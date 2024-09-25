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Відмова від санкцій та припинення боїв: Китай пояснив, як хоче закінчити війну в Україні

Анна Ярославська
25 вересня 2024, 12:21
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Міністр закордонних справ Китаю Ван І заявив, що Пекін використовує "човникову дипломатію" для досягнення мирних переговорів.
Китай, Си Цзиньпин
У Китаї назвали три принципи для врегулювання війни / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, ua.depositphotos.com

Пекін наполягає на мирному вирішенні війни в Росії в Україні. Міністр закордонних справ Китаю Ван І розповів на засіданні Ради безпеки ООН, у чому полягає мирний план.

За його словами, Китай є прихильником негайного припинення бойових дій та проведення переговорів. При цьому Пекін закликає утриматися від санкцій та економічного тиску на будь-яку зі сторін конфлікту.

"Усі сторони повинні визначити пріоритетом мир і людей та повинні по-справжньому бути прихильними до просування мирних переговорів", - сказав Ван І.

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Він також назвав три основні принципи для врегулювання війни в Україні.

По-перше, Китай закликає до відмови від розширення бойових дій, по-друге - до початку діалогу, а по-третє - до стримування негативного впливу війни на світову економіку.

Ван І також наголосив, що ядерні об'єкти, критична інфраструктура і цивільне населення не повинні стати цілями атак.

За його словами, збільшення поставок зброї в зону конфлікту ускладнює досягнення миру. Він закликав усі країни відмовитися від старих підходів до Холодної війни.

Крім того, дипломат зазначив, що дедалі більша кількість країн Глобального Півдня прагнуть об'єднатися для створення умов для мирного вирішення конфлікту. Ван І акцентував увагу на необхідності уникати економічних криз, пов'язаних із війною, і закликав до більшої міжнародної співпраці у сферах енергетики, фінансів, торгівлі та продовольчої безпеки.

Він також наголосив на важливості поваги до суверенітету і територіальної цілісності всіх держав, а також дотримання принципів Статуту ООН.

Ван І також наголосив, що Китай не є стороною конфлікту, а виступає за мирні переговори та використовує "човникову дипломатію" для досягнення цього.

Що відопо про позицію Китаю щодо війни РФ проти України
Позиція Китаю щодо війни в Україні / Інфографіка: Главред

"Мирний план" Китаю та Бразилії

Спецпредставник уряду КНР з питань Євразії Лі Хуей заявив, що так званий "консенсус" Китаю та Бразилії - план із врегулювання війни в Україні - нібито здобув підтримку в понад 110 країнах світу.

Основні положення плану:

  1. Дотримання принципів деескалації, уникнення провокацій, розширення зон бойових дій і загострення на фронті.
  2. Діалог і переговори як єдиний спосіб виходу з військового конфлікту.
  3. Підтримка міжнародної мирної конференції, яку визнають "як Росія, так і Україна". Така конференція має відбутися за участю РФ і з "чесним обговоренням усіх мирних планів".
  4. Гуманітарна допомога, захист мирних жителів і заборона на обстріли цивільних об'єктів.
  5. Неприйнятність використання ядерної, хімічної та біологічної зброї, нападів на атомні станції.
  6. Заклик протистояти поділу світу на ізольовані групи.

Президент України Володимир Зеленський розкритикував "мирну" позицію Бразилії та Китаю. Президент сподівався, що його бразильський колега зрозумів позицію України, однак на практиці країна підтримує Росію.

У відповідь на критику Зеленського прессекретарка Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін заявила, що Пекін взяв до уваги заяву української сторони, але продовжить діяти на основі саме цієї мирної ініціативи. За словами офіційного представника МЗС Китаю, першочерговим пріоритетом є деескалація конфлікту.

Позиція Китаю щодо війни в Україні

На початку березня міністерство закордонних справ Китаю заявило, що переговори будуть єдиним способом припинити бойові дії в Україні.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що в завершенні війни Росії та України ключову роль може зіграти Китай, оскільки у КНР - "особливі відносини" з РФ.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Китай може посилити військову підтримку Росії, адже Пекін зацікавлений у тому, щоб війна закінчилася якомога швидше. За його словами, у китайців складна економічна ситуація, їм байдуже, яким шляхом відбудеться завершення війни, тож у КНР розраховують, що чим швидше вона закінчиться, тим скоріше почнеться пожвавлення китайської економіки. Жданов додав, що переговори можуть тривати нескінченно.

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