У пʼятницю в більшості областей України дощитиме, а пориви сильного вітру супроводжуватимуться щільною хмарністю.

https://glavred.net/synoptic/pogoda-gotovit-nepriyatnyy-syurpriz-sinoptikinya-nazvala-datu-poholodaniya-v-ukraine-10813412.html Посилання скопійоване

Погода в Україні на 20 листопадда / Фото: pixabay

Читайте в матеріалі:

Якою буде погода в Україні 20 листопада

Де очікуються дощі та якою буде температура повітря

Коли в Україну прийде похолодання

У пʼятницю, 20 листопада, територія України перебуватиме під впливом циклону та атмосферних фронтів.

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, у більшості областей буде хмарно, пройдуть дощі, а пориви сильного вітру можуть ускладнювати перебування надворі.

відео дня

"Очікуються дощі, сильний вітер та щільна хмарність. Парасолі, відповідне взуття, шалики!" - попередили синоптикиня.

Водночас температура повітря протягом дня залишатиметься досить комфортною. У більшості регіонів очікується від +5 до +10 градусів. У південних, центральних областях та на Закарпатті повітря прогріється до +9…+14 градусів. На крайній півночі буде прохолодніше - +3…+5 градусів.

Якою буде погода в Києві 20 листопада

У Києві пʼятниця також буде дощовою і вітряною. За прогнозом Діденко, денна температура повітря становитиме +6…+8 градусів.

Прогноз погоди в Києві / фото: meteoprog

Водночас довго теплою погода не залишатиметься. За прогнозом синоптикині, похолодання в Україні очікується з 22 листопада.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - останні новини

Главред присав, що погода в Україні у четвер, 19 листопада, буде хмарною з проясненнями. Зокрема, дощі різної інтенсивності зумовлюватимуть атмосферні фронти, які переміщуватимуться у східному напрямку. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Нагадаємо, синоптик Ігор Кібальчич заявляв, що до 22 листопада температурний фон очікується суттєво вищим за норму, особливо у південних, центральних та східних областях України, і скоріше відповідатиме середині жовтня.

Крім того, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух розповідала, що погода в Україні цієї зими очікується теплішою за кліматичну норму і з більшою кількістю опадів.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред