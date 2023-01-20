Штаб ПВК Вагнера злетів у повітря: ЗСУ підірвали в Соледарі склад окупантів

У Соледарі Донецької області потужним ударом Збройних сил України знищено штаб і польовий склад найманців Вагнера.
У ЗСУ показали відео удару. Кадри опубліковані в Telegram Сухопутних військ.
Зазначається, що ворожі позиції знищені силами 45-ї окремої артилерійської бригади Збройних сил України.
"Накрили штаб і польовий склад вагнерівців у Соледарі", - йдеться в повідомленні.
Бої за Соледар
Раніше в Міністерстві оборони України розповіли про ситуацію в місті Соледар Бахмутського району Донецької області.
Там тривають важкі бої, противник збільшив кількість вагнерівців і намагається прорвати оборону українських військ.
Як повідомлялося раніше, українські військові просуваються вперед в Донецькій області. Поблизу Бахмута ЗСУ прорвали лінію оборони російських окупантів і просунулися на 3-5 км.
Окупанти намагаються захопити Соледар на Донеччині, який знаходиться в 15 км від Бахмута.
За добу на Соледарському напрямку на Донбасі ворог здійснив 106 обстрілів, сталося 22 бойових зіткнення.
Командуванням ЗСУ були виділені додаткові сили і засоби на цьому напрямку, і зараз робиться все, щоб поліпшити там оперативну обстановку.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у відеозверненні заявив, що Соледар тримається - туди будуть перекинуті додаткові сили.
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