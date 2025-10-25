Українцям впродовж 13 годин вимикатимуть світло: графіки відключень на 26 жовтня

Укренерго скоротило обсяг і тривалість відключень електроенергії на неділю.

Графіки відключень на 25 жовтня / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Головне:

26 жовтня світло вимикатимуть в окремих регіонах України

Для населення погодинні відключення діятимуть з 09:00 до 22:00

Обсяг - від 0.5 до 1 черги

У неділю, 26 жовтня, через наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергетичну інфраструктуру в окремих регіонах України застосовуватимуть обмеження електроспоживання. Вони стосуватимуться як населення, так і промисловості. Про це повідомило Укренерго.

Графіки погодинних відключень для населення діятимуть з 09:00 до 22:00. Обмеження для українців застосовуватимуть в обсягах від 0.5 до 1 черги.

Графіки обмеження потужності для промисловості діятимуть у той самий час - з 09:00 до 22:00.

"Час та обсяг застосування обмежень може змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні Коли електроенергія з’являється за графіком - будь ласка, споживайте її ощадливо", - закликали в Укренего.

Черги відключення світла / Інфографіка: Главред

Що буде з електроенергією взимку - прогноз експерта

Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук в інтерв’ю Главреду попередив, що Україну цієї зими можуть очікувати тривалі відключення електроенергії, особливо під час сильних морозів. Він стверджує, що у пікові години населення може бути без світла до 20 годин на добу.

За його словами, минулого року взимку уникнути критичної ситуації вдалося завдяки незвично теплій погоді. Якщо ж цього року зима буде холоднішою, багатогодинні відключення стануть реальністю.

"Дехто тоді сміявся й казав: "Які мінус 20 годин без світла - це все фантазії". Але це не фантазії. Просто зима торік була теплою - ще раз підкреслю. А якщо зима буде звичайною, то ці "мінус 20 годин" можуть стати абсолютною реальністю", - наголосив Корольчук.

Відключення світла в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, 25 жовтня, в окремих регіонах України запроваджено погодинні відключення електроенергії через наслідки атак РФ на енергооб’єкти. Для населення - з 07:00 до 23:00 в обсягах 1-2 черги.

Також керівник Офісу президента Андрій Єрмак попередив, що Росія знову готується завдати ударів по енергосистемі України цієї зими, намагаючись залишити українців без світла та тепла. За його словами, у Сполучених Штатах усвідомлюють загрози з боку РФ та запевняють у підтримці України в проходженні опалювального сезону.

Крім цього, експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв застеріг, що ситуація з електропостачанням у столиці може ускладнитися. За його прогнозами, Київ не опиниться у повному блекауті, однак місто може зазнати відключень електроенергії до кількох діб.

