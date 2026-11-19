Окупаційна армія застосувала протикорабельні ракети "Онікс" та ударні БПЛА.

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Росія атакувала Україну ракетами "Онікс" та дронами різних типів / Колаж: Главред, фото: twitter.com/distant_earth83, скріншот

Коротко:

У Київській області пошкоджено 30 будинків і 19 автомобілів

В Одеській області під удар потрапили об'єкти енергетики та промисловості

В результаті нічної атаки постраждали чотири людини

У ніч на 19 листопада російська окупаційна армія атакувала Україну дронами та ракетами. Під удар потрапили Одеса та Київська область. Є "прильоти".

Про наслідки розповіли місцеві влади.

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Атака на Київську область

У ніч на 19 листопада російська окупаційна армія атакувала Київську область ударними безпілотниками. За останню добу наслідки зафіксовано у двох районах області, повідомили в обласній адміністрації.

Постраждали чотири людини у Вишгородському районі, зокрема одна дитина. Усім постраждалим надано необхідну медичну допомогу.

Під ударом ворога опинилися житлові будинки, транспортні засоби, підприємства та енергетична інфраструктура.

У Вишгородському районі пошкоджено 29 приватних будинків, 19 транспортних засобів, два виробничо-складські приміщення та енергетичний об’єкт.

У Фастівському районі пошкоджено одне приватне домоволодіння.

На місцях продовжують працювати відповідні служби.

Атака на Одесу

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що минулої ночі країна-агресор Росія завдала масованого комбінованого удару по півдню Одеської області.

У результаті атаки пошкоджено об’єкти промислової та енергетичної інфраструктури. Атака не вплинула на енергопостачання.

"Постраждалих немає. На місцях тривають роботи з ліквідації наслідків", - йдеться у повідомленні.

Наслідки атаки на Одеську область / Фото: t.me/odeskaODA

Що кажуть у Повітряних силах

Як повідомили у ПС ЗСУ, в ніч на 19 листопада (з 18:00 18 листопада) російська окупаційна армія атакувала Україну протикорабельними ракетами "Онікс", 98 ударними БПЛА типу Shahed (61 з них - реактивні), "Гербера", дронами-імітаторами типу "Пародія".

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряною обороною збито/придушено 69 ворожих БПЛА типу Shahed (48 із них - реактивні), "Гербера", дронів інших типів.

Зафіксовано "прильоти" у 18 локаціях.

"Кілька ударних безпілотників ще в повітрі, бойові дії тривають", - додали у ЗС ЗСУ.

Звіт ЗС ЗСУ 19 листопада 2026 року / Фото: t.me/kpszsu

Атаки РФ на Україну – новини

Як писав Главред, увечері 18 листопада російська армія завдала удару по Запоріжжю. В результаті атаки загорілися три приватні будинки та автомобіль. Поранення отримали чоловік і жінка.

За добу внаслідок російських ударів по регіону загинула одна людина, ще шестеро отримали поранення. Загалом надійшло 104 повідомлення про пошкодження об’єктів інфраструктури, житлових будинків та автомобілів.

Російський безпілотник вранці 17 листопада пошкодив підстанцію в Чернівцях. Частина міста залишилася без електрики, а тролейбуси тимчасово припинили рух.

17 листопада армія РФ атакувала Київ балістичними ракетами, і в столиці знову прогриміла серія потужних вибухів. Через удар було пошкоджено наземну інфраструктуру метрополітену, а Північний та Південний мости тимчасово перекрито для руху.

Росія готує масштабну ракетну атаку: названо терміни

Російські війська завершують підготовку до масованого ракетного удару по Україні із застосуванням стратегічної авіації. Удар може статися у найближчі дві доби. Про це 19 листопада повідомив моніторинговий канал єРадар.

Шість літаків Ту-95МС здійснюють передислокацію з аеродрому "Українка" на аеродроми "Оленя" та "Енгельс". Частина літаків уже озброєна ракетами, решта, за даними моніторів, має бути підготовлена протягом 19 листопада.

Крім того, до можливої атаки можуть залучити два озброєні стратегічні бомбардувальники Ту-160, які перебувають на Далекому Сході. Загальний потенційний залп стратегічної авіації може становити 45 крилатих ракет Х-101.

Найбільша загроза для Києва та Київської області може надходити з Брянська, Курська та району Міллерово. Для Полтавської та Дніпропетровської областей небезпеку становлять ракети з Воронежа та морські "Калібри".

Стратегічні бомбардувальники, за прогнозом моніторингового каналу, можуть атакувати західні регіони України.

​Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред ​

Скільки реактивних дронів РФ може запустити в листопаді

У листопаді Росія може суттєво збільшити кількість атак на Україну з використанням реактивних безпілотників. За прогнозами, упродовж місяця противник може задіяти до 6,5 тисяч таких дронів, що приблизно в 12 разів більше, ніж у серпні. Про це заявив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

"У серпні було 530, якщо я не помиляюся, реактивних "Шахедів" із Росії. У листопаді буде шість з половиною тисяч. А ще додайте туди керовані авіабомби, регулярні атаки ракетами та балістичними ракетами. А ще додайте FPV-дрони десятками тисяч – на оптоволокні", – заявив прем’єр.

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