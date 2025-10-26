Війська Путіна дронами атакували Київ: влучили в житлові будинки, є загиблі - деталі

Головне:
- Ворог вдарив БПЛА по Києву, найсерйозніші пошкодження - у Деснянському районі
- Уламки безпілотників упали на житлові будинки
- Постраждали 29 осіб, серед них - 7 дітей, загинули 3 людини
Російські окупаційні війська вночі 26 жовтня завдали масованого удару дронами по Києву. Наслідки ворожої атаки встановлено в Деснянському та Оболонському районах. Уламки БПЛА впали на житлові будинки Постраждали 29 осіб. Серед них - 7 дітей. Загинули 3 людини.
Ситуація в Деснянському районі
Наслідки ворожої атаки були зафіксовані у двох районах - Деснянському та Оболонському.
Згідно з оновленою на 7:16 інформацією від мера Києва Віталія Кличка, у Деснянському районі внаслідок атаки РФ загинули 3 людини. Відомо про 29 поранених. Постраждали 6 дітей.
Уламки БПЛА впали на 9-поверховий житловий будинок на рівні 2-го поверху. У кількох квартирах сталося загоряння. Пожежа поширилася на балкони з 4 по 7 поверхи.
Пожежу ліквідовано. Рятувальники продовжують роботу.
Крім того, пошкоджено вікна та двері квартир у 9-поверховому житловому будинку. Встановлено часткове пошкодження фасаду та перекриття між 6-м і 8-м поверхами.
Врятували 5 осіб.
Рятувальники продовжують свою роботу
Оболонський район
Уламки російського безпілотника впали на 16-ти поверховий житловий будинок. Пошкоджено квартиру.
Пожеж та руйнувань конструкцій не зафіксовано.
Кадри роботи рятувальників у Києві:
Деталі від ДСНС щодо атаки на Київ
У Деснянському районі рятувальники працюють над ліквідацією обстрілу з боку російських окупантів. Були зафіксовані пожежі. На одній із ділянок, куди влучив БПЛА, було загоряння в 9-поверхівці. З верхніх поверхів врятували 13 осіб.
За іншою адресою встановлено влучання в 16-поверхівку. З 1 по 9 поверх вибито вікна.
Наслідки ворожого удару зафіксовано і в Оболонському районі, куди теж прилетів російський дрон. Пожежі не встановлені.
Постраждали 29 осіб. Із них 7 - діти.
Рятувальники працюють над ліквідацією наслідків. Усім постраждалим надають допомогу.
Що відомо про загиблих
Станом на 8:54 відомо про загибель 19-річної дівчини та її 46-річної матері. Про третю загиблу людину інформацію встановити поки що не вдалося, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
Удари РФ по Києву 25 жовтня - новини:
Як повідомляв Главред, увечері 24 жовтня Повітряні сили ЗСУ зафіксували над Київською областю ворожі дрони. Зберігалася небезпека російської атаки.
У ніч на 25 жовтня окупанти вдарили по Києву балістикою. У Дніпровському, Дарницькому та Деснянському районах фіксувалися пожежі. Постраждали люди.
Пізніше журналісти показали кадри Києва вранці. У деяких районах були помітні стовпи чорного диму внаслідок російських атак.
Інші новини:
- Путін готується хвилями атакувати Україну: у ГУР попередили українців
- Майже 200 людей під землею: РФ масовано атакувала шахту на Дніпропетровщині
- Понад двадцять прильотів: РФ масовано атакувала Новгород-Сіверський, є жертви
Про джерело: ДСНС
Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в сферах цивільного захисту, захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідацію надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежну та техногенну безпеки, діяльність аварійно-рятувальних служб, профілактику травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред