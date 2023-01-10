Пригожин використовує Соледар для просування ПВК "Вагнера" - ISW

У "ПВК Вагнера" стверджують, що за останні кілька днів захопили територію в межах Соледару.

Євген Пригожин / Фото: пресслужба Пригожина в Telegram

"Кухар Путіна", засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин використовує повідомлення про "успіхи" в Соледарі, щоби зміцнити репутацію найманців як ефективної бойової сили. Про це йдеться у свіжому звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

У "ПВК Вагнера" стверджують, що за останні кілька днів захопили територію в межах Соледару. Багато російських джерел розглядають ці "успіхи" як ознаки того, що найманці можуть незабаром оточити Бахмут.

На кадрах бою, широко поширеному в соціальних мережах 9 січня, видно, як "вагнерівці" ведуть запеклий бій зі стрілецької зброї біля будівлі міської адміністрації в центрі Соледара, пише ISW.

Пригожин підкреслив 9 січня, що "виключно" підрозділи "ПВК Вагнера" займають позиції в Соледарі, і зазначив, що в даний час найманці ведуть "запеклі бої за будівлю міської адміністрації".

Ситуація в Соледарі

Президент України Володимир Зеленський 9 січня провів засідання Ставки верховного Головнокомандувача. Головна увага була приділена ситуації в Донецькій та Луганській областях, а саме тим напрямкам, які зараз найбільш гарячі.

"Бахмут і Соледар, Кремінна і Сватове, спільні перспективи на Донбасі на найближчі тижні. Битва за Донбас триває. І хоча окупанти зараз сконцентрували найбільші свої зусилля на Соледарі, все одно результатом цієї важкої й тривалої битви стане звільнення всього нашого Донбасу", - додав Зеленський.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак розповів, що Росія кидає неймовірну кількість своїх солдатів на східну ділянку фронту. За його словами, так окупанти хочуть виправдати мобілізацію, оголошену диктатором Володимиром Путіним наприкінці вересня 2022 року. Єрмак додав, що Соледар, Бахмут І Схід зараз тримаються.

Український військовослужбовець з позивним "Борода" розповів, що Соледар перебуває під повним вогневим контролем бійців 46-ої десантно-штурмової бригади ЗСУ, а противник у спробі атакувати позиції українських захисників зазнає значних втрат.

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