Українцям впродовж 13 годин вимикатимуть світло: графіки відключень на 26 жовтня

- 26 жовтня світло вимикатимуть в окремих регіонах України
- Для населення погодинні відключення діятимуть з 09:00 до 22:00
- Обсяг - від 0.5 до 1 черги
У неділю, 26 жовтня, через наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергетичну інфраструктуру в окремих регіонах України застосовуватимуть обмеження електроспоживання. Вони стосуватимуться як населення, так і промисловості. Про це повідомило Укренерго.
Графіки погодинних відключень для населення діятимуть з 09:00 до 22:00. Обмеження для українців застосовуватимуть в обсягах від 0.5 до 1 черги.
Графіки обмеження потужності для промисловості діятимуть у той самий час - з 09:00 до 22:00.
"Час та обсяг застосування обмежень може змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні Коли електроенергія з’являється за графіком - будь ласка, споживайте її ощадливо", - закликали в Укренего.
Що буде з електроенергією взимку - прогноз експерта
Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук в інтерв’ю Главреду попередив, що Україну цієї зими можуть очікувати тривалі відключення електроенергії, особливо під час сильних морозів. Він стверджує, що у пікові години населення може бути без світла до 20 годин на добу.
За його словами, минулого року взимку уникнути критичної ситуації вдалося завдяки незвично теплій погоді. Якщо ж цього року зима буде холоднішою, багатогодинні відключення стануть реальністю.
"Дехто тоді сміявся й казав: "Які мінус 20 годин без світла - це все фантазії". Але це не фантазії. Просто зима торік була теплою - ще раз підкреслю. А якщо зима буде звичайною, то ці "мінус 20 годин" можуть стати абсолютною реальністю", - наголосив Корольчук.
Відключення світла в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, 25 жовтня, в окремих регіонах України запроваджено погодинні відключення електроенергії через наслідки атак РФ на енергооб’єкти. Для населення - з 07:00 до 23:00 в обсягах 1-2 черги.
Також керівник Офісу президента Андрій Єрмак попередив, що Росія знову готується завдати ударів по енергосистемі України цієї зими, намагаючись залишити українців без світла та тепла. За його словами, у Сполучених Штатах усвідомлюють загрози з боку РФ та запевняють у підтримці України в проходженні опалювального сезону.
Крім цього, експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв застеріг, що ситуація з електропостачанням у столиці може ускладнитися. За його прогнозами, Київ не опиниться у повному блекауті, однак місто може зазнати відключень електроенергії до кількох діб.
