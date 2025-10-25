Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Українцям впродовж 13 годин вимикатимуть світло: графіки відключень на 26 жовтня

Руслана Заклінська
25 жовтня 2025, 21:20оновлено 25 жовтня, 21:50
342
Укренерго скоротило обсяг і тривалість відключень електроенергії на неділю.
Українцям впродовж 13 годин вимикатимуть світло: графіки відключень на 26 жовтня
Графіки відключень на 25 жовтня / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Головне:

  • 26 жовтня світло вимикатимуть в окремих регіонах України
  • Для населення погодинні відключення діятимуть з 09:00 до 22:00
  • Обсяг - від 0.5 до 1 черги

У неділю, 26 жовтня, через наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергетичну інфраструктуру в окремих регіонах України застосовуватимуть обмеження електроспоживання. Вони стосуватимуться як населення, так і промисловості. Про це повідомило Укренерго.

Графіки погодинних відключень для населення діятимуть з 09:00 до 22:00. Обмеження для українців застосовуватимуть в обсягах від 0.5 до 1 черги.

відео дня

Графіки обмеження потужності для промисловості діятимуть у той самий час - з 09:00 до 22:00.

"Час та обсяг застосування обмежень може змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні Коли електроенергія з’являється за графіком - будь ласка, споживайте її ощадливо", - закликали в Укренего.

Українцям впродовж 13 годин вимикатимуть світло: графіки відключень на 26 жовтня
Черги відключення світла / Інфографіка: Главред

Що буде з електроенергією взимку - прогноз експерта

Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук в інтерв’ю Главреду попередив, що Україну цієї зими можуть очікувати тривалі відключення електроенергії, особливо під час сильних морозів. Він стверджує, що у пікові години населення може бути без світла до 20 годин на добу.

За його словами, минулого року взимку уникнути критичної ситуації вдалося завдяки незвично теплій погоді. Якщо ж цього року зима буде холоднішою, багатогодинні відключення стануть реальністю.

"Дехто тоді сміявся й казав: "Які мінус 20 годин без світла - це все фантазії". Але це не фантазії. Просто зима торік була теплою - ще раз підкреслю. А якщо зима буде звичайною, то ці "мінус 20 годин" можуть стати абсолютною реальністю", - наголосив Корольчук.

Відключення світла в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, 25 жовтня, в окремих регіонах України запроваджено погодинні відключення електроенергії через наслідки атак РФ на енергооб’єкти. Для населення - з 07:00 до 23:00 в обсягах 1-2 черги.

Також керівник Офісу президента Андрій Єрмак попередив, що Росія знову готується завдати ударів по енергосистемі України цієї зими, намагаючись залишити українців без світла та тепла. За його словами, у Сполучених Штатах усвідомлюють загрози з боку РФ та запевняють у підтримці України в проходженні опалювального сезону.

Крім цього, експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв застеріг, що ситуація з електропостачанням у столиці може ускладнитися. За його прогнозами, Київ не опиниться у повному блекауті, однак місто може зазнати відключень електроенергії до кількох діб.

Читайте також:

Про компанію: Укренерго

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

свет новини України відключення світла електроенергія
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Українцям впродовж 13 годин вимикатимуть світло: графіки відключень на 26 жовтня

Українцям впродовж 13 годин вимикатимуть світло: графіки відключень на 26 жовтня

21:20Україна
"Шахеди" в небі, авіація споряджена: існує загроза масованого удару

"Шахеди" в небі, авіація споряджена: існує загроза масованого удару

20:48Війна
Україна отримає 150 літаків "Гріпен": уже відомо, коли з'являться перші

Україна отримає 150 літаків "Гріпен": уже відомо, коли з'являться перші

20:16Політика
Реклама

Популярне

Більше
Відключення світла в Україні - графіки на 25 жовтня (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 25 жовтня (оновлюється)

Гороскоп на завтра 26 жовтня: Овнам - море компліментів, Близнюкам - зміни

Гороскоп на завтра 26 жовтня: Овнам - море компліментів, Близнюкам - зміни

Три знаки зодіаку скоро почнуть нове життя: хто отримає від долі важливе послання

Три знаки зодіаку скоро почнуть нове життя: хто отримає від долі важливе послання

Гороскоп Таро на листопад 2025: Терезам - зміни, Скорпіонам - гроші, Стрільцям - успіх

Гороскоп Таро на листопад 2025: Терезам - зміни, Скорпіонам - гроші, Стрільцям - успіх

"Померла, вся Росія в жалобі": з'явилися новини про Клару Новікову

"Померла, вся Росія в жалобі": з'явилися новини про Клару Новікову

Останні новини

21:45

Може назавжди зіпсувати ноутбук: що не можна підключати до роз'єму

21:20

Українцям впродовж 13 годин вимикатимуть світло: графіки відключень на 26 жовтня

21:05

Тут і зараз: п'ять знаків зодіаку, які люблять, щоб їх обожнювали

20:48

"Шахеди" в небі, авіація споряджена: існує загроза масованого удару

20:35

Зима перепише ціни на популярні продукти - що може подорожчати одразу на 30%

Росія зібралася винести всю енергетику України за зиму 2025-2026 років – СтупакРосія зібралася винести всю енергетику України за зиму 2025-2026 років – Ступак
20:16

Сприятливі дні листопада: коли і що садити, щоб отримати ранній врожайВідео

20:16

Україна отримає 150 літаків "Гріпен": уже відомо, коли з'являться перші

19:32

Погода погіршиться, піде сніг: синоптики дали новий прогноз

19:14

РФ накопичує бронетехніку: експерт розкрив два можливі сценарії розвитку подій

Реклама
19:12

Світові прем'єри та зіркове журі: у Києві стартував кінофестиваль "Молодість"

19:10

Путін назвав мету РФ на найближчі 2 роки: що задумав КремльПогляд

18:56

"Рішення можна знайти дуже швидко": у Путіна назвали три умови завершення війниВідео

18:55

Росіяни запустили ракети прямо по місцю прильоту: на Дніпропетровщині загинув рятувальникФото

18:13

ЗСУ зачистили стратегічну точку: чому результат може змінити баланс сил

18:12

"Божественне одкровення": у ці три дати народжуються люди з мудрістю минулих життів

17:41

Як українською сказати "веснушки" - названо єдину правильну відповідьВідео

17:17

США готують нові санкції проти Росії - Reuters

17:15

Хто очолить Динамо у разі нових невдач: несподіваний кандидат на крісло тренера

16:48

Топ-3 причини "немає що вдягнути": як поєднувати речі в осінньому гардеробіВідео

16:35

Коли в оселях українців з'явиться тепло - у Міненерго відповіли

Реклама
16:32

Приклеїв і забув: як просто і дешево утеплити дверіВідео

16:28

Три ключі до миру: Буданов назвав фактори для завершення війни

16:20

Під землею опинилося майже 500 людей: РФ вдарила по шахті на Дніпропетровщині

16:15

У Москві мігранти влаштували масову бійку з лопатами та камінням - деталіВідео

16:09

Розгромлено і взято в полон масу росіян: ЗСУ звільнили важливий населений пунктВідео

15:47

Гетманцев упродовж багатьох років лобіює різноманітні пільги близькому лотерейному бізнесу - політолог

15:38

Росія не може захистити себе: Буданов заявив про нову стратегію України

15:23

"Слава Богу не прийшлось": учасниця "Холостяка" осоромила Цимбалюка

15:06

"Саміт Інноваторів": виступи Руслана Ігоровича, Акіма Галімова і Алана Бадоєва і не тільки тепер ексклюзивно на Київстар ТБ

14:56

Чим не можна чистити пластикові труби: сантехніки назвали найгірші засоби

14:48

Бензин в каністрі не вічний: водіям назвали реальний термін придатності пальногоВідео

14:45

ХАМАС передасть Сектор Гази під контроль "уряду технократів" - ЗМІ

14:43

Найближчим часом буде обстріл: монітори дають підвищений рівень загрозиФото

14:24

Росія випустила близько 770 балістичних ракет: Зеленський різко висловився про обстрілиФото

14:14

Бюро економічної безпеки та Рада бізнес-омбудсмена об’єднують зусилля для протидії тіньовим схемам

14:10

"Доця подарувала мамі": Сумська розкрила секрет стрункої фігури

14:01

Потрібен мораторій на удари: у Києві відбулася конференція щодо продовольчої безпеки

14:00

Цвіте і родить цілий рік: як виростити лайм із кісточок удомаВідео

13:54

Джолі та Пітт можуть незабаром опинитися знову разом

13:36

РФ придумала нову методичку для "промивання мізків" дітей в окупації - ГУР

Реклама
13:31

"Померла, вся Росія в жалобі": з'явилися новини про Клару Новікову

13:23

"Відкрили інший напрямок": відомо, де окупанти задіюють нову тактику

13:15

Собчак із сином зібралася тікати з терористичної Росії

12:59

Китайський гороскоп на завтра 26 жовтня: Драконам - сум, Собакам - успіх

12:55

"Путін — ідеал чоловіка": Бужинська зізналась, від чого страждала закордоном

12:31

У "Резерв+" з'явилися два нові види відстрочки: хто має на неї право

12:15

Кульмінаційна фаза року: з понеділка курс валют може значно змінитися

12:10

Дерев'яні меблі "пожовкли": як за один день прибрати старомодний відтінок

12:10

У Росії з'явилася реактивна крилата ракета: Сергій Флеш - про далекобійні КАБ

11:57

Отруєння: путініст Лепс раптово зліг у лікарнюВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти