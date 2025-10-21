Польща може заарештувати Путіна: Сікорський зробив цікаву заяву

Ордер Міжнародного кримінального суду зобов'язує держави-члени суду заарештувати Путіна.

Сікорський пригрозив Путіну / колаж: Главред, фото: facebook.com/radeksikorski, kremlin.ru

Головне:

Польща може виконати міжнародний ордер на арешт Путіна

Це можливо, якщо літак диктатора перетне повітряний простір країни

Польща застерегла російського диктатора Володимира Путіна від прольоту через її повітряний простір для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом під час саміту в Угорщині. Про це пише Reuters.

Зокрема, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський сказав, що його країна може виконати міжнародний ордер на арешт диктатора.

"Я не можу гарантувати, що незалежний польський суд не накаже уряду супроводжувати такий літак для передачі підозрюваного суду в Гаазі", - наголосив він.

Зазначається, що ордер Міжнародного кримінального суду зобов'язує держави-члени суду заарештувати Путіна, якщо він ступить на їхню територію.

"Я думаю, російська сторона про це знає. І тому, якщо цей саміт відбудеться, сподіваюся, за участю жертви агресії, літак прямуватиме іншим маршрутом", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, щоб уникнути прольоту над Україною, російській делегації необхідно буде пролетіти через повітряний простір щонайменше однієї країни Європейського Союзу.

Що важливо, усі країни ЄС є членами МКС, хоча Угорщина перебуває в процесі виходу зі складу суду.

Розслідування злочинів Росії

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, військовий льотчик-інструктор Роман Світан говорив, що існує Міжнародний кримінальний суд, і він уже видав ордер на арешт Путіна, тобто процес щодо розслідування злочинів Росії проти України вже триває.

На його думу, судовий розгляд можливий тільки після розвалу російської імперії, арешту винуватців і перепровадження їх на слідчі дії.

Зустріч Путіна з Трампом - що відомо

Як повідомляв Главред, 16 жовтня президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором та воєнним злочинцем Володимиром Путіним та анонсував прямі переговори з главою Кремля в Будапешті.

Зазначалось, що 23 жовтня мала відбутись зустріч держсекретаря США Марко Рубіо з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Вона мала підготувати ґрунт для майбутніх переговорів між лідерами США та РФ.

Однак, потім з’ясувалось, що зустріч між державним секретарем США Марко Рубіо та главою російського МЗС Сергієм Лавровим відкладено. Одне з джерел повідомило, що у Рубіо та Лаврова різні очікування щодо можливого завершення російсько-української війни.

