Під землею опинилося майже 500 людей: РФ вдарила по шахті на Дніпропетровщині

Це вже сьома атака за два місяці на вугільні підприємства ДТЕК.

РФ вдарила по шахті ДТЕК на Дніпропетровщині / Колаж: Главред, фото: ДТЕК, ДСНС

Російські окупанти атакували Дніпропетровщину. Удари прийшлися по шахті ДТЕК. Це підтвердили у компанії.

На момент атаки під землею було 496 працівників шахти.

"Росія знову атакувала шахту ДТЕК на Дніпропетровщині. Під час атаки під землею перебувало 496 співробітника шахти. Всіх вивели на поверхню. Ніхто з колег не постраждав", - йдеться у повідомленні. відео дня

У ДТЕК наголосили на тому, що лише за останні два місяці ворог здійснив вже сім масованих атак на вугільні підприємства компанії.

Тактика ударів РФ по енергетиці - думка експерта

Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" та експерт з енергетичної безпеки Михайло Гончар в інтерв’ю Главреду оцінив ризики для української енергосистеми цієї осені та взимку. Він зазначив, що Росія змінила тактику атак, тепер зосереджуючись не лише на великих електростанціях, а й на локальних енергетичних об’єктах у прикордонних та прифронтових регіонах.

Під постійними ударами опинилися Чернігівська, Сумська, Харківська, Дніпропетровська та Запорізька області, що створює додаткові ризики для стабільності електропостачання.

Удари по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, вдень у п’ятницю, 24 жовтня, в Одеській області прогриміли вибухи. Область вперше атакували російські КАБи. Вони були направлені на цивільну інфраструктуру.

24 жовтня близько 11:00 у Харкові також лунали вибухи. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що країна-агресорка Росія атакувала Індустріальний район міста двома КАБами.

Крім того, у ніч на 24 жовтня у Херсоні один Шахед влучив у багатоповерхівку. У Кіровоградській області постраждав об'єкт інфраструктури.

Про джерело: ДТЕК ДТЕК (раніше — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України. Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, видобуває вугілля та природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію та має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.

