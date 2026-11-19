У пресслужбі губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома висміяли кадри, однак чи справді президент США заснув, не підтверджено.

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Трамп на саміті АТЕС / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Коротко:

Трамп заснув на саміті АТЕС

Це сталося під час промови Сі Цзіньпіна

У команді Ньюсома заявили, що світ сміється з президента

Президента США Дональда Трампа камери зафіксували із заплющеними очима та опущеною головою під час засідання лідерів саміту АТЕС у китайському Шеньчжені. Це сталося, коли з промовою про перспективи розвитку Азійсько-Тихоокеанського регіону виступав голова КНР Сі Цзіньпін.

Кадри транслювали наживо, тож їх швидко помітили користувачі соцмереж. Поруч із Трампом на столі були мікрофон і документи засідання.

відео дня

За даними видання Cultura Colectiva, епізод тривав приблизно 7-12 секунд, а Трамп у цей час був у навушнику для синхронного перекладу. На ширших кадрах того ж засідання президент США виглядає активним.

Трамп заснув під час промови Сі Цзіньпіна / Фото: скріншот

Відео із тим, як Трамп заснув під час виступу Сі Цзіньпіна на саміті АТЕС у Китаї можна переглянути за посиланням.

Як на кадри з Трампом відреагували в США

Відео прокоментувала пресслужба губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома в X. Ньюсом належить до найгучніших критиків Трампа серед демократів.

"Світ сміється з нього", - написали у пресслужбі губернатора.

Іронічно відреагував на кадри й американський блогер Ед Красенштейн, який регулярно критикує президента. Його допис цитує Cultura Colectiva.

"Схоже, Трамп засинає на саміті АТЕС, поки на це дивиться весь світ", - написав Красенштейн.

Подібний епізод уже траплявся. У листопаді 2025 року в мережі поширили фото, на якому Трамп нібито дрімав під час брифінгу в Білому домі, однак тоді адміністрація заперечила, що президент засинав.

Чому Китаю важливі домовленості з Трампом

Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик в інтерв'ю Главреду зазначав, що тиск Вашингтона б'є по найслабших місцях китайської економіки, яка й без того сповільнюється.

"Для Китаю ця ситуація критична. Враховуючи певне скорочення виробництва, зниження темпів економічного розвитку Китаю, це призводить до накопичення багатьох проблем у китайській економіці - від кризи у будівельній галузі до складнощів у військово-промисловому комплексі й енергетичному секторі", - наголошував експерт.

Саміт АТЕС - новини за темою

Як повідомляв Главред, на полях саміту в Шеньчжені Трамп зустрівся з очільником країни-агресорки Володимиром Путіним. Американський президент назвав Путіна своїм другом перед початком розмови. Зустріч тривала менше години, спільних заяв для ЗМІ лідери не робили.

Напередодні на вечері лідерів АТЕС стався показовий епізод. Кремлівського диктатора посадили окремо, тоді як Сі Цзіньпін і Трамп прийшли разом.

Ще до старту саміту з'являлися сигнали, що господар зустрічі не в захваті від спільних переговорів. За даними Reuters, Сі Цзіньпін не прагнув тристоронньої зустрічі з Трампом і Путіним. Агентство оцінювало шанси на велику угоду як вкрай малі.

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