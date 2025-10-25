Рус
Росіяни запустили ракети прямо по місцю прильоту: на Дніпропетровщині загинув рятувальник

Ангеліна Підвисоцька
25 жовтня 2025, 18:55
На Дніпропетровщині загинув мйстер-сержант Олександр Єгоричев.
обстрел Днепропетровщины
РФ вбила рятувальника Олександра Єгоричева / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Що відомо:

  • РФ атакувала Дніпропетровщину ракетами та дронами
  • Внаслідок атаки загинув рятувальник Олександр Єгоричев

Російські окупанти жорстоко вбили українського рятувальника Олександра Єгоричева. Чоловік приїхав на місце удару російського безпілотника, внаслідок чого здійнялася пожежа. У цей момент розпочався повторний ракетний обстріл. Про це розповідає ДСНС.

Це сталося у Синельниківському районі Дніпропетровської області. Майстер-сержант був водієм 37-ї державної пожежно-рятувальної частини.

відео дня

Єгоричев отримав тяжкі поранення та загинув.

"Олександр був відданим своїй справі, справжнім професіоналом і надійним товаришем. Його мужність і самопожертва назавжди залишаться прикладом. Світла пам’ять Герою. Щирі співчуття рідним і близьким", - йдеться у повідомленні.

  • Обстріл Дніпропетровської області 25 жовтня
    Обстріл Дніпропетровської області 25 жовтня фото: ДСНС
Обстріл Дніпропетровщини

У Дніпропетровській ОВА розповіли, що росіяни атакували Синельниківщину ракетами та дронами. Під обстрілами були Петропавлівська, Маломихайлівська та Покровська громади.

Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще семеро постраждали.

"Пошкоджені багатоквартирний та приватний будинки, господарська споруда, магазин, авто", - йдеться у повідомленні.

Також росіяни атакували безпілотниками Вербківську громаду Павлоградського району, внаслідок чого була пошкоджена інфраструктура. У Нікополі росіяни вдарили артилерією та безпілотниками по гаражах та машинах.

"За уточненою інформацією, через артобстріл міста, який стався вчора надвечір, понівечені ще два приватні будинки і газогін", - йдеться у повідомленні.

Тактика ударів РФ - думка експерта

Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" та експерт з енергетичної безпеки Михайло Гончар в інтерв’ю Главреду оцінив ризики для української енергосистеми цієї осені та взимку. Він зазначив, що Росія змінила тактику атак, тепер зосереджуючись не лише на великих електростанціях, а й на локальних енергетичних об’єктах у прикордонних та прифронтових регіонах.

Під постійними ударами опинилися Чернігівська, Сумська, Харківська, Дніпропетровська та Запорізька області, що створює додаткові ризики для стабільності електропостачання.

Удари по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, вдень у п’ятницю, 24 жовтня, в Одеській області прогриміли вибухи. Область вперше атакували російські КАБи. Вони були направлені на цивільну інфраструктуру.

24 жовтня близько 11:00 у Харкові також лунали вибухи. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що країна-агресорка Росія атакувала Індустріальний район міста двома КАБами.

Крім того, у ніч на 24 жовтня у Херсоні один Шахед влучив у багатоповерхівку. У Кіровоградській області постраждав об'єкт інфраструктури.

