Читайте в матеріалі:
- Якою буде погода в Україні 20 листопада
- Де очікуються дощі та якою буде температура повітря
- Коли в Україну прийде похолодання
У пʼятницю, 20 листопада, територія України перебуватиме під впливом циклону та атмосферних фронтів.
За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, у більшості областей буде хмарно, пройдуть дощі, а пориви сильного вітру можуть ускладнювати перебування надворі.
"Очікуються дощі, сильний вітер та щільна хмарність. Парасолі, відповідне взуття, шалики!" - попередили синоптикиня.
Водночас температура повітря протягом дня залишатиметься досить комфортною. У більшості регіонів очікується від +5 до +10 градусів. У південних, центральних областях та на Закарпатті повітря прогріється до +9…+14 градусів. На крайній півночі буде прохолодніше - +3…+5 градусів.
Якою буде погода в Києві 20 листопада
У Києві пʼятниця також буде дощовою і вітряною. За прогнозом Діденко, денна температура повітря становитиме +6…+8 градусів.
Водночас довго теплою погода не залишатиметься. За прогнозом синоптикині, похолодання в Україні очікується з 22 листопада.
Погода в Україні - останні новини
Главред присав, що погода в Україні у четвер, 19 листопада, буде хмарною з проясненнями. Зокрема, дощі різної інтенсивності зумовлюватимуть атмосферні фронти, які переміщуватимуться у східному напрямку. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Нагадаємо, синоптик Ігор Кібальчич заявляв, що до 22 листопада температурний фон очікується суттєво вищим за норму, особливо у південних, центральних та східних областях України, і скоріше відповідатиме середині жовтня.
Крім того, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух розповідала, що погода в Україні цієї зими очікується теплішою за кліматичну норму і з більшою кількістю опадів.
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