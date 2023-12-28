П'ятирічна війна та перемога: ЗМІ дізналися про таємні обіцянки Путіна Сі Цзіньпіну

Лідер КНР Сі Цзіньпін ображений на Путіна, оскільки господар Кремля не попередив його про повномасштабне вторгнення в Україну.

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Путін говорив Сі Цзіньпіну, що переможе Україну, а війна триватиме п'ять років / Колаж фото: 28 окрема механізована бригада імені лицарів Зимового походу, сайт Кремля

Російський диктатор Володимир Путін має намір воювати з Україною не менше п'яти років. При цьому він упевнений, що в результаті здобуде перемогу. Про це господар Кремля заявив лідеру Китаю Сі Цзіньпіну під час візиту глави КНР до Москви в березні цього року.

Як повідомляє Nikkei Asia, свої заявою Путін хотів досягти двох цілей. По-перше, "це був спосіб Путіна узагальнити ситуацію, яка в той час була не сприятливою для Росії, і запевнити Сі, що Росія в кінцевому підсумку вийде переможцем. По-друге, Путін хотів стимулювати Сі Цзіньпіна до того, щоб той не змінював свою проросійську позицію.

У статті наголошується, що не варто сприймати за чисту монету "сигнали" Путіна про припинення вогню.

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"Можливо, Путін хоче просто створити ілюзію, що він рухається до припинення вогню або навіть миру напередодні президентських виборів в Росії в березні, вважаючи, що така атмосфера сприятиме йому на виборах", – припускає автор.

За інформацією видання, Сі Цзіньпін ображений на Путіна ще з часів китайсько-російського саміту в день відкриття Зимових Олімпійських ігор у Пекіні 4 лютого 2022 року. Тоді Путін нібито і словом не обмовився, що збирається почати повномасштабне вторгнення в Україну.

У Пекіні вважали, що російські війська вторгнуться лише в східну частину України, але не очікували повномасштабного нападу.

Як зазначає Nikkei, Китай переглянув свою стратегію, частково ґрунтуючись на зауваженні Путіна про "п'ятирічку війни".

Китай поставив під сумнів слова Путіна про "війну на п'ять років" і почав думати про захист власних інтересів, незалежно від того, чим для Росії можуть закінчитися події в Україні.

Зазначається також, що якщо війна між Росією та Україною затягнеться, то це вплине на плани і амбіції Сі під час його третього терміну на посаді глави Китаю і генерального секретаря Комуністичної партії країни. Це також може вплинути на мету Сі приєднати Тайвань до материкового Китаю.

Війна в Україні

Видання The New York Times нещодавно заявило з посиланням на анонімні джерела серед колишніх російських і діючих американських чиновників, що російський диктатор Путін через посередників і кулуарні дипломатичні канали з вересня посилає сигнали західним країнам.

Президент РФ нібито готовий до припинення вогню і підписання угоди, але за умови, що всі тимчасово окуповані українські території залишаться за Росією.

Як пише Politico, американські та європейські чиновники намагаються змінити стратегію підтримки України та змусити Київ сісти за стіл переговорів з РФ. Такі мирні переговори можуть означати передачу РФ частини української території. Білий Дім і Пентагон нібито змушують Україну перейти до стратегічної оборони і відмовилися від спроб звільнити території.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що глава країни-агресора Росії Володимир Путін дійсно хоче скоріше завершити війну, але на "умовах" Кремля. Київ зацікавлений у завершенні війни виключно на базі відновлення територіальної цілісності країни та покарання злочинців.

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