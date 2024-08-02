110 країн підтримали 'мирний план' Китаю і Бразилії для України: країни видали заяву

КНР готова зміцнювати контакти й координацію з Бразилією щодо політичного врегулювання "кризи в Україні".

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Країни виступають за політичне врегулювання "кризи" в Україні / колаж: Главред, фото: unsplash, ua.depositphotos.com

Спецпредставник уряду КНР з питань Євразії Лі Хуей під час поїздки до Бразилії заявив, що так званий "консенсус" Китаю та Бразилії - план щодо врегулювання війни в Україні - нібито здобув підтримку в понад 110 країнах світу.

У повідомленні МЗС Китаю йдеться, що Пекін та Бразіліа спільно опублікували так званий консенсус із шести пунктів щодо просування політичного врегулювання "української кризи" - так в обох країнах називають війну РФ в Україні.

"Ця заява здобула підтримку понад 110 країн", - сказав Лі під час переговорів із головним радником президента Бразилії з питань міжнародної політики Чельсо Аморімом. відео дня

За словами Лі, КНР готова зміцнювати контакти й координацію з Бразилією щодо політичного врегулювання "кризи в Україні".

Своєю чергою, Аморім висловив готовність влади Бразилії до взаємодії з Китаєм із метою просування "консенсусу з шести пунктів" та створення умов для врегулювання "української кризи".

Що входить до "Консенсусу з шести пунктів" Китаю та Бразилії

Дотримання принципів деескалації, уникнення провокацій, розширення зон бойових дій і загострення на фронті. Діалог і переговори як єдиний спосіб виходу з військового конфлікту. Підтримка міжнародної мирної конференції, яку визнають "як Росія, так і Україна". Така конференція має відбутися за участю РФ і з "чесним обговоренням усіх мирних планів". Гуманітарна допомога, захист мирних жителів і заборона на обстріли цивільних об’єктів. Неприйнятність використання ядерної, хімічної та біологічної зброї, нападів на атомні станції. Заклик протистояти поділу світу на ізольовані групи.

Позиція Китаю щодо війни в Україні На початку березня міністерство закордонних справ Китаю заявило, що переговори будуть єдиним способом припинити бойові дії в Україні. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що в завершенні війни Росії та України ключову роль може зіграти Китай, оскільки у КНР - "особливі відносини" з РФ. Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Китай може посилити військову підтримку Росії, адже Пекін зацікавлений у тому, щоб війна закінчилася якомога швидше. За його словами, у китайців складна економічна ситуація, їм байдуже, яким шляхом відбудеться завершення війни, тож у КНР розраховують, що чим швидше вона закінчиться, тим скоріше почнеться пожвавлення китайської економіки. Жданов додав, що переговори можуть тривати нескінченно.

Мирні переговори України та Росії

Нагадаємо, що радник керівника ОП Михайло Подоляк заявив, що Україна готова до переговорів, але не на "заморозку" війни. Він наголосив, що у цьому процесі усі сторони мають дотримуватися міжнародного права і поваги до територіальної цілісності країни, щодо якої ведеться агресія.

В ISW розкрили цинічні умови Кремля щодо переговорів з Україною. Аналітики наголосили, що диктатор-президент Росії Володимир Путін не зацікавлений у чесних мирних переговорах на будь-яких умовах, окрім російських. Безкомпромісні умови Кремля для ведення діалогу - рівнозначні капітуляції України.

Михайло Подоляк повідомив, що Україна готова передати Путіну пропозицію щодо мирних переговорів. Радник глави Офісу президента зазначив, що стати посередником зможуть ті країни, які хочуть закінчити війну і серйозно налаштовані на цю роботу.

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