легітимною реакцією на російські обстріли української енергосистеми та іншої критичної інфраструктури, зокрема мостів.

Будівництво переправи Путін перетворив на свій флагманський проєкт, покликаний закріпити контроль Москви над півостровом, незаконно анексованим у 2014 році. На церемонії відкриття у 2018 році російський диктатор особисто проїхав по мосту за кермом самоскида. Відтоді споруда слугує ключовим маршрутом постачання та переміщення як для російських військових, так і для цивільних у Криму.

​Кримський міст / Інфографіка: Главред ​

Що Зеленський сказав про захист російськомовних

Обстріли з боку РФ не припинялися й під час самої розмови: поки тривав запис у Києві, лунали сирени повітряної тривоги. Коментуючи це, Володимир Зеленський емоційно висловився щодо старих тез російської пропаганди. Річард Енгель нагадав, що вторгнення близько 100 тисяч російських військових із танками та вертольотами Кремль пояснював нібито утисками російськомовних українців з боку "нацистського режиму".

"Зараз у Києві день, і ви чуєте - вони атакують нас цілодобово. І це теж про те, як вони говорили, пам’ятаєте: мовляв, прийшли рятувати російськомовних людей. Це повна [дурниця] (неценз.)", - заявив Зеленський.

За оцінкою Енгеля, президент України вважає цей привід, яким Путін продовжує виправдовувати агресію, чистою фантазією.

Чи боїться Зеленський замаху з боку Росії

На тлі посилення українських ударів углиб РФ журналіст запитав главу держави і про особисту безпеку. Енгель послався на повідомлення про те, що Путін нібито зняв заборону на ліквідацію українського президента, а також на дані про попередні спроби замаху, зокрема під час закордонних візитів. Зеленський визнав, що як звичайна людина цінує життя, але у воєнний час дивиться на це інакше.

"Ми всі люди, і, звичайно, всі хочемо жити. Будь-яка нормальна людина хоче жити й не хоче вмирати. Але зараз ми на війні й розуміємо, що живемо сьогоднішнім днем. Багато солдатів живуть і воюють, розуміючи, що можуть загинути заради нашої країни, наших дітей, онуків та їхнього майбутнього", - сказав президент.

Попередження про небезпеку, за його словами, надходять постійно й із різних джерел. Однак змінювати через це своє життя Зеленський не має наміру.

"Ми виконуємо свою роботу, воюємо і робимо те, що повинні. Я як президент роблю те, що повинен. Якщо росіяни захочуть щось зробити - думаю, вони спробують. Але я не впевнений, що у них вийде, адже подібне проти мене вже кілька разів запобігали. Я не можу на цьому зациклюватися, інакше будеш думати про це весь день", - зазначив він.

"Повірте, я отримую таку інформацію зі ЗМІ, від розвідки, від спецслужб, від охорони. Мені кажуть: треба бути обережнішим, треба змінювати розпорядок заради безпеки. Але інакше я не можу. Інакше це не те життя, за яке ми боремося. Ми боремося за свободу", - підкреслив Зеленський.

Дивіться відео - Інтерв’ю Зеленського NBC:

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