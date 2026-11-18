Футболіст заявив, що президент УАФ Андрій Шевченко після допінг-скандалу телефонував йому не для того, щоб допомогти.

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Футболіст вперше розповів, кого вважає винним у допінг-скандалі / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

Головне із заяви:

Мудрик пов'язує мельдоній зі зборами збірної України

Вінгер заявив про відсутність системи охорони в команді

Шевченко, за його словами, дзвонив не для допомоги

Заборонений мельдоній міг потрапити в організм українського футболіста Михайла Мудрика лише під час зборів збірної України, адже в Англії такого препарату немає. Саме через цю речовину гравець отримав чотирирічну дискваліфікацію, яку згодом оскаржив. Про це заявив вінгер "Тоттенгема" Михайло Мудрик в інтерв'ю Дмитру Гордону на YouTube.

За словами футболіста, на той час він приїжджав в Україну виключно до розташування національної команди.

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"Препарат, який можна дістати тільки у Східній Європі, міг потрапити в організм тільки там, де я був, – в Україні. В Англії таких препаратів немає", – сказав Мудрик.

Він переконаний, що можливостей отримати заборонену речовину в таборі збірної було чимало.

"У збірній насправді варіантів потрапляння цієї речовини в мій організм можна перелічити на пальцях – двох рук не вистачить", – заявив вінгер.

Окремо Мудрик звернув увагу на те, як у національній команді організована безпека гравців. Він порівняв ситуацію з клубами, де на виїздах за порядком на поверхах і в команді стежать спеціальні люди.

"У збірній України абсолютно відсутня якась система охорони, яка має бути на рівні національних збірних", – наголосив футболіст.

Що Мудрик розповів про пігулки у збірній

За словами вінгера, у збірній працює нутриціолог, який регулярно роздає гравцям пігулки.

"У нас у збірній є нутриціолог, який приносить кожному по стаканчику. І кожен має випити таблетки, які в цьому стаканчику", – розповів Мудрик.

На уточнювальне запитання Гордона, чи звинувачує він у тому, що сталося, саме організацію процесів у збірній, а не партнерів по команді, футболіст відповів ствердно.

"Так, саме так", – сказав він.

Мудрик також зазначив, що раніше, найімовірніше, публічно про це не говорив.

Водночас вінгер дорікнув асоціації, що в найскладніший момент вона не підтримала його.

"І тоді, коли ми найбільше потребували від них допомоги, вони, можна сказати, відвернулися від нас", – додав Мудрик.

Українська асоціація футболу / Інфографіка: Главред

Що Мудрик сказав про Андрія Шевченка

Футболіст також розкритикував реакцію президента Української асоціації футболу Андрія Шевченка. За словами Мудрика, той дійсно зв'язувався з ним після допінг-скандалу, однак не для того, щоб допомогти.

"Зв'язався для чого? Для того, щоб допомогти? Ні. Зв'язався, щоб запитати, як у мене справи, хоча й так зрозуміло, що не дуже", – сказав вінгер.

В цьому контексті варто зазначити, що у травні 2026 року Шевченко публічно заявляв, що УАФ не є стороною конфлікту і відповідала на всі запити юристів футболіста. "Ми віримо в Михайла. Ми віримо в те, що він зробив все правильно. Ми чекаємо його, коли він повернеться", – говорив президент УАФ Андрій Шевченко в коментарі Tribuna.

Допінг-справу футболіста остаточно закрили влітку. 30 липня 2026 року Мудрик, Футбольна асоціація Англії та WADA досягли угоди: вінгер визнав порушення, а термін його відсторонення зарахували як уже відбутий, повідомила Футбольна асоціація Англії на своєму сайті.

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Як повідомляв Главред, востаннє перед відстороненням Мудрик зіграв в офіційному матчі 28 листопада 2024 року проти "Гайденгайма". Згодом з'явилася інформація, що вінгер має намір оскаржити дискваліфікацію в суді, щоб відстояти свою репутацію. За даними Footem, футболіст нібито подав позов проти Української асоціації футболу.

Андрій Шевченко очолює УАФ із січня 2024 року. Легенду українського футболу одноголосно обрали президентом асоціації на XXVI Конгресі в київському Будинку футболу. Він став шостим президентом в історії ФФУ/УАФ.

У квітні 2025 року Шевченко балотувався до Виконавчого комітету УЄФА на дворічний термін. Однак на Конгресі в Белграді він не зміг пройти до Виконкому УЄФА. Через це Україна втратила представництво у Виконкомі на два роки.

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