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Пригожин позбувся авторитету в очах Путіна: в ISW назвали плюси і мінуси для України та світу

23 січня 2023, 07:30
Російський диктатор Путін знову зосередився на регулярній армії.
Путін, Пригожин
Пригожин ймовірно позбувся авторитету в очах Путіна / Фото: сайт Кремля, скріншот

Після невдалих спроб захопити Бахмут глава приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин позбувся влади і авторитету в очах президента РФ Володимира Путіна. Тепер кремлівський диктатор хоче змістити акцент назад на регулярну армію РФ.

Як йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), "зірка Пригожина почала заходити". Ймовірно, Путін звернувся до нього і генерала армії Сергія Суровкіна, щоби перший завоював якомога більше територій, а другий морально зламав українців масованими ракетними обстрілами.

"Обидві спроби зазнали невдачі, оскільки спроби Пригожина захопити Бахмут завершилися, а повітряна кампанія Суровікіна лише заподіяла страждання українським мирним жителям, витративши більшість російських запасів високоточних ракет", - пишуть в ISW.

За цей період Пригожин, схоже, вирішив, що володіє достатнім авторитетом, щоби кинути виклик міністру оборони Росії Сергію Шойгу за першість у військових справах. Але зараз ці надії здаються марними, зазначають аналітики.

Тепер Путін знову зосередився на регулярній армії. У звіті ISW йдеться, що такі зміни мають як позитивні, так і негативні наслідки, причому не лише для України.

Серед плюсів те, що такі люди як Пригожин не повинні перебувати при владі.

"Повернення до помітності й впливу більш професійних військових офіцерів, таких як Герасимов свідчить про зменшення ймовірності того, що Путін піддасться божевільним вимогам ультраправої провоєнної фракції, що, можливо, ще більше знизить і без того низьку ймовірність нераціональної ескалації", - зазначають аналітики.

До мінусів відноситься той факт, що зосередження уваги на регулярній армії говорить про те, що Путін буде її розвивати і далі, роблячи потужнішою. Аналітики в цьому бачать загрозу не лише в контексті війни в Україні, а й майбутньої безпеки НАТО.

Нагадаємо, за даними глави Міжнародного розвідспільноти Bellingcat Христо Грозєва, між російським диктатором Володимиром Путіним і ватажком ПВК "Вагнера" Євгеном Пригожиним зростає напруга. У цьому протистоянні Путін намагається задобрити Пригожина. Він навіть запропонував йому роль вже покійного Володимира Жириновського.

Як повідомляв Главред, колишній глава Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж вважає, що Путін вирішив повернутися до концепції розгортання великої війни. Тому він на кожному кроці знову заявляє, що нібито Росії загрожує не Україна, а НАТО, і що "Батьківщина в небезпеці". Він намагається показати, що саме з цієї причини потрібно підняти всі збройні сили, задіяти всі ресурси РФ, знову повернутися до Шойгу та Герасимова і заявити про розгортання всіх сил і засобів. А далі ці сили відправити на південь і схід України і в Білорусь.

Інші новини:

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