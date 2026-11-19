Перед фінальною атакою три місяці вибивали протиповітряну оборону в Криму, а в проліт влучили чотири ракети з тонною вибухівки кожна.

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Жданов пояснив, чому російська ППО проспала удар "Фламінго" по Кримському мосту / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Головне із заяви Жданова:

ППО в Криму системно вибивали три місяці до удару

У проліт мосту влучили чотири ракети FP-5 "Фламінго"

Попередня атака на шляхопровід також мала значення

Під час фінальної атаки на Кримський міст протиповітряна оборона окупантів не зробила жодного пострілу - її заздалегідь знищували впродовж трьох місяців. У проліт мосту влучили одразу чотири ракети FP-5 "Фламінго", бойова частина кожної з яких важить тонну. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю Главреду.

За його словами, обвалити міст допомогли не лише "Фламінго", а й "Нептуни" та багато інших українських засобів ураження.

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Як вдалося прорвати ППО окупантів у Криму

Жданов наголосив, що спершу українські військові знайшли слабке місце мосту. Потім упродовж трьох місяців до фінальної атаки вони вибивали засоби ППО країни-агресорки в Криму, зокрема в Керчі. Операцію "Крим Off" проводив Мадяр (Роберт Бровді).

Результат, за словами експерта, видно на відео з українських дронів і ракет, які наближалися до секцій мосту.

"Не було жодного пострілу ППО - ні ракети не злітали, ні зенітні кулемети не строчили з трасерами. Тобто систему ППО було покладено повністю", - сказав Жданов.

Експерт назвав операцію спланованою геніально та припустив, як саме могла бути побудована атака.

"Найімовірніше, використовувалися протирадіолокаційні ракети, які осліплювали засоби протиповітряної оборони ворога, що залишилися. Дрони, найімовірніше, розтягували на себе зенітно-ракетні засоби та мобільні вогневі групи. Ну, а ракети просто йшли на ураження, прориваючись через "віконця" протиповітряної оборони", - пояснив він.

Чому проліт Кримського мосту не витримав удару

За словами Жданова, у проліт влучили чотири ракети "Фламінго" з тонною бойовою частиною кожна - це підтверджують відео, які оприлюднили самі росіяни. Крім того, ферму вже критично пошкодила попередня атака на міст.

Експерт нагадав, що навіть російські фахівці визнавали: ферма накренилася на 15 градусів через пошкоджені ребро жорсткості та основу, тож її міг обвалити навіть сильний шторм.

"Тож ми цілком власними силами й засобами могли обвалити Кримський міст", - наголосив Жданов.

Чому Україна не била по мосту раніше

Жданов послався на Telegram-канал Око Гора, автор якого писав, що Україна була готова зруйнувати міст ще в січні 2026 року - відповідну операцію нібито вже спланували й підготували.

"Але, як писав автор каналу, війна - це зокрема й домовленості. Поки росіяни не чіпали наші мости, ми не чіпали Кримський міст. Щойно вони почали бити по наших мостах, ми їм показали, що в цю гру можна грати вдвох", - сказав експерт.

Атаки на Кримський міст / Інфографіка: Главред

Чи вдасться росіянам відновити Кримський міст?

Військовий експерт Олександр Коваленко в колонці для Главреду назвав удар по Керченському мосту філігранною роботою. На його думку, повторні або потужніші удари можуть остаточно позбавити переправу функціональності.

"Руйнування конструкції арки неминуче, а це автоматична втрата функціональності мосту", - наголосив Коваленко.

Ще одним союзником Сил оборони експерт вважає зиму, яка не дасть окупантам швидко полагодити міст.

"Погодні умови в перервах між ударами не дозволять повноцінно проводити ремонтні роботи", - пояснив він.

Як Україні вдається проривати ешелоновану ППО РФ

Військовослужбовець і військовий аналітик Олександр Мусієнко в ефірі 24 Каналу пояснив, що Україна проходить і проламує ешелоновану протиповітряну оборону росіян завдяки поєднанню різних засобів ураження.

"Мова йде про комбіновані дії: ракети та дрони", - зазначив він.

Аналітик також звернув увагу на зростання результативності українських ракет.

"У нас зросла ефективна кількість застосувань ракет "Нептун" та їхня результативність", - сказав Мусієнко.

За його словами, змінюються й технічні показники "Фламінго": ракета стає менш уразливою і здатна завдавати більших руйнувань.

Ракета "Фламінго": що про неї відомо / Інфографіка: Главред

Кримський міст - останні новини

Як повідомляв Главред, ще 16 листопада ЗСУ атакували міст дронами. Після цього на фото помітили деформацію однієї з арок і пошкодження дорожнього покриття. Аксьонов тоді обіцяв обмежити рух до середини дня, а в Керчі розгорнули оперативний штаб.

У ніч на 17 листопада незаконно збудований країною-агресоркою РФ Кримський міст в окупованій Керчі знову опинився під масованою атакою дронів і ракет. Арка автомобільної частини переправи впала у воду, а один із прольотів обвалився.

Після удару 17 листопада в мережі з'явилося відео ракети за секунду до влучання. Колишній заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко стверджує, що це крилата ракета FP-5 "Фламінго". На повідомлення про обвал арки відреагував співзасновник Fire Point Денис Штілерман.

Президент Зеленський розкрив деталі атаки на Кримський міст. За його словами, ЗСУ готувалися кілька тижнів.

Аналітики оцінили наслідки удару для Кремля. В Інституті вивчення війни заявили, що атака демонструє неспроможність Росії захистити стратегічні об'єкти. За оцінкою ISW, перебої на одному з двох шляхів до Криму збільшать навантаження на інший.

Обвал арки викликав паніку серед російських пропагандистів. Z-блогери назвали подію найсерйознішим пошкодженням мосту з початку повномасштабного вторгнення. Постачання Криму, за їхніми словами, тепер ляже на трасу "Новоросія", яку атакують дрони.

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