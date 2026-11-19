Коротко:
- Трамп і Путін провели зустріч у Китаї
- Зустріч була неформальною і тривала близько 40 хвилин
- На сьогодні запланована тристороння зустріч Трампа, Сі Цзіньпіна та Путіна
Президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін зустрілися в Китаї на полях саміту АТЕС у Шеньчжені. Зустріч тривала менше години. Спільних заяв для ЗМІ за підсумками зустрічі не було.
Прес-служба Білого дому опублікувала кадри зустрічі двох президентів.
Перед початком зустрічі Трамп увійшов до зали у супроводі державного секретаря Марко Рубіо та міністра фінансів Скотта Бессента.
Увійшовши до зали, Трамп посміхнувся і, вказавши на Путіна, сказав: "Хто він? Він мій друг". Після цього Трамп потиснув руку Путіну.
Після привітання російського лідера Трамп заявив, що "з нетерпінням" очікує на зустріч.
"У нас уже багато років чудові стосунки - ми знаємо один одного давно, і я думаю, що з цього можуть вийти або, принаймні, початися багато чудових речей", - заявив глава Білого дому.
Відео зустрічі Трампа і Путіна дивіться за посиланням.
За даними CNN, зустріч Трампа і Путіна завершилася приблизно через 40 хвилин.
Доступ до приміщення, де відбувалася зустріч, був суворо обмежений: всередину допустили лише одну телекамеру.
Путін не зробив жодних публічних коментарів.
Один з американських чиновників назвав цю зустріч "неформальною".
На сьогодні також запланована тристороння зустріч Дональда Трампа, Сі Цзіньпіна та Володимира Путіна.
Востаннє Трамп і Путін зустрічалися на Алясці у 2025 році для проведення переговорів, спрямованих на припинення війни в Україні, які, зрештою, не призвели до укладення жодної офіційної угоди. Загалом Трамп і Путін зустрічалися особисто сім разів.
Переговори Трампа, Сі Цзіньпіна та Путіна в Китаї - новини
Як писав Главред, 18 листопада глава країни-агресора РФ Володимир Путін і голова КНР Сі Цзіньпін провели переговори в Китаї в рамках саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС).
Напередодні Ушаков розповів, що Путін поінформує китайського лідера про підсумки останніх контактів зі США, зокрема про тристоронню зустріч в Абу-Дабі. Основними темами переговорів, за його словами, мали стати:
- Україна;
- Корейський півострів;
- інші міжнародні питання.
Раніше у Вашингтоні визначили свої пріоритети на зустрічі трьох лідерів у Шеньчжені. За даними Reuters, Трамп має намір порушити тему скорочення ядерних арсеналів. Війну Росії проти України там, за словами американської сторони, обговорювати не планують.
The Telegraph навела сценарії можливих домовленостей щодо України в ході тристоронніх переговорів. Видання зазначає, що Україна стане розмінною монетою в разі обміну поступками між США, Росією та Китаєм. У матеріалі йдеться про можливість обміну поступками, зокрема щодо Ормузької протоки та завершення війни на умовах Росії.
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