Трамп сказав Зеленському не розраховувати зараз на постачання Томагавків - WSJ

За словами двох американських чиновників, Трамп сказав Зеленському, що Україна не повинна розраховувати на швидке отримання Томагавків.

Трамп хоче швидко врегулювати конфлікт / Колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay.com, Вікіпедія

Що написано в матеріалі The Wall Street Journal:

Трамп заявив, що повернення Донбасу Україні не є пріоритетом

Трамп хоче швидко врегулювати конфлікт, незалежно від долі регіону

Тиск президента США Дональда Трампа на Росію та Україну зміг їх наблизити до перемир'я. Трамп хоче швидкого завершення війни. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Як пише видання, незважаючи на прагнення Трампа до швидкого завершення конфлікту Росія та Україна дали зрозуміти, що вони далекі від укладення мирної угоди.

За словами американських, європейських та українських чиновників, Трамп був відвертим із Зеленським під час зустрічі. Зокрема, висловлював розчарування, в один момент відмовившись дивитися на карти бойових дій, принесені українцями.

Трамп нібито сказав Зеленському, що його головним пріоритетом є припинення війни, і дав зрозуміти, що він не прив'язаний до жодного конкретного територіального результату.

Ба більше, за словами двох американських чиновників, Трамп сказав Зеленському, що Україна не повинна розраховувати на швидке отримання Томагавків.

Згодом Трамп визнав, що йому набагато складніше, ніж він очікував, подолати розбіжності між Зеленським і Путіним.

"Це виявилося неприємним, тому що ви маєте двох лідерів, які справді ненавидять один одного. Це насправді трохи ускладнює справу", - сказав Трамп журналістам у Білому домі.

За словами джерел видання, під час зустрічі із Зеленським президент США заявив, що повернення Донбасу Україні не є пріоритетом, зазначивши, що Росія вже контролює більшу частину території. Трамп сказав Зеленському, що він прагне швидко врегулювати конфлікт, незалежно від долі регіону.

Чи отримає Україна "Томагавки" від США: думка експерта

Політолог Петро Олещук заявив, що для Трампа Tomahawk - це аргумент, щоб примусити Путіна до переговорів.

"З точки зору Трампа, наразі Tomahawk своє завдання виконали - змусили Путіна повернутися за стіл переговорів. Причому не просто повернутися, як на Алясці, а й про щось почати домовлятися. Так це чи ні - побачимо, але поки що для Трампа питання про надання Tomahawk не актуальне. Він переконаний, що йому потрібно домовитися з Путіним про припинення вогню, як він домовився про Газу", - сказав експерт в інтерв'ю Главреду.

Ракети Tomahawk для України - останні новини

Як писав Главред, журналісти Axios після зустрічі Трампа і Зеленського в Білому домі написали, що президент США поки відмовляється поставляти Україні ракети Tomahawk. Також Трамп не готовий узяти на себе зобов'язання і щодо низки інших потрібних Києву озброєнь.

Журналісти CNN також зазначають, що Трамп на зустрічі із Зеленським дав зрозуміти, що Україна не отримає далекобійні ракети "Томагавк " для ударів у глибину Росії. Трамп вважає, що Україна нібито прагне до ескалації та затягування війни.

Своєю чергою, президент Володимир Зеленський заявив, що глава Білого дому Дональд Трамп не сказав "так" поставкам Україні ракет Томагавк, але й не оголосив про остаточне "ні".

Про джерело: The Wall Street Journal The Wall Street Journal (WSJ) - щоденна міжнародна англомовна газета, орієнтована на ділові та фінансові новини. Заснована 8 липня 1889 р. Чарльзом Доу, Едвардом Джонсом і Чарльзом Бергстрессером. Одне з найвпливовіших і найбільших американських видань, що публікує статті за тематикою: політика, економіка, бізнес, технології, лайф-стайл тощо, пише Вікіпедія.

