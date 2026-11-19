Зустріч Трампа і Путіна в Шеньчжені тривала менше години. Попереду - переговори з Сі Цзіньпіном.

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Дональд Трамп і Володимир Путін зустрілися в Китаї / Колаж: Главред, фото: скріншот

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Трамп і Путін провели зустріч у Китаї

Зустріч була неформальною і тривала близько 40 хвилин

На сьогодні запланована тристороння зустріч Трампа, Сі Цзіньпіна та Путіна

Президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін зустрілися в Китаї на полях саміту АТЕС у Шеньчжені. Зустріч тривала менше години. Спільних заяв для ЗМІ за підсумками зустрічі не було.

Прес-служба Білого дому опублікувала кадри зустрічі двох президентів.

відео дня

Перед початком зустрічі Трамп увійшов до зали у супроводі державного секретаря Марко Рубіо та міністра фінансів Скотта Бессента.

Увійшовши до зали, Трамп посміхнувся і, вказавши на Путіна, сказав: "Хто він? Він мій друг". Після цього Трамп потиснув руку Путіну.

Після привітання російського лідера Трамп заявив, що "з нетерпінням" очікує на зустріч.

"У нас уже багато років чудові стосунки - ми знаємо один одного давно, і я думаю, що з цього можуть вийти або, принаймні, початися багато чудових речей", - заявив глава Білого дому.

Відео зустрічі Трампа і Путіна дивіться за посиланням.

За даними CNN, зустріч Трампа і Путіна завершилася приблизно через 40 хвилин.

Доступ до приміщення, де відбувалася зустріч, був суворо обмежений: всередину допустили лише одну телекамеру.

Путін не зробив жодних публічних коментарів.

Один з американських чиновників назвав цю зустріч "неформальною".

На сьогодні також запланована тристороння зустріч Дональда Трампа, Сі Цзіньпіна та Володимира Путіна.

Востаннє Трамп і Путін зустрічалися на Алясці у 2025 році для проведення переговорів, спрямованих на припинення війни в Україні, які, зрештою, не призвели до укладення жодної офіційної угоди. Загалом Трамп і Путін зустрічалися особисто сім разів.

Переговори Трампа, Сі Цзіньпіна та Путіна в Китаї - новини

Як писав Главред, 18 листопада глава країни-агресора РФ Володимир Путін і голова КНР Сі Цзіньпін провели переговори в Китаї в рамках саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС).

Напередодні Ушаков розповів, що Путін поінформує китайського лідера про підсумки останніх контактів зі США, зокрема про тристоронню зустріч в Абу-Дабі. Основними темами переговорів, за його словами, мали стати:

Україна;

Корейський півострів;

інші міжнародні питання.

Раніше у Вашингтоні визначили свої пріоритети на зустрічі трьох лідерів у Шеньчжені. За даними Reuters, Трамп має намір порушити тему скорочення ядерних арсеналів. Війну Росії проти України там, за словами американської сторони, обговорювати не планують.

The Telegraph навела сценарії можливих домовленостей щодо України в ході тристоронніх переговорів. Видання зазначає, що Україна стане розмінною монетою в разі обміну поступками між США, Росією та Китаєм. У матеріалі йдеться про можливість обміну поступками, зокрема щодо Ормузької протоки та завершення війни на умовах Росії.

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