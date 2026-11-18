Обмеження діятимуть цілодобово для всіх категорій споживачів, а для промисловості запровадять графіки обмеження потужності.

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Відключення світла в Україні / Колаж: Главред, фото: magnific.com, УНІАН

Коротко:

Відключення в частині областей діятимуть цілодобово

Для побутових споживачів - від 0,5 до 3 черг

Причина - наслідки атак рф на енергосистему

У четвер, 19 листопада, у частині областей України цілодобово застосовуватимуть погодинні відключення електроенергії для всіх категорій споживачів. Обсяг відключень - від 0,5 до 3 черг. Про це повідомили в НЕК Укренерго в Telegram.

Для промисловості діятимуть графіки обмеження потужності. Напередодні, 18 листопада, відключення світла охоплювали від 1 до 3 черг.

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Причиною обмежень є наслідки атак країни-агресорки РФ на енергосистему. У компанії наголосили, що ремонтні бригади працюють без перерв.

"Енергетики цілодобово відновлюють пошкоджене обладнання та мережі, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців", - зазначили в Укренерго.

Де перевіряти графіки відключень на 19 листопада

В Укренерго закликали стежити за інформацією на офіційних сторінках свого оператора системи розподілу. Саме обленерго та ДТЕК публікують черги й години відключень для конкретних адрес.

Ситуація в енергосистемі залишається складною. Вранці 18 листопада в Укренерго повідомляли про знеструмлених споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Харківській, Сумській, Рівненській та Черкаській областях.

Найважчою тоді назвали ситуацію в Харківській і Дніпропетровській областях через повторні атаки РФ. У Харківській та Сумській областях вимушено застосовували аварійні відключення.

Черги відключень світла / Інфографіка: Главред

Де знайти пункти незламності під час відключень

Якщо світла немає довго, зарядити телефон, зігрітися та скористатися інтернетом можна в пунктах незламності. Адреси найближчих пунктів шукайте на державному сайті Пункти незламності.

Чи можливі блекаути в Україні цієї зими

Керівник енергетичних програм Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп в інтерв'ю Главреду зазначив, що взимку українців навряд чи чекає щось принципово нове, однак ризик довготривалих відключень зберігається.

"Загалом нічого принципово нового не з’явиться. Можливі довготривалі відключення і проблеми з теплопостачанням. Тепла зима може пом’якшити ці проблеми", - сказав експерт.

Водночас фахівець не виключив найжорсткішого сценарію для окремих регіонів і порівняв його з осінню 2022 року.

"Але абсолютно реалістичним є сценарій, за якого графіки будуть дуже жорсткими або взагалі виникатимуть блекаути в окремих регіонах - приблизно так, як ми це переживали у листопаді 2022 року", - пояснив Прокіп.

За його словами, досвід проходження таких криз в українців уже є.

"Але ми все це вже проходили: і відключення теплопостачання, і масштабні графіки відключень, і повне знеструмлення. Тобто це не буде для нас чимось принципово новим", - підсумував експерт.

Відключення світла - новини за темою

Як повідомляв Главред, 17 листопада через атаку РФ частина споживачів залишилася без світла в дев'яти областях. Серед них - Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська та інші області, де фіксували масштабні знеструмлення.

Днем раніше енергосистема також зазнала ударів. За даними Укренерго, найскладніша ситуація після обстрілів РФ склалася в Дніпрі, Харкові, Полтаві та Запоріжжі. Першочергово енергетики відновлювали живлення лікарень, водо- і теплопостачання.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко припустив, що малі міста в разі удару по місцевій підстанції можуть лишитися без світла до трьох діб. У Києві за такого сценарію, за його словами, можливий режим 12 годин зі світлом і 12 без.

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