Президент вважає, що санкції та розрив торгівлі США і Китаю з Росією зупинили б агресію швидше за будь-які заяви про мир.

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Трамп і Сі можуть завершити війну за одну зустріч / Колаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, kremlin.ru

Головне із заяви:

Санкції США і Китаю проти РФ означали б кінець війни

Долю України не можна вирішувати без Києва

Без тиску на Путіна заяви про мир - лише риторика

США та Китай здатні завершити війну, якщо разом натиснуть на країну-агресорку Росію. Для цього потрібно запровадити реальні санкції та зупинити із РФ торгівлю. Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю NBC News.

"Якщо Китай і США скажуть, що введуть санкції, зупинять експорт-імпорт, торгівлю між Росією та цими країнами - і все, кінець війни", - сказав Зеленський. відео дня

Зеленський різко прокоментував підготовку до зустрічі лідерів США, Китаю та Росії. В Україні побоюються, що світові гравці спробують ухвалити рішення щодо її майбутнього без участі Києва.

"Великі країни завжди думають, що вони можуть ухвалювати рішення про майбутнє всього світу. Це величезна помилка, абсолютно. Ви не можете визначитися з якоюсь країною, навіть маленькою, без цієї країни", - заявив президент.

За його словами, провідні держави мають право обговорювати будь-які теми, однак спроби визначити долю України без неї залишаться "просто риторикою".

"Досвід цієї війни між нами показав це кілька разів", - додав Зеленський.

Хто може зупинити Путіна

Президент переконаний, що Трамп, Сі Цзіньпін і Путін мають реальні важелі для припинення бойових дій, якщо прагнуть миру, а не політичних ігор. Ключем до цього він називає економічні рішення.

"Якщо вони хочуть реально завершити війну, не грати в ігри, - вони можуть", - зазначив Зеленський.

Відповідальність за це глава держави поклав на найбільші держави світу.

"Стабільність у світі залежить від таких великих хлопців і їхнього впливу. Якщо вони не зупиняють Путіна, їм це не цікаво", - резюмував Зеленський.

Хроніка заяв Трампа / Інфографіка: Главред

Чи може зустріч Трампа, Сі та Путіна завершити війну в Україні

Політичний експерт, професор кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Гринченка Максим Розумний в інтерв'ю Главреду зазначив, що Пекін свідомо уникає предметної розмови про війну.

"Китай дуже послідовно дистанціюється від предметного обговорення. Він постійно декларує, що є прихильником миру, що потрібно йти шляхом деескалації", - наголосив фахівець.

Водночас, за його оцінкою, за мирними деклараціями Пекіна немає готовності брати на себе відповідальність.

"Але це порожня риторика. Китай прекрасно розуміє: втручатися в цю історію, брати на себе відповідальність і щось від когось вимагати - хибна для нього стратегія. Він не хоче в це вплутуватися", - пояснив Розумний.

Сам формат зустрічі трьох лідерів, вважає експерт, не змінить ситуації ні щодо України, ні щодо інших світових питань.

"Сам тристоронній формат нічого до цієї історії не додає. Так само він не додає нічого принципово нового до інших питань", - підсумував експерт.

Зустріч Трампа, Сі та Путіна - новини за темою

Як повідомляв Главред, на вечері лідерів АТЕС у Шеньчжені Путіна посадили окремо від Трампа і Сі Цзіньпіна. Відео, на якому Путіна відсадили від лідерів США та Китаю, поширили в мережі. Сі й Трамп прийшли на захід разом.

Російський диктатор привіз до Китаю військового з ядерною валізкою. Кадри, на яких Путіна супроводжує ядерна валізка, з'явилися напередодні тристоронньої зустрічі. Зустріч трьох лідерів запланована на 19 листопада.

Тим часом у Вашингтоні шукають компроміс із Кремлем. За даними Kyiv Independent, посланці Трампа пропонують Путіну угоду, яку він зможе назвати перемогою. Команда президента США попередила Москву, що нинішній раунд переговорів може стати останньою реальною можливістю домовитися до зміни політичного балансу у Вашингтоні.

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