Хто очолить Динамо у разі нових невдач: несподіваний кандидат на крісло тренера

Клуб надихається прикладами "Мілана" та "Челсі", де граючі тренери здобували трофеї.

Динамо Київ не виграло шість матчів поспіль / Колаж: Главред, фото: facebook.com/oleksandr.shovkovskyi

Коротко:

"Динамо" не виграє шість матчів підряд

Попереду вирішальні ігри проти "Шахтаря"

Можлива зміна тренера на Ярмоленка

Безвиграшна серія київського "Динамо" вже налічує шість матчів у всіх турнірах, що змушує клуб замислитися про можливі зміни на тренерському містку.

Попереду на команду чекає складний календар, і у разі невдалих результатів новим головним тренером може стати Андрій Ярмоленко, повідомляє телеграм-канал Динамо Київ Inside.

Позиція власників клубу

За інформацією джерела, наразі власники клубу не планують звільняти головного тренера Олександра Шовковського.

"Вирішальними у його подальшій долі стануть найближчі матчі", — уточнюють інсайдери.

Особливу увагу приділяють двобоям із "Шахтарем" у чемпіонаті та Кубку України.

Андрій Ярмоленко як граючий тренер

У разі провальних результатів команду може очолити граючий тренер Андрій Ярмоленко. Інсайдери зазначають, що власники клубу захоплюються прикладами улюблених закордонних клубів — "Мілана" та "Челсі".

Як відомо, у сезоні 1996/97 легендарний нідерландець Рууд Гулліт став граючим тренером "Челсі" та привів клуб до першого трофея за 26 років — Кубка Англії. Ще більш успішним був його наступник Джанлука Віаллі, який виграв із командою п’ять трофеїв: Кубок кубків, Суперкубок УЄФА, Кубок Англії, Кубок ліги та Суперкубок Англії.

Тож цілком ймовірно, що наступним тренером "Динамо" може стати Андрій Ярмоленко, який наразі охолов до посади спортивного директора.

Динамо Київ - найтитулованіший клуб України Динамо Київ - український футбольний клуб із міста Київ, постійний учасник чемпіонатів України з футболу. Найтитулованіший футбольний клуб СРСР і України. Як повідомляє Вікіпедія, клуб було засновано 13 травня 1927 року. У першому чемпіонаті незалежної України "Динамо" поступилося в матчі за звання чемпіона сімферопольській "Таврії". Однак після цього кияни дев'ять разів поспіль вигравали золоті медалі. У 1997 році "Динамо" знову очолив Валерій Лобавновський. Під його керівництвом у 1999-му біло-блакитні дійшли до півфіналу Ліги Чемпіонів, де за сумою двох матчів поступилися мюнхенській "Баварії" (3:3 і 0:1). Лобановський помер 13 травня 2002-го року. Після смерті Лобановського "Динамо" очолювали Олексій Михайличенко, Леонід Буряк, Йожеф Сабо, Анатолій Дем'яненко, Юрій Сьомін, Олег Блохін, Сергій Ребров та інші.

