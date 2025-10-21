"Ми все бачимо": Зеленський з євролідерами зробили важливу заяву про війну в Україні

Лінія фронту з РФ має бути відправною точкою переговорів, ідеться в заяві.

Зеленський з євролідерами зробили важливу заяву про війну в Україні / колаж: Главред, фото: Zelenskiy/Official, facebook.com/WhiteHouse

Про що йдеться в заяві:

Ми всі єдині в прагненні до справедливого і тривалого миру

Ми всі бачимо, що Путін продовжує обирати насильство і руйнування

Євролідери зустрінуться цього тижня в Європейській Раді

Переговори про припинення війни в Україні слід починати з урахуванням нинішньої лінії фронту. Про це йдеться у спільній заяві лідерів країн Європи, опублікованій 21 жовтня на сайті уряду Великої Британії.

"Ми всі єдині в нашому прагненні до справедливого і тривалого миру, на який заслуговує народ України. Ми рішуче підтримуємо позицію президента Трампа щодо негайного припинення бойових дій і того, що поточна лінія зіткнення має бути відправною точкою переговорів. Ми залишаємося відданими принципу, що міжнародні кордони не повинні змінюватися силою", - йдеться в заяві. відео дня

Зазначається, що російська тактика зволікання знову і знову доводила, що Україна - єдина сторона, яка серйозно ставиться до миру.

"Ми всі бачимо, що Путін продовжує обирати насильство і руйнування. Тому ми чітко розуміємо, що Україна має бути в найсильнішій можливій позиції - до, під час і після будь-якого припинення вогню. Ми повинні посилювати тиск на економіку Росії та її оборонну промисловість, доки Путін не буде готовий укласти мир", - наголошується в заяві.

Крім того, зазначено, що лідери зустрінуться цього тижня в Європейській Раді та у форматі "Коаліція охочих", щоб обговорити, як продовжити цю роботу й надалі підтримувати Україну.

Заяву підписали президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, голова Європейської ради Антоніу Кошта, прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, президент Фінляндії Александр Стубб і прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен.

Чого хоче Путін від переговорів - думка експерта

Глава РФ Володимир Путін не зацікавлений у проведенні серйозних мирних переговорів. Його головна мета - уникнути нових американських санкцій. Таку думку озвучив голова комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко.

За його словами, росіяни не здатні вести справжні переговори і ніколи серйозно їх не вели. Для них усе, включно з переговорами, є інструментом війни та маніпуляцій.

"Він [Путін] може імітувати переговори, але з однією метою: щоб у Трампа не було підстав ввести серйозні санкції. Мета Путіна під час таких "переговорів" - уникнути масштабних обмежень проти РФ та її союзників. По суті, він повторює старі наративи про нібито "капітуляцію України. Росіяни і Путін можуть щось робити тільки під шаленим тиском. Тоді тут і переговорів не треба", - сказав Мережко в інтерв'ю Главреду.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, війна в Україні може завершитися протягом кількох місяців або максимум за рік, і ключову роль у цьому може зіграти позиція Китаю. Про це заявив виконавчий директор Українського центру безпеки і співробітництва Дмитро Жмайло.

Передача Україні ракет Tomahawk здатна змінити стратегію Путіна, однак, за словами глави представництва США при НАТО Меттью Вітакера, російський диктатор поки що не готовий до перемовин, бо боїться виглядати слабким.

У Вашингтоні ще не ухвалили остаточного рішення про надання Україні далекобійних ракет типу Tomahawk. Про потенційну кількість таких ракет, які може отримати Україна, йдеться в матеріалі аналітичного видання Defense Express.

