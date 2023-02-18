Чому Путін "прибрав" Пригожина: Пономарьов назвав причину

Євген Пригожин заявив про те, що припинив вербування в російських в'язницях ув'язнених.

Пригожин / скріншот YouTube

Внутрішні протиріччя російської влади можуть бути причиною припинення набору в ПВК "Вагнер".

В інтерв'ю Главреду російський опозиційний політик, депутат Держдуми Російської Федерації 2007-2016 років Ілля Пономарьов зазначив, що припинення набору може бути пов'язане із занепокоєнням влади щодо збільшеного впливу Пригожина і його бізнес-імперії, яка включає ПВК "Вагнер".

Хто такий Ілля Пономарьов Ілля Пономарьов - російський політичний діяч, підприємець в області високих технологій. Депутат Державної Думи Росії 5-го і 6-го скликань (повноваження припинені достроково). Має громадянство України, розмовляє українською мовою. У серпні 2014 року був змушений покинути Росію, з 2015 року перебуває в США, пише Вікіпедія. відео дня

"Пригожин реалізовує "російську національну мрію", тобто дає можливість людям, які потрапили до в'язниці, спокутувати кров'ю – вийти звідти, отримати свободу, при цьому нібито"послуживши Батьківщині". Тому те, що робить Пригожин, не є непопулярним у суспільстві. Швидше, навпаки, і це і створює політичні ризики всередині РФ, оскільки Пригожин робить те, що чутка потім розносить і показує його мало не Робін Гудом – розбійником, який нібито за країну і справедливість", - пояснив Пономарьов.

За його словами, припинення набору в ПВК "Вагнер" – це апаратна боротьба всередині російської влади.

"Мабуть, Путін вирішив, що Пригожина стало занадто багато, і таким чином вирішив пригальмувати зростання його впливу. Інших пояснень тут навряд чи можна дати", - підсумував політик.

Проблеми у Пригожина в РФ

Раніше аналітики Інституту вивчення війни (ISW) також відзначали, що після невдалих спроб захопити Бахмут глава приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин позбувся влади і авторитету в очах президента РФ Володимира Путіна. Тепер кремлівський диктатор хоче змістити акцент назад на регулярну армію РФ.

Нагадаємо, генерал Маломуж раніше також зазначав, що російський диктатор Володимир Путін зрозумів, що ставка на Кадирова, Пригожина і Суровікіна не спрацювала, адже вони не могли досягти жодного успіху у війні проти України. Тому глава Кремля знову провів "перестановки" в керівництві наступом і замість Суровікіна поставив Герасимова.

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