Штаб ПВК Вагнера злетів у повітря: ЗСУ підірвали в Соледарі склад окупантів

Ворожі позиції знищені силами 45-ї окремої артилерійської бригади Збройних сил України.

ЗСУ знищили позиції ПВК Вагнера / Фото УНІАН

У Соледарі Донецької області потужним ударом Збройних сил України знищено штаб і польовий склад найманців Вагнера.

У ЗСУ показали відео удару. Кадри опубліковані в Telegram Сухопутних військ.

Зазначається, що ворожі позиції знищені силами 45-ї окремої артилерійської бригади Збройних сил України.

"Накрили штаб і польовий склад вагнерівців у Соледарі", - йдеться в повідомленні.

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Бої за Соледар

Раніше в Міністерстві оборони України розповіли про ситуацію в місті Соледар Бахмутського району Донецької області.

Там тривають важкі бої, противник збільшив кількість вагнерівців і намагається прорвати оборону українських військ.

Як повідомлялося раніше, українські військові просуваються вперед в Донецькій області. Поблизу Бахмута ЗСУ прорвали лінію оборони російських окупантів і просунулися на 3-5 км.

Окупанти намагаються захопити Соледар на Донеччині, який знаходиться в 15 км від Бахмута.

За добу на Соледарському напрямку на Донбасі ворог здійснив 106 обстрілів, сталося 22 бойових зіткнення.

Командуванням ЗСУ були виділені додаткові сили і засоби на цьому напрямку, і зараз робиться все, щоб поліпшити там оперативну обстановку.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у відеозверненні заявив, що Соледар тримається - туди будуть перекинуті додаткові сили.

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