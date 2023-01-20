Путін доручив ФСБ і Міноборони РФ готувати новий наступ, Пригожин і Суровікін провалилися – генерал

Диктатор РФ вирішив повернутися до розгортання великої війни. А щоб підготувати росіян до цього, він знову активно заявляє, нібито Росії "загрожує НАТО".

Путін доручив ФСБ і Міноборони РФ готувати новий наступ, каже український генерал Маломуж/ сайт Кремля, Главред

Російський диктатор Володимир Путін зрозумів, що ставка на Кадирова, Пригожина і Суровікіна не спрацювала, адже вони не могли добитися ніякого успіху у війні проти України. Тому глава Кремля знову провів "перестановки" у керівництві наступом і замість Суровікіна поставив Герасимова.

Путін вирішив повернутися до концепції розгортання великої війни. Тому він на кожному кроці знову заявляє, нібито Росії загрожує не Україна, а НАТО, і що "батьківщина у небезпеці". Він намагається показати, що саме з цієї причини потрібно підняти всі збройні сили, задіяти всі ресурси РФ, знов повернутися до Шойгу і Герасимова та заявити про розгортання всіх сил і засобів. А далі ці сили відправити на південь і схід України та у Білорусь. Про це сказав колишній очільник Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж під час чату на Главреді.

Проте такі "грандіозні плани" Путіна неможливо виконати, тому що в РФ на це немає потрібних ресурсів.

"Втім, завдання Путіна неможливо виконати, тому що там такого наплановано, такі потрібні ресурси, такі кадри, така мобілізація, яких у Росії і близько немає. Для виконання задач, які ставить перед собою Росія, їй знадобляться роки, а стільки часу у неї немає. Так, зокрема, мобілізацію Росія може провести тільки частково", – наголошує генерал армії України.

Хто такий Микола Маломуж Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

Російський диктатор вирішив повернутися до підтримки генштабу і російського міністерства оборони, адже вважає, що лише вони можуть планувати і здійснювати якісь масштабні акції у війні.

У той же час Пригожин і Суровікін стали виконавцями тактичного рівня. Хоча і з цією роллю вагнерівці та кадирівці не справляються – наприклад, вони досі не змогли "взяти" Бахмут, хоча Путін від них цього очікував.

"Пригожин багато чого обіцяв Путіну, набрав із зеків приватну армію "Вагнер", обіцяючи їм високі зарплати, але все це не спрацювало. Про Кадирова взагалі годі й говорити. Він багато демонстрував свої можливості і вихвалявся, що проведе колосальні операції та зачистки, але також провалився", – зазначає Маломуж.

За словами генерала, Путін через провали Пригожина і Кадирова знову робить ставку на Міноборони РФ та ФСБ, і саме їм доручив готувати новий наступ.

"Тому Кадиров і Пригожин відходять на другий план, а ключові позиції знову починають займати російське міноборони та ФСБ, які сьогодні в фаворі у Путіна. Саме вони й проводитимуть підготовку наступальних операцій, запланованих на кінець зими і початок весни цього року", – зазначає Маломуж.

Раніше президент України Володимир Зеленський висловив невпевненість у тому, що російський диктатор Володимир Путін ще живий. Про це він заявив під час виступу на Українському сніданку в Давосі. Він зазначає, що вже не можна точно стверджувати, що Путін живий і він сам приймає рішення в РФ.

Нагадаємо, раніше глава міжнародної розвідспільноти Bellingcat Христо Грозєв зазначав, що між російським диктатором Володимиром Путіним і ватажком ПВК "Вагнера" Євгеном Пригожиним зростає напруга. У цьому протистоянні "директор РФ" намагається задобрити Пригожина. Він навіть запропонував йому роль вже покійного Володимира Жириновського.

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