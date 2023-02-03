Пригожин у відчаї кличе солдатів НАТО в ПВК "Вагнера": експертка пояснила дивне звернення "кухаря Путіна"

Ватажку вагнерівців уже не вистачає "зеків" у в’язницях, щоб набирати їх у свою ПВК. Тому він йде на радикальні методи.

Пригожин почав кликати солдатів НАТО в ПВК "Вагнера"/ соцмережі

Власник приватної військової компанії "Вагнера" Євген Пригожин зараз опинився у важкій ситуації. У нього закінчуються "зеки"-добровольці для відправки на війну проти України.

Тому "кухар Путіна" вдається до інших методів, намагаючись знайти ще способи поповнювати лави своєї ПВК. І одним із таких методів стало дивне звернення до солдатів НАТО, яких Пригожин закликав приїжджати до Росії і ставати вагнерівцями. Проте такі звернення можуть бути також спробою просто втриматися у медійному просторі, розповіла російська політична аналітикиня Ольга Курносова в інтерв'ю ТСН.ua.

"Зараз ситуація у Пригожина дуже важка і з військової точки зору, тому що ув'язнені закінчуються. Відповідно, незрозуміло, звідки їм брати нових добровольців – чи то з Африки везти, чи то з Сирії. Кого брати в Росії – вони не розуміють. Тому доводиться щось таке зображати, щоб не йти з медійного простору", – зазначає Курносова.

Вона пояснила, що Пригожин намагається з усіх сил бути на слуху. Бо якщо він і його ПВК "Вагнера" зникнуть з медійного простору, то фактично закінчиться й історія цієї ПВК.

Нагадаємо, ПВК "Вагнера" раніше випустила відео, у якому закликає солдатів НАТО вступати до своїх лав. У ролику цинічно звинувачують "у всіх гріхах світу" Сполучені Штати Америки і зазначають, нібито зараз "зі США бореться лише одна країна – Росія".

У Пригожина закінчуються "зеки" для ПВК "Вагнера"

Британська розвідка у своєму звіті за 3 лютого повідомила, що темпи вербування "зеків" у приватну військову компанію "Вагнера" сильно знизилися. Пік вербування припадав на літо та осінь 2022 року, а зараз цей процес значно повільніший. У Міноборони Великої Британії припускають, що це пов’язано з конфліктом Пригожина та Міноборони РФ.

Раніше офіцер батальйону "Свобода" Національної гвардії України Володимир Назаренко розповів, що бійці Сил оборони розбили найманців приватної військової компанії "Вагнера" на багатьох ділянках напрямку Бахмут-Соледар. Він зазначав, що у вагнерівців зараз дефіцит штатних місць 73-80%, і вони не можуть заповнити ці місця.

Глава благодійного фонду "Русь, яка сидить" Ольга Романова розповіла, що ПВК "Вагнера" вже втратила на війні в Україні близько 40 тисяч раніше завербованих російських "зеків". За її даними, наприкінці грудня 2022 року до "групи Вагнера" було завербовано близько 43 тисяч російських в'язнів, а в кінці січня 2023 року даний показник виріс, імовірно, до 50 тисяч.

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