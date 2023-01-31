Розстріл перед строєм: тих, хто відмовився воювати в ПВК "Вагнер", страчують — найманець-втікач

Бойовики виводили двох ув'язнених, які не хотіли воювати, і вбивали перед групою інших.

Андрій Медведєв / Скріншот

За відмову воювати на найманців ПВК Вагнера чекає розстріл, розповів бойовик з бандформувань Євгена Пригожина Андрій Медведєв, який втік, але раніше брав участь у боях на території України

Найманців, які відмовилися йти в бій, виводили в ряд і розстрілювали на очах у новобранців. Виводили двох ув'язнених, які не хотіли воювати, і вбивали перед групою інших. Потім їх відразу ж ховали в окопах, виритих новобранцями. Про це він розповів в інтерв'ю CNN.

Колишній найманець пояснив, що у ПВК "Вагнер" немає будь-якої стратегії, а плани складаються на ходу. При цьому після прибуття ув'язнених число загиблих постійно збільшувалося.

"Було все більше мертвих тіл, і все більше прибувало новобранців. В кінці під моїм командуванням було вже багато людей, і я вже не міг їх підрахувати. Це був безперервний круговорот: більше мертвих тіл - більше ув'язнених, більше мертвих тіл — більше ув'язнених", — пояснив він.

При цьому в ПВК Вагнера не поспішають виплачувати обіцяних грошей за загиблих - по 5 млн рублів (71 тисяча доларів). За словами Медведєва, багато загиблих в Україні значилися як "зниклі безвісти".

При цьому він заявив, що має намір притягнути до відповідальності Пригожина і російського президента Володимира Путіна.

Медведєв сподівається, що рано чи пізно пропаганда в Росії перестане працювати, люди повстануть, і прийдуть нові лідери.

Як відомо, ватажок ПВК Вагнера Євген Пригожин вербує в російських в'язницях "новобранців", яких відправляють на війну в Україну.

При цьому втрати на війні серед "вагнерівців" колосальні. Більшість ліквідують на лінії фронту.

Раніше повідомлялося, що в Новошахтинську, який знаходиться в 20 км від кордону з Україною, невідомий в камуфляжі і Балаклаві стріляв з кулемета в поліцейських, які прочісували місцевість у пошуках зниклої жінки.

В результаті 27-річний сержант був поранений, його госпіталізували. Telegram-канали писали, що це був дезертир з ПВК Вагнера.

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