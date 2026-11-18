Росія не відмовиться від максималістських вимог, а Пекін уникає будь-якої відповідальності за врегулювання.

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Чого чекати від зустрічі Трампа з Путіним і Сі / колаж: Главред, фото: Офіс президента, kremlin.ru, Вікіпедія

Головне із заяви експерта:

Китай уникає відповідальності за врегулювання війни

Росія не відмовиться від максималістських вимог

Тристоронній формат не дасть проривів у жодному питанні

Тристоронній формат за участі Дональда Трампа, диктатора Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна не наблизить завершення війни в Україні. Кремль триматиметься жорсткої позиції, а Пекін свідомо уникає ролі активного учасника врегулювання. Про це заявив політичний експерт, професор кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Гринченка Максим Розумний в інтерв'ю Главреду.

На його думку, Пекін займає в українському питанні вичікувальну позицію і обмежується загальними формулюваннями, які нікого ні до чого не зобов'язують.

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"Китай дуже послідовно дистанціюється від предметного обговорення. Він постійно декларує, що є прихильником миру, що потрібно йти шляхом деескалації. При цьому робить певний реверанс у бік Росії, говорячи про передумови нинішньої кризової ситуації, які також нібито потрібно враховувати", - зазначив експерт.

Утім, за такими заявами, переконаний Розумний, не стоять реальні наміри. Китайське керівництво зважує можливі втрати від глибшого залучення.

"Але це порожня риторика. Китай прекрасно розуміє: втручатися в цю історію, брати на себе відповідальність і щось від когось вимагати - хибна для нього стратегія. Він не хоче в це вплутуватися", - наголошує він.

Позиція Китаю щодо війни / Інфографіка: Главред

Як Путін "торгується" із Трампом

Діалог між Вашингтоном і Москвою, за словами експерта, триває вже давно, і його логіка цілком зрозуміла.

"Путін із Трампом торгуються від самого приходу Трампа до влади. Кульмінацією був Анкоридж: там ніби сторгувалися, але виявилося, що не зовсім", - каже Розумний.

Після саміту на Алясці процес, за оцінкою політолога, опинився в підвішеному стані. Ключовою перешкодою залишається територіальне питання.

"Україна не хоче виходити з Донбасу, а Трамп нібито пообіцяв натиснути - і знову намагається це робити. Від того, що Трамп із Путіним зустрінуться, а поруч буде Сі Цзіньпін, ситуація кардинально не зміниться", - переконаний експерт.

Позиція Кремля, на його думку, лишається незмінною, а кожна відмова Києва лише провокує нові, ще жорсткіші запити.

"Росія не відмовиться від своїх максималістських вимог. Теоретично вона може висувати й умовно мінімалістичні - наприклад, вимагати виходу України з Донбасу. Але оскільки Україна не погоджується, Росія знову підвищує ставки й заявляє, що не віддасть "ні п’яді рідної землі"" - попереджає Розумний.

Тимчасово окуповані території України / Інфографіка: Главред

Коли РФ не зможе продовжувати бойові дії

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній говорив, що Україна може позбавити Росію можливості вести бойові дії, якщо знищить ключові потужності з виробництва дизельного палива.

За його словами, це також вдарить по російській економіці та обмежить можливості Кремля проводити мобілізацію.

"Дизельного палива не буде ані для армії, ані для функціонування російської економіки. А якщо економіка не працюватиме, не буде грошей на ведення війни. А якщо війна припиниться, почнеться дезінтеграція Росії", - наголосив він.

Зустріч Трампа, Путіна та Сі - що відомо

Як повідомляв Главред, 19 листопада 2026 року президент США Дональд Трамп, голова КНР Сі Цзіньпін і російський диктатор Володимир Путін мають провести першу спільну тристоронню зустріч у китайському Шеньчжені на полях саміту АТЕС. Офіційно переговори мають започаткувати діалог про ядерне роззброєння, однак Трамп уже підтвердив намір порушити питання війни в Україні.

Прибуття російського диктатора Володимира Путіна до Китаю на саміт АТЕС супроводжувалося помітною різницею в протоколі зустрічей: російського диктатора біля літака не зустрів Сі Цзіньпін, тоді як американського президента Дональда Трампа китайський лідер особисто чекав біля трапа.

Крім того, голова КНР Сі Цзіньпін і президент США Дональд Трамп прийшли на урочисту вечерю саміту АТЕС у Шеньчжені разом. Водночас очільника країни-агресорки РФ Володимира Путіна посадили за окремий стіл.

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