Війська Путіна дронами атакували Київ: влучили в житлові будинки, є загиблі - деталі

Наслідки ворожої атаки зафіксували в Деснянському та Оболонському районах столиці. Постраждали 29 осіб, серед них - діти.

Рятувальники ліквідовують пожежу в житловому будинку в Деснянському районі / Колаж: Главред, фото: ДСНС Києва

Головне:

Ворог вдарив БПЛА по Києву, найсерйозніші пошкодження - у Деснянському районі

Уламки безпілотників упали на житлові будинки

Постраждали 29 осіб, серед них - 7 дітей, загинули 3 людини

Російські окупаційні війська вночі 26 жовтня завдали масованого удару дронами по Києву. Наслідки ворожої атаки встановлено в Деснянському та Оболонському районах. Уламки БПЛА впали на житлові будинки Постраждали 29 осіб. Серед них - 7 дітей. Загинули 3 людини.

Ситуація в Деснянському районі

Наслідки ворожої атаки були зафіксовані у двох районах - Деснянському та Оболонському.

Згідно з оновленою на 7:16 інформацією від мера Києва Віталія Кличка, у Деснянському районі внаслідок атаки РФ загинули 3 людини. Відомо про 29 поранених. Постраждали 6 дітей.

Уламки БПЛА впали на 9-поверховий житловий будинок на рівні 2-го поверху. У кількох квартирах сталося загоряння. Пожежа поширилася на балкони з 4 по 7 поверхи.

Пожежу ліквідовано. Рятувальники продовжують роботу.

Крім того, пошкоджено вікна та двері квартир у 9-поверховому житловому будинку. Встановлено часткове пошкодження фасаду та перекриття між 6-м і 8-м поверхами.

Врятували 5 осіб.

Рятувальники продовжують свою роботу

Оболонський район

Уламки російського безпілотника впали на 16-ти поверховий житловий будинок. Пошкоджено квартиру.

Пожеж та руйнувань конструкцій не зафіксовано.

Кадри роботи рятувальників у Києві:

Робота рятувальників у Деснянському районі Києва / ДСНС Києва

Робота рятувальників у Деснянському районі Києва / ДСНС Києва

Робота рятувальників у Деснянському районі Києва / ДСНС Києва

Робота рятувальників в Деснянському районі Києва / ДСНС Києва

Робота рятувальників у Деснянському районі Києва / ДСНС Києва

Деталі від ДСНС щодо атаки на Київ

У Деснянському районі рятувальники працюють над ліквідацією обстрілу з боку російських окупантів. Були зафіксовані пожежі. На одній із ділянок, куди влучив БПЛА, було загоряння в 9-поверхівці. З верхніх поверхів врятували 13 осіб.

За іншою адресою встановлено влучання в 16-поверхівку. З 1 по 9 поверх вибито вікна.

Наслідки ворожого удару зафіксовано і в Оболонському районі, куди теж прилетів російський дрон. Пожежі не встановлені.

Постраждали 29 осіб. Із них 7 - діти.

Рятувальники працюють над ліквідацією наслідків. Усім постраждалим надають допомогу.

Що відомо про загиблих

Станом на 8:54 відомо про загибель 19-річної дівчини та її 46-річної матері. Про третю загиблу людину інформацію встановити поки що не вдалося, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Рятувальники та поліція працюють на місці інциденту / МВС

Рятувальники та поліція працюють на місці інциденту / МВС

Рятувальники та поліція працюють на місці інциденту / МВС

Удари РФ по Києву 25 жовтня - новини:

Як повідомляв Главред, увечері 24 жовтня Повітряні сили ЗСУ зафіксували над Київською областю ворожі дрони. Зберігалася небезпека російської атаки.

У ніч на 25 жовтня окупанти вдарили по Києву балістикою. У Дніпровському, Дарницькому та Деснянському районах фіксувалися пожежі. Постраждали люди.

Пізніше журналісти показали кадри Києва вранці. У деяких районах були помітні стовпи чорного диму внаслідок російських атак.

Інші новини:

Про джерело: ДСНС Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в сферах цивільного захисту, захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідацію надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежну та техногенну безпеки, діяльність аварійно-рятувальних служб, профілактику травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності, пише Вікіпедія.

